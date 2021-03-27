لوكلير: فيراري حقّقت خطوة كبيرة على سيارة 2021

عانت فيراري العام الماضي بسيارتها الضعيفة وتواجدت في أواخر خطّ الوسط طوال العالم وعانت للعبور إلى القسم الثاني من التصفيات.

لكنّ الفريق أحرز تقدّمًا كبيرًا على سيارته لهذا الموسم ليتمكّن لوكلير من حجز المركز الرابع على شبكة الانطلاق، في حين سينطلق زميله الجديد كارلوس ساينز الإبن ثامنًا.

وبالرغم من معاناته قليلًا على صعيد التوازن في المراحل الأولى من عطلة نهاية الأسبوع، عبّر لوكلير عن فرحته بلفّته في التصفيات.

وقال حيال ذلك: "عانيت مع السيارة ودفعتها بقوّة قليلًا. لم أكن أقود بشملٍ جيّدٍ جدًا بشكلٍ عام. لذا أجل علمت داخلي أنّ بوسعي تقديم لفّة جيّدة، لكنّك لا تعلم مطلقًا ما سيحدث إلى أن تُكملها".

ثمّ تابع: "بدأت ببناء وتيرة تدريجيًا بالوصول إلى التصفيات وتمكّنت من تقديم تلك اللفّة في القسم الثالث، وأنا سعيدٌ جدًا بها".

وعندما سُئل عن تطلّعاته للسباق، بدا لوكلير حذرًا من فريق ألفا تاوري بالنظر إلى أدائه اللافت، لكنّه عبّر عن رضاه حيال التقدّم الذي حقّقته فيراري.

وقال حيال ذلك: "أجل أعتقد ذلك، لكن عليّ القول أنّه بمتابعة نتائج الأمس فإنّني منبهرٌ بألفا تاوري. كانوا سريعين للغاية على صعيد وتيرة السباق بالأمس وسينطلقون على إطارات ميديوم غدًا، لذا سيكون الوضع صعبًا".

ثمّ تابع: "لكنّ هدفنا هو محاولة الحفاظ على مركزنا. أعتقد بأنّ التواجد ضمن الثلاثة الأوائل ليس واقعيًا، لكن أجل سأكون راضيًا بهذه النتيجة".

وأكمل: "أعتقد بأنّ السيارة أقوى بكثير. سواءً على صعيد التوازن مثلما قلت من الأمس، أعتقد بأنّ قيادتها أسهل بالمقارنة مع سيارة العام الماضي. كما أنّ لدينا طاقة أكبر ويُمكنني الشعور بذلك".

وأردف: "لكنّنا نحتاج لرؤية ذلك الأداء بالمقارنة مع الآخرين. لا نزال في بداية الموسم، لكن يبدو أنّنا حقّقنا خطوة كبيرة بالنظر إلى القيود المفروضة على تطوير السيارات، لذا أجل أعتقد بأنّه يحقّ لنا الشعور بالرضى حيال العمل الذي قمنا به منذ العام الماضي حتّى هذا العام".

واختتم بالقول: "هذه هي التصفيات الأولى لذا دعونا نحافظ على هدوئنا ومواصلة العمل بجد. لكن يبدو الوضع واعدًا حتّى الآن وأنا سعيدٌ بالتواجد قليلًا في الأمام".