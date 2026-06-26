لوكلير: فيراري "بعيدة جدًا" عن تكرار انتصار برشلونة بعد تجارب النمسا الصعبة

فاجأت فيراري فريق مرسيدس قبل أسبوعين بعدما ألحقت به أول هزيمة في سباقات الجائزة الكبرى خلال موسم 2026، بفضل الأداء القوي الذي قدمه لويس هاميلتون في الفترة الأخيرة من السباق، والذي أظهر أن حزمة التحديثات أعادت "الحصان الجامح" إلى دائرة المنافسة.

ومع تزويد السيارة بمحرك "في6" مطور بشكل طفيف، وهو أول تحديث تستفيد منه فيراري ضمن نظام أديو، يأمل الفريق في إثبات أن أداء برشلونة لم يكن استثناءً. لكن حرارة النمسا المرتفعة كشفت عن معاناة واضحة في التماسك والسرعة خلال تجارب الجمعة.

وأنهى هاميلتون ولوكلير التجارب الحرة الثانية في المركزين الخامس والثامن تواليًا، مع تأخر هاميلتون بأكثر من ستة أعشار الثانية عن أسرع زمن سجله كيمي أنتونيللي، فيما تشير المؤشرات الأولية أيضًا إلى أن وتيرة فيراري في المحاكاة الطويلة لا تزال خلف مرسيدس ومكلارين على الأقل.

وكانت فيراري قد عاشت أيضًا يوم جمعة صعبًا في برشلونة، لكن لوكلير، الذي تنازل عن سيارته لدينو بيغانوفيتش في التجارب الحرة الأولى، لا يرى المؤشرات نفسها هذه المرة.

وقال: "لست واثقًا كثيرًا، لكن لا شيء مستحيل ولا يجب الاستسلام أبدًا".

وأضاف: "صحيح أنه في يوم الجمعة ببرشلونة كانت هناك بعض المؤشرات التي جعلتنا نعتقد أن السيارة تمتلك الكثير من الأداء. أما الآن فقد كانت الأمور صعبة، سواء بسبب غيابي عن التجارب الحرة الأولى أو خلال التجارب الحرة الثانية، لذلك كان يوم جمعة صعبًا بالنسبة إلى الفريق".

وعند سؤاله عن أبرز ما ينقص السيارة، أجاب: "الافتقار إلى التماسك بشكل عام. منذ أول لفة لي وأنا أعاني من انزلاق الإطارات الأربعة جميعها، وكان الأمر معقدًا للغاية".

وأضاف: "في برشلونة كانت الإطارات أيضًا تمثل تحديًا كبيرًا. هنا لدينا قيود مختلفة، لكن إدارة الإطارات ستلعب الدور نفسه في النهاية".

وتابع: "من ناحية تآكل الإطارات، لسنا في وضع سيئ هنا. المشكلة الأكبر هي أن السرعة غير موجودة. ربما نصبح سريعين بعد 20 لفة، لكن ذلك لا يكفي. علينا العمل على السيارة".

من جانبه، مازح فريد فاسور مدير فريق فيراري قائلًا إن الفريق "يكرر سيناريو برشلونة" بعدما بدا غير تنافسيّ يوم الجمعة، لكنه اعترف في الوقت ذاته بأن الفريق لم يتمكن من التعامل مع الظروف الحارة، في ظل تجاوز درجات حرارة الهواء 33 درجة مئوية ووصول حرارة الحلبة إلى أكثر من 50 درجة.

وقال: "عانينا قليلًا اليوم بسبب الظروف، تمامًا كما حدث في برشلونة".

وأضاف: "الارتفاع عن سطح البحر، ودرجة حرارة الهواء، وحرارة الحلبة... أعتقد أن الجميع واجه الظروف نفسها، لكننا عانينا كثيرًا. علينا أن نعمل على أنفسنا، وعلى إعدادات السيارة، وعلى القيادة، وعلى كل شيء لنقدم أداءً أفضل غدًا".

وأشار فاسور إلى أن الاختلاف الأكبر مقارنة ببرشلونة يتمثل في أنّ تآكل الإطارات لن يكون بنفس الحدة هذا الأسبوع، لكنه شدد على أن فيراري كانت سريعة أيضًا على صعيد اللفة الواحدة في برشلونة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن في سبيلبيرغ.

وقال: "كان تآكل الإطارات في برشلونة أكبر بكثير، وكان العامل الرئيسي في الأداء، خاصة في السباق. لكننا كنا أيضًا قادرين على المنافسة على قطب الانطلاق الأول".

وأضاف: "على صعيد الإمكانات الخام كنا هناك، أما الآن فنحن بعيدون جدًا".

وتابع: "لكن صحيح أننا لم نكن لامعين أيضًا يوم الجمعة في برشلونة. لا يزال لدينا الكثير من الأداء الذي يمكن استخراجه الليلة، وسنرى ما سيحدث غدًا".

وحول المحرك الجديد "في65"، أوضح فاسور أنه قدم تمامًا ما كان الفريق يتوقعه، وهو تحسن محدود في القوة.

وقال: "فترة تطوير المحرك طويلة جدًا، فبعض المكونات تحتاج إلى أشهر قبل أن تصبح جاهزة. وكان من المجازفة إطلاق النسخة الثانية من المحرك مبكرًا بسبب سقف الميزانية. لم نكن نتوقع خطوة كبيرة هذا الأسبوع".