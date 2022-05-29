لوكلير: فيراري ارتكبت "الكثير من الأخطاء" في هزيمة موناكو

عرف سباق لوكلير منعطفًا نحو الأسوأ عندما جفّت حلبة موناكو إثر الأمطار الغزيرة التي أخّرت الانطلاقة، حيث اختارت فيراري الإبقاء على سائقها على الحلبة لفترة أطول على إطارات "فول ويت" في محاولة للانتقال مباشرة إلى إطارات الطقس الجاف.

لكن بعد توقّف سيرجيو بيريز للانتقال إلى إطارات "انترميديت" ودخوله ضمن مجال التقدّم عليه، اختارت فيراري نقل لوكلير نحو ذات الإطارات وهو ما أدّى إلى تراجعه إلى المركز الثالث.

ومع جفاف الحلبة سريعًا فقد استدعت فيراري لوكلير للمرّة الثانية بعد ذلك بوقتٍ قصيرٍ ضمن توقّفٍ مزدوجٍ مع ساينز ما أدّى إلى خسارته للمزيد من الوقت، وهو ما تسبّب في تراجعه إلى المركز الرابع خلف غريمه ماكس فيرشتابن.

وبالرغم من العلم الأحمر الثاني لقاء حادث ميك شوماخر وسير بقيّة السباق في ظروف جافة، بقي لوكلير عالقًا في المركز الرابع من دون أيّ فرصة للهجوم وتحقيق منصّة تتويجه الأولى في سباق موطنه، لكنّه أكمل في المقابل سباقه الأوّل في موناكو.

وبحديثه عن خيبة أمله بعد السباق، قال لوكلير لقناة "سكاي سبورتس": "يُمكن أن تحدث الأخطاء أحيانًا، لكنّنا ارتكبنا الكثير من الأخطاء اليوم بشكلٍ عام".

وأضاف: "من الواضح أنّنا نُعوّل قليلًا على ما يُمكن للفريق رؤيته في هذه الظروف، لأنّه لا يُمكنك رؤية ما يفعله الآخرون بإطارات انترميديت، أو إطارات الطقس الجاف".

وأكمل: "طُرحت عليّ أسئلة إن كنت أريد الانتقال من إطارات فول ويت إلى إطارات ملساء، فقلت: أجل، لكن ليس الآن، ربّما بعد فترة إضافيّة. لكن لا أفهم سبب تغيير رأينا وانتقالنا إلى إطارات انترميديت".

وأردف: "تجاوزنا بيريز عبر توقّفه الأبكر ومن ثمّ توقّفت خلف كارلوس. كانت هناك الكثير من الأخطاء ولا يُمكننا تحمّل فعل ذلك".

كما شعر لوكلير أنّ هذه الأخطاء حرجة أكثر من الأعوام السابقة، كون فيراري تُنافس فيراري على لقب البطولة.

وقال: "الوضع بذات صعوبة الأعوام الماضية هنا، لذا تعوّدت على ذلك، تعوّدت على العودة محبطًا إلى بيتي، لكن لا يُمكننا فعل ذلك، خاصة في الوقت الحاضر".

وأكمل: "نحن أقوياء للغاية، ووتيرتنا قويّة، ونحتاج لاستغلال هذه الفرص، لا يُمكننا خسارة الكثير من النقاط بهذا الشكل، ليست خسارة من المركز الأوّل إلى الثاني، بل من الأوّل إلى الرابع، لأنّنا ارتكبنا خطأً آخر بعد الأوّل".

واختتم بالقول: "أعشق فريقي، وأنا متأكّدٌ من أنّنا سنعود أكثر قوّة، هذا مؤلمٌ كثيرًا".