لوكلير: فيراري بحاجة للتركيز على البقاء "ضمن نافذة العمل القصوى للإطارات"
قال شارل لوكلير سائق فيراري في الفورمولا واحد أن فريقه بحاجة للتركيز على البقاء ضمن نافذة العمل القصوى للإطارات، وذلك بعد سباق جائزة إسبانيا الكبرى المخيّب لموسم 2023 الجاري.
انطلق لوكلير من خط الصيانة وذلك بعد فشله في التأهل من القسم الأول للتصفيات واكتفائه بالمركز 19 ما اضطر فريقه فيراري لتبديل كامل القسم الخلفي من سيارته.
لكن لم يتقدم إلا للمركز 11 بعد أداء غير ثابت من سيارته حتى على نفس النوع من الإطارات.
بالمقابل، واجه زميله كارلوس ساينز صعوبات كذلك وتراجع من المركز الثاني على شبكة الانطلاق إلى الخامس بنهاية السباق.
"القسم الأول على إطارات هارد، كنا نتوقع أن تكون جيدة، لكن لسبب ما كانت سيئة جداً" قال لوكلير.
وأكمل: "لا تماسك على الإطلاق، خاصة من الإطارين الأماميين. الأمر كان مختلفاً تماماً عن التصفيات وكنا نتوقع ذلك".
وتابع: "لسبب ما، الوضع على إطارات هارد الثانية كان أفضل بكثير. يبدو أننا غير قادرين على البقاء ضمن نافذة العمل الصحيحة للإطارات وهذا ما فاجأنا بعض الشيء".
واسترسل: "أعتقد أننا بحاجة لوضع كامل تركيزنا على محاولة البقاء ضمن نافذة العمل القصوى للإطارات".
واستكمل: "درجتان أو ثلاث تصنع فارقاً هائلاً في التوازن. كنا خارج نافذة العمل تماماً ومن ثم داخلها. أمامنا الكثير من العمل".
وشدد لوكلير على أن غياب الثبات في أداء سيارة فيراري على نفس النوع من الإطارات، يصعّب كثيراً إدارة السباق.
فقال: "أعاني أحياناً من صعوبة انعطاف ’أندرستير’ ومن ثم على نفس النوعية من الإطارات أعاني من فرط انعطاف ’أوفرستير’".
واختتم: "الأداء غير ثابت على الإطلاق. من الصعب العمل بهذه الطريقة، خاصة حين تقوم بنفس العمل لكن النتائج تختلف".
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