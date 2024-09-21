لوكلير: فيراري "أهدرت" الصفّ الأوّل بسبب الإطارات الباردة في تصفيات سنغافورة

شعر شارل لوكلير أنّ فيراري "أهدرت كلّ شيء في سلّة النفايات" على صعيد حرارة الإطارات في القسم الأخير من التجارب التأهيليّة لجائزة سنغافورة الكبرى، حيث يعتقد بأنّ خسر المركز الثاني على شبكة الانطلاق بسبب عدم تحمية الإطارات بشكلٍ كاف.

قال أصيل موناكو أنّ ثقته في سيارته "اس.اف-24" تجدّدت بعد التجارب الحرّة الثالثة التي بدت فيها فيراري متأخّرة، وذلك كون الأجواء الأكثر برودًا لعبت في صالح الفريق الإيطالي.

لكنّ لوكلير لم يتمكّن سوى من تسجيل 1:30.119 دقيقة في نهاية القسم الثالث الحاسم على إثر العلم الأحمر نتيجة حادث زميله كارلوس ساينز الإبن.

وتمّ شطب زمنه ما يعني انطلاقه من المركز التاسع مُنهي سلسلة أقطاب الانطلاق الأولى لفيراري في سنغافورة منذ 2019.

ويعتقد لوكلير أنّ الإطارات الأماميّة خرجت من البطانيّات وهي باردة جدًا قبيل محاولته الأخيرة، وهو ما تسبّب في حرمانه من التماسك الذي احتاجه لمنافسة لاندو نوريس وماكس فيرستابن.

وقال أصيل موناكو: "سار القسمان الأوّل والثاني على نحوٍ جيّد، استعدت آمالي مرّة أخرى بعد أن سارت التجارب الثالثة على نحوٍ خاطئ. ومن ثمّ غادرت المرآب في القسم الثالث وكانت الإطارات الأماميّة باردة جدًا".

وأردف: "أجرينا الكثير من التحضيرات طوال عطلة نهاية الأسبوع من أجل تلك اللفّة في التصفيات، حيث نعلم أنّها بذات الأهميّة مثل موناكو. ومن ثمّ غادرنا المرآب بإطارات أماميّة باردة جدًا. ووضع ذلك عطلة نهاية الأسبوع بأكملها في موقعٍ سيّئ جدًا".

وقال في ذات السياق: "لا نعلم سبب المشكلة بالضبط، لكنّ الحقيقة هي أنّنا بدأنا اللفّة بإطارين أماميين باردين، وأغلقت مكابحي في المنعطف الأوّل وانتهى الأمر. لم أتمتّع بالتماسك الأماميّ الذي أردته".

وأكمل: "رمينا كلّ شيء في سلّة النفايات بسبب مشكلة الحرارة في القسم الثالث. علينا التحقيق في ذلك".

وكان بريان بوزي مهندس لوكلير قد أخبره عبر اللاسلكي بأنّ إطاراته الأماميّة "على الجانب المنخفض قليلًا" أثناء مغادرته خطّ الحظائر، وهو ما دفع أصيل موناكو إلى الضغط بقوّة أكثر قليلًا في لفّة خروجه لمحاولة تعويض الفارق.

وتجاوز لوكلير الحفف الجانبيّة عند المنعطف الثاني ما تسبّب في شطب زمنه الوحيد، ولم يرد التطرّق للحديث عن "فارق 10 في الأمام عند البداية".