لوكلير: فيراري تفتقر للوتيرة لمنافسة ريد بُل على قطب الانطلاق الأوّل في سوزوكا

سجّل كارلوس ساينز الإبن أفضل أزمنة فيراري في التجارب الحرّة الأولى الجافة اليوم الجمعة، وذلك ضمن سلسلة من اللفّات السريعة على إطارات "سوفت"، لكنّه كان أبطأ بـ 0.213 ثانية من ماكس فيرشتابن المتصدّر.

في الأثناء تقدّم ثنائيّ مكلارين على لوكلير ليكتفي بالمركز السادس على بُعد ربع ثانية إضافيّة عن زميله.

وأمل أصيل موناكو أن يكون قادرًا على تقديم "لفّة مميّزة" في تصفيات السبت لوضع فيراري في قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في 2024، لكنّه يعتقد بأنّ ريد بُل لا تزال تملك اليد العليا بعد اليوم الأوّل.

وقال: "سأبذل كلّ ما في وسعي غدًا. ذلك هو الهدف بالتأكيد. لكن من أجل فعل ذلك فإنّنا نحتاج للتأكّد من أنّنا جاهزون بأفضل شكلٍ ممكن".

وأضاف: "لا أزال أعتقد بأنّنا نفتقر لبعض الوتيرة في الوقت الحاضر للمنافسة على قطب الانطلاق الأوّل لأنّ ريد بُل تبدو قويّة، خاصة ماكس في الوقت الحاضر".

وأكمل: "لا يزال هناك بعض العمل للقيام به. لكن إن كانت هناك لفّة مميّزة لتقديمها، فآمل أن أتمكّن من فعلها غدًا".

في الأثناء كان ساينز أكثر تفاؤلًا حيال فرص فيراري، قائلًا بأنّ فيراري اقتربت أكثر من المتوقّع من ريد بُل بعد تسجيل الأزمنة في مرحلة مبكّرة من التجارب الحرّة الأولى.

كارلوس ساينز الإبن، فيراري الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وقال بأنّ ريد بُل ستفرض تحديًا كبيرًا أيًّا كان الوضع، لكنّه حرص على الإشارة إلى التقدّم الذي حقّقته فيراري نحو الحظيرة النمساويّة بالمقارنة مع العام الماضي في سوزوكا.

وقال: "نحن أقرب إلى ريد بُل بالمقارنة مع ما توقّعته، تلك علامات إيجابيّة على صعيد التقدّم الذي حقّقناه بالمقارنة مع خمسة أشهرٍ مضت".

وأضاف: "لا نزال في التجارب الأولى. لا تعلم كميات الوقود وإعدادات المحرّك التي يستخدمونها. من الواضح أنّنا كنّا متأخّرين بثمانية أعشارٍ في تصفيات العام الماضي، ونحن متأخّرون بعُشرين الآن، تلك قاعدة جيّدة. لكن سيكون من الصعب التغلّب عليه".

كارلوس ساينز الإبن، فيراري وهيلموت ماركو مستشار ريد بُل الصورة من قبل: صور موتورسبورت

في المقابل يعتقد هيلموت ماركو مستشار ريد بُل بأنّ فيراري برزت على رادار ريد بُل في التجارب الحرّة الأولى على صعيد وتيرتها، لكنّه يأمل بأن تكون وتيرة الحصان الجامح نتيجة كميّة وقود أقلّ.

وقال: "فيراري سريعة. لكن آمل، أو نحن متأكّدون، من أنّهم استخدموا كميّة وقود أقلّ وإعدادات محرّكٍ أعلى منّا".

وأضاف: "لكنّ المنافسة لا تزال على أشدّها. كانت محاكاة المسافات الطويلة مقتصرة على ثلاث لفّات ببساطة، لكنّ وتيرة لوكلير كانت مثيرة في تلك اللفّات بالرغم من ذلك".

وأكمل: "لدينا تحديث كبير، ولم يكن هناك وقتٌ كافٍ لدوزنته مع السيارة. آمل أن تكون حصّتا السبت جافتين، كي نتمكّن من استخراج أقصى أداء من السيارة. آمل أن نكون في الأمام، في التصفيات بالتأكيد، لكن كذلك في السباق".