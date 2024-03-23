لوكلير: فيراري تمتلك حالياً "أفضل فرصة" لهزيمة ريد بُل في أستراليا

بعد وتيرة مثيرة للإعجاب خلال التجارب الحرة يوم الجمعة (وكذلك الثالثة يوم السبت)، يشعر لوكلير بأن فيراري تمتلك فرصة جيدة مع أداء سيارتها الحالية.

وبينما يدرك أصيل موناكو أن ريد بُل ما زالت تمتلك بعض الأداء في جعبتها، لكنه يرى بأن فيراري بوسعها استهداف مستوى أعلى من المنافسة مقارنة بأول سباقين حتى الآن.

فقال متصدر التجارب الحرة الثانية والثالثة: "سأقول أننا في موقع أفضل مقارنة بأول سباقين".

وأكمل: "لكن، ريد بُل لم تضغط بالكامل بعد، علينا الانتظار لنرى كامل إمكانياتهم".

وأضاف: "أعتقد أنهم ما زالوا أمامنا، لكن ربما نكون أمام أفضل فرصة لنا حالياً منذ بداية الموسم".

بالمقابل، أكد لوكلير أن فيراري في حال جيدة على حلبة ملبورن ولا توجد شكاوى كثيرة من السيارة، مع وجود إمكانية لاستخراج مزيد من الأداء لبقية الجولة.

فقال: "الشعور جيد الآن. خضنا يوماً إيجابياً مع أول حصتي تجارب، وتلك بداية جيدة".

وأكمل: "لكن علينا مواصلة العمل والعمل بجد لأنني واثق أننا سنرى بعض المفاجآت. ليس هناك سبب كي نكون أمام الجميع بالتالي ما زال هناك هوامش للتحسين بعض الشيء".

وأردف: "لكن وتيرة السباق كانت جيدة جداً من ناحيتنا، وذلك أمر مشجع، سنرى".

من جهته، أكد كارلوس ساينز، العائد من عملية استئصال الزائدة الدودية والتي منعته من المشاركة في سباق السعودية، أن السيارة جيدة بالفعل في ملبورن.

ورغم شعوره ببعض التعب، وعدم تواجده بكامل لياقته البدنية بعد العمل الجراحي، لكنه كان مسروراً من كيفية سير التجارب الحرة.

فقال: "أكملت كامل التجارب دون مشاكل، لذا أنا مسرور جداً. مسرور جداً من ذلك".

وأكد الإسباني أنه سيواصل التحسّن مع سير الجولة، على أمل تقديم نتائج طيبة في السباق.