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لوكلير: فيراري "أخطأت بشيء ما في حساباتها" خلال سباق أوستن

يرى شارل لوكلير أن فريقه فيراري "أخطأ بشي ما في الحسابات" بعد استراتيجية توقف واحد خلال سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا واحد على حلبة أوستن.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
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شارل لوكلير، فيراري

خسر لوكلير صاحب قطب الانطلاق الأول، مركزه لصالح لاندو نوريس سائق مكلارين خلال الانطلاقة.

من ثم خسر مركزه لصالح لويس هاميلتون وماكس فيرستابن سائقي مرسيدس وريد بُل.

وقررت فيراري إبقاء لوكلير لفترة مطولة على إطارات ميديوم حتى اللفة 23 من أصل 56 لفة، حين دخل المنصة وخرج على إطارات هارد حتى نهاية السباق.

لكن هذا تسبب بانخفاض وتيرته بشكل واضح في المراحل الأخيرة، حيث طلب منه فريقه إفساح المجال لزميله كارلوس ساينز، الذي أنهى السباق أمامه بفارق 10 ثوانٍ تقريباً.

وتراجع لوكلير حتى المركز السادس. حيث يرى بأن فريقه أخطأ في الحسابات.

فقال: "مباشرة منذ بداية السباق، حين اعتقدنا بأن استراتيجية التوقف الواحد والتوقفين متقاربان مع بعضهما البعض".

وأكمل: "بعد 12 أو 13 لفة، رأيت الأرقام لديّ. كانت جيدة للغاية بالنسبة لاستراتيجية التوقف الواحد، على الأقل لناحية معدلات تآكل الإطارات".

وأردف: "لم أكن أخسر الكثير من الوقت. وبناء على تلك الحسابات، كان من المفترض أنها الاستراتيجية الصحيحة".

وأكمل: "لذا، اتبعت استراتيجية التوقف الواحد، للأسف كان ذلك قراراً خاطئاً. لسبب ما، كان هناك خطأ في حساباتنا اليوم، لأنني كنت بعيداً تماماً عن الاستراتيجية الصحيحة".

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وحين سُئِل حول سبب ذلك، أجاب لوكلير: "كانت هناك أمر ما خاطئ".

وتابع: "بصراحة، ليس لدي الجواب بعد، لأنني كنت بعيداً للغاية مقارنة باستراتيجية التوقفين. أنهيت السباق خلف كارلوس بفارق 10 ثوانٍ وتلك مقارنة مفيدة لأننا نستعمل السيارة ذاتها".

لكن وبعد السباق، تم شطب نتيجة لوكلير بسبب خرق اللوائح التقنية المتعلقة بمقدار تآكل القطعة الخشبية أسفل السيارة. وكذلك كان حال لويس هاميلتون.

وكما أشار الحكام فإن خرق القوانين هذا كان نتيجة صيغة السباق القصير إضافة إلى مطبات الحلبة. 

ونتيجة لشطب نتيجة السائقين، تقدم لاندو نوريس للمركز الثاني، بينما أكمل كارلوس ساينز مراكز منصة التتويج

وكذلك تقدم سيرجيو بيريز للمركز الرابع، أما جورج راسل، بيير غاسلي، لانس سترول، يوكي تسونودا، أليكسندر ألبون ولوغان سارجانت، باتوا الآن ضمن المراكز العشرة الأولى.

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