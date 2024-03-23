لوكلير: فيراري تمتلك حالياً "أفضل فرصة" لهزيمة ريد بُل في أستراليا
يرى شارل لوكلير سائق فيراري أن الحصان الجامح أمام "أفضل فرصة" متاحة حالياً للتفوق على ريد بُل، وذلك في جائزة أستراليا الكبرى لموسم 2024 في الفورمولا واحد.
شارل لوكلير، فيراري
سام بولكسهام/ صور لات
بعد وتيرة مثيرة للإعجاب خلال التجارب الحرة يوم الجمعة (وكذلك الثالثة يوم السبت)، يشعر لوكلير بأن فيراري تمتلك فرصة جيدة مع أداء سيارتها الحالية.
وبينما يدرك أصيل موناكو أن ريد بُل ما زالت تمتلك بعض الأداء في جعبتها، لكنه يرى بأن فيراري بوسعها استهداف مستوى أعلى من المنافسة مقارنة بأول سباقين حتى الآن.
فقال متصدر التجارب الحرة الثانية والثالثة: "سأقول أننا في موقع أفضل مقارنة بأول سباقين".
وأكمل: "لكن، ريد بُل لم تضغط بالكامل بعد، علينا الانتظار لنرى كامل إمكانياتهم".
وأضاف: "أعتقد أنهم ما زالوا أمامنا، لكن ربما نكون أمام أفضل فرصة لنا حالياً منذ بداية الموسم".
بالمقابل، أكد لوكلير أن فيراري في حال جيدة على حلبة ملبورن ولا توجد شكاوى كثيرة من السيارة، مع وجود إمكانية لاستخراج مزيد من الأداء لبقية الجولة.
فقال: "الشعور جيد الآن. خضنا يوماً إيجابياً مع أول حصتي تجارب، وتلك بداية جيدة".
وأكمل: "لكن علينا مواصلة العمل والعمل بجد لأنني واثق أننا سنرى بعض المفاجآت. ليس هناك سبب كي نكون أمام الجميع بالتالي ما زال هناك هوامش للتحسين بعض الشيء".
وأردف: "لكن وتيرة السباق كانت جيدة جداً من ناحيتنا، وذلك أمر مشجع، سنرى".
من جهته، أكد كارلوس ساينز، العائد من عملية استئصال الزائدة الدودية والتي منعته من المشاركة في سباق السعودية، أن السيارة جيدة بالفعل في ملبورن.
ورغم شعوره ببعض التعب، وعدم تواجده بكامل لياقته البدنية بعد العمل الجراحي، لكنه كان مسروراً من كيفية سير التجارب الحرة.
فقال: "أكملت كامل التجارب دون مشاكل، لذا أنا مسرور جداً. مسرور جداً من ذلك".
وأكد الإسباني أنه سيواصل التحسّن مع سير الجولة، على أمل تقديم نتائج طيبة في السباق.
Be part of Motorsport communityJoin the conversation
Share Or Save This Story
مواعيد جائزة أستراليا الكبرى 2024
لوكلير: "مسألة وقت" قبل أن تتمكن فيراري من تسليط الضغط على ريد بُل في 2024
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
ساينز "ليس غبياً" وسيعترف إن لم يكن قادراً على المشاركة بجولة أستراليا
فيراري لم تعد "عديمة النفع" ضمن المعركة في مواجهة ريد بُل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
أحدث الأخبار
صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين يستحوذ على مجموعة مكلارين
بيريز يتلقى عقوبة التراجع على شبكة انطلاق سباق أستراليا
فيرستابن يردّ على فيراري وينتزع قطب الانطلاق الأول في أستراليا أمام ساينز وبيريز
لوكلير: فيراري تمتلك حالياً "أفضل فرصة" لهزيمة ريد بُل في أستراليا
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments