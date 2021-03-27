لوكلير: فيراري حقّقت خطوة كبيرة على سيارة 2021

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
28 مارس
السباق خلال
21 ساعات
:
17 دقيقة
:
27 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
19 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
30 أبريل
الحدث التالي خلال
33 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
39 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
53 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
67 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
74 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
88 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
95 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
109 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
123 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
151 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
158 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
165 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
179 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
186 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
193 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
207 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
214 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
222 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
238 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
250 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
259 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / هاميلتون بذل قصارى جهده خلال التجارب الشتوية في البحرين التالي / ألونسو: هدفي التواجد ضمن العشرة الأوائل في سباق البحرين
فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى / أخبار عاجلة

لوكلير: فيراري حقّقت خطوة كبيرة على سيارة 2021

من قبل:

عبّر شارل لوكلير عن رضاه حيال التقدّم الذي حقّقه فريقه فيراري على سيارته "اس.اف21" لموسم 2021 وذلك على إثر حلوله رابعًا في تصفيات جائزة البحرين الكبرى الافتتاحيّة.

لوكلير: فيراري حقّقت خطوة كبيرة على سيارة 2021

عانت فيراري العام الماضي بسيارتها الضعيفة وتواجدت في أواخر خطّ الوسط طوال العالم وعانت للعبور إلى القسم الثاني من التصفيات.

لكنّ الفريق أحرز تقدّمًا كبيرًا على سيارته لهذا الموسم ليتمكّن لوكلير من حجز المركز الرابع على شبكة الانطلاق، في حين سينطلق زميله الجديد كارلوس ساينز الإبن ثامنًا.

اقرأ أيضاً:

وبالرغم من معاناته قليلًا على صعيد التوازن في المراحل الأولى من عطلة نهاية الأسبوع، عبّر لوكلير عن فرحته بلفّته في التصفيات.

وقال حيال ذلك: "عانيت مع السيارة ودفعتها بقوّة قليلًا. لم أكن أقود بشملٍ جيّدٍ جدًا بشكلٍ عام. لذا أجل علمت داخلي أنّ بوسعي تقديم لفّة جيّدة، لكنّك لا تعلم مطلقًا ما سيحدث إلى أن تُكملها".

ثمّ تابع: "بدأت ببناء وتيرة تدريجيًا بالوصول إلى التصفيات وتمكّنت من تقديم تلك اللفّة في القسم الثالث، وأنا سعيدٌ جدًا بها".

وعندما سُئل عن تطلّعاته للسباق، بدا لوكلير حذرًا من فريق ألفا تاوري بالنظر إلى أدائه اللافت، لكنّه عبّر عن رضاه حيال التقدّم الذي حقّقته فيراري.

وقال حيال ذلك: "أجل أعتقد ذلك، لكن عليّ القول أنّه بمتابعة نتائج الأمس فإنّني منبهرٌ بألفا تاوري. كانوا سريعين للغاية على صعيد وتيرة السباق بالأمس وسينطلقون على إطارات ميديوم غدًا، لذا سيكون الوضع صعبًا".

ثمّ تابع: "لكنّ هدفنا هو محاولة الحفاظ على مركزنا. أعتقد بأنّ التواجد ضمن الثلاثة الأوائل ليس واقعيًا، لكن أجل سأكون راضيًا بهذه النتيجة".

وأكمل: "أعتقد بأنّ السيارة أقوى بكثير. سواءً على صعيد التوازن مثلما قلت من الأمس، أعتقد بأنّ قيادتها أسهل بالمقارنة مع سيارة العام الماضي. كما أنّ لدينا طاقة أكبر ويُمكنني الشعور بذلك".

وأردف: "لكنّنا نحتاج لرؤية ذلك الأداء بالمقارنة مع الآخرين. لا نزال في بداية الموسم، لكن يبدو أنّنا حقّقنا خطوة كبيرة بالنظر إلى القيود المفروضة على تطوير السيارات، لذا أجل أعتقد بأنّه يحقّ لنا الشعور بالرضى حيال العمل الذي قمنا به منذ العام الماضي حتّى هذا العام".

واختتم بالقول: "هذه هي التصفيات الأولى لذا دعونا نحافظ على هدوئنا ومواصلة العمل بجد. لكن يبدو الوضع واعدًا حتّى الآن وأنا سعيدٌ بالتواجد قليلًا في الأمام".

المشاركات
التعليقات
هاميلتون بذل قصارى جهده خلال التجارب الشتوية في البحرين

المقال السابق

هاميلتون بذل قصارى جهده خلال التجارب الشتوية في البحرين

المقال التالي

ألونسو: هدفي التواجد ضمن العشرة الأوائل في سباق البحرين

ألونسو: هدفي التواجد ضمن العشرة الأوائل في سباق البحرين
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البحرين الكبرى
الكاتب مروان الوافي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيرشتابن يتغلّب على مرسيدس وينطلق أوّلاً في البحرين

2
فورمولا 1

لوكلير: فيراري حقّقت خطوة كبيرة على سيارة 2021

22دقيقة
3
فورمولا 1

معرض الصور التقني: أبرز تحديثات السيارات في البحرين

4
فورمولا 1

هاميلتون بذل قصارى جهده خلال التجارب الشتوية في البحرين

46دقيقة
5
فورمولا 1

فيرشتابن: لا ضمانات للفوز في البحرين لكنها بداية رائعة

47دقيقة
أحدث الأخبار
ألونسو: هدفي التواجد ضمن العشرة الأوائل في سباق البحرين
فورمولا 1

ألونسو: هدفي التواجد ضمن العشرة الأوائل في سباق البحرين

13د
لوكلير: فيراري حقّقت خطوة كبيرة على سيارة 2021
فورمولا 1

لوكلير: فيراري حقّقت خطوة كبيرة على سيارة 2021

22د
هاميلتون بذل قصارى جهده خلال التجارب الشتوية في البحرين
فورمولا 1

هاميلتون بذل قصارى جهده خلال التجارب الشتوية في البحرين

46د
فيرشتابن: لا ضمانات للفوز في البحرين لكنها بداية رائعة
فورمولا 1

فيرشتابن: لا ضمانات للفوز في البحرين لكنها بداية رائعة

47د
فيتيل الغاضب: لم يكن بوسعنا فعل شيء بسبب الأعلام الصفراء
فورمولا 1

فيتيل الغاضب: لم يكن بوسعنا فعل شيء بسبب الأعلام الصفراء

59د
أحدث ملفات الفيديو
مقاربة سيارة مكلارين 2021 لتصميم الناشر 01:00
فورمولا 1
10س

مقاربة سيارة مكلارين 2021 لتصميم الناشر

معلومات سريعة عن جائزة البحرين الكبرى في الفورمولا واحد 01:47
فورمولا 1
10س

معلومات سريعة عن جائزة البحرين الكبرى في الفورمولا واحد

أرقام الفورمولا واحد القياسية التي قد تُكسر في 2021 07:09
فورمولا 1
10س

أرقام الفورمولا واحد القياسية التي قد تُكسر في 2021

توقعات موسم 2021 للفورمولا واحد 13:33
فورمولا 1
26-03-2021

توقعات موسم 2021 للفورمولا واحد

كل ما تجب معرفته عن سباقات الفورمولا واحد القصيرة 05:39
فورمولا 1
22-03-2021

كل ما تجب معرفته عن سباقات الفورمولا واحد القصيرة

مروان الوافي More from
مروان الوافي
فيرشتابن يبسط سيطرته مجدّدًا في التجارب الحرّة الثالثة في البحرين جائزة البحرين الكبرى
فورمولا 1 / تقرير التجارب

فيرشتابن يبسط سيطرته مجدّدًا في التجارب الحرّة الثالثة في البحرين

فيرشتابن يُحافظ على صدارته في التجارب الثانية الصعبة في البحرين جائزة البحرين الكبرى
فورمولا 1 / تقرير التجارب

فيرشتابن يُحافظ على صدارته في التجارب الثانية الصعبة في البحرين

فيرشتابن يبسط سيطرته أمام مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في البحرين جائزة البحرين الكبرى
فورمولا 1 / تقرير التجارب

فيرشتابن يبسط سيطرته أمام مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في البحرين

الأكثر شعبية اليوم

فيرشتابن يتغلّب على مرسيدس وينطلق أوّلاً في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب التأهيليّة

فيرشتابن يتغلّب على مرسيدس وينطلق أوّلاً في البحرين

لوكلير: فيراري حقّقت خطوة كبيرة على سيارة 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير: فيراري حقّقت خطوة كبيرة على سيارة 2021

معرض الصور التقني: أبرز تحديثات السيارات في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / معرض الصور

معرض الصور التقني: أبرز تحديثات السيارات في البحرين

هاميلتون بذل قصارى جهده خلال التجارب الشتوية في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون بذل قصارى جهده خلال التجارب الشتوية في البحرين

فيرشتابن: لا ضمانات للفوز في البحرين لكنها بداية رائعة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: لا ضمانات للفوز في البحرين لكنها بداية رائعة

فيتيل الغاضب: لم يكن بوسعنا فعل شيء بسبب الأعلام الصفراء
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل الغاضب: لم يكن بوسعنا فعل شيء بسبب الأعلام الصفراء

فيرشتابن يبسط سيطرته مجدّدًا في التجارب الحرّة الثالثة في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

فيرشتابن يبسط سيطرته مجدّدًا في التجارب الحرّة الثالثة في البحرين

بيريز يفتقر للوتيرة على مدار اللفّة الواحدة في سيارة ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز يفتقر للوتيرة على مدار اللفّة الواحدة في سيارة ريد بُل

أحدث الأخبار

ألونسو: هدفي التواجد ضمن العشرة الأوائل في سباق البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألونسو: هدفي التواجد ضمن العشرة الأوائل في سباق البحرين

لوكلير: فيراري حقّقت خطوة كبيرة على سيارة 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير: فيراري حقّقت خطوة كبيرة على سيارة 2021

هاميلتون بذل قصارى جهده خلال التجارب الشتوية في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون بذل قصارى جهده خلال التجارب الشتوية في البحرين

فيرشتابن: لا ضمانات للفوز في البحرين لكنها بداية رائعة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: لا ضمانات للفوز في البحرين لكنها بداية رائعة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.