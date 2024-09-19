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لوكلير: فيراري بُوغتت بسرعة مكلارين القصوى مع جناحها الخلفي "المثير للجدل"

قال شارل لوكلير سائق فيراري أنّ أفضليّة سرعة مكلارين على الخطوط المستقيمة في باكو كانت مفاجأة في ظلّ الجدل بشأن "ميني دي آر اس" خاصتها.

أوسكار بياستري، مكلارين وشارل لوكلير، فيراري

أوسكار بياستري، مكلارين وشارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: دوم رومني / صور لات

قال لوكلير أنّ فيراري بُوغتت بسرعة مكلارين القصوى ضمن جائزة أذربيجان الكبرى، حيث وصف الجناح الخلفي المرن للحظيرة البريطانيّة بالتصميم "المثير للجدل".

كان أصيل موناكو طرفًا في معركة حامية مع أوسكار بياستري طوال سباق باكو نهاية الأسبوع الماضي، لكنّ آماله في تحقيق الفوز تبخّرت مع تبقي بضع لفّات على النهاية عندما اهترأت إطاراته الخلفيّة.

وبعد أن أمعن النظر في مختلف العوامل التي كلّفته الفوز، اعترف لوكلير بأنّ أحد أهمّها كان حقيقة عدم توقّعه هو وفريقه فيراري أن تكون سرعة مكلارين القصوى بتلك القوى، خاصة مع عدم تفعيل نظام "دي آر اس".

لهذا السبب اختار لوكلير عدم الدفاع بتلك العدائيّة في الأمام عندما أقدم بياستري على تجاوزه الحاسم في اللفّة الـ 20.

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وقال: "كانت حركة جيّدة. لكن مثلما قلت عندما رأيته قادمًا على الجهة الداخليّة، فقد علمت أنّه هناك. علمت أنّها فرصة له للتجاوز، لكنّني لم أكن قلقًا كثيرًا حيال ذلك".

وأكمل: "علمت أنّ بوسعه انتزاع الصدارة، لكنّني علمت كذلك أنّني كنت في بداية تحمية إطاراتي، ولم أرد الضغط عليها، لذا لم أرد القيام بأمورٍ غبيّة على صعيد الدفاع".

وأردف: "لكنّني كنت مخطئًا لأنّه من الواضح أنّ سرعتهم القياسيّة كانت قويّة جدًا، ولم أحظَ بأيّ فرصة للتجاوز مجدّدًا بعد ذلك".

ثمّ تابع: "لا أعتقد بأنّه كان بوسعي فعل أيّ شيء أفضل على صعيد الهجمات التي قمت بها. كان بوسعي القيام بعملٍ أفضل على صعيد الدفاع. لكن مجدّدًا، لم أعلم مدى سرعتهم على الخطوط المستقيمة إلّا بعد ذلك".

وأصبحت مسألة تصميم مكلارين محطّ دائرة الضوء، حيث قال لوكلير أنّ فريقه ناقش المسألة بشكلٍ داخلي، بالرغم من أنّه لم يرد الدخول كثيرًا في التفاصيل.

لاندو نوريس، مكلارين وشارل لوكلير، فيراري

لاندو نوريس، مكلارين وشارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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