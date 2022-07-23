لوكلير: فيراري أخطأت استراتيجيّة السحب في المحاولة الأولى في تصفيات فرنسا

تواجد ساينز أمام لوكلير في القسم الأخير من التصفيات، وقام لوكلير بالتراجع قليلًا إلى الخلف للابتعاد عن الهواء المتّسخ وتفادي تضرّر أدائه في القسم التقنيّ في نهاية المقطع الأوّل وانتظر وجود زميله بعد المنعطف المزدوج في وسط الخطّ المستقيم الخلفي ليُوفّر له عامل السحب.

وبالرغم من أنّ لوكلير تفوّق على فيرشتابن بـ 0.008 ثانية في نهاية محاولته تلك، إلّا أنّه كسب عُشرين إضافيين من الثانية في المقطع الثاني في محاولته الأخيرة ليضمن قطب الانطلاق الأوّل.

وقال لوكلير أنّ ذلك جاء بسبب سير المحاولة الأولى على نحوٍ خاطئ بالنظر إلى صعوبة إنجاز تلك التكتيكات.

وقال أصيل موناكو: "ربّما كنّا قريبين بشكلٍ مفرط في المحاولة الأولى في المنعطفين 8 و9، لذا خسرت بعض الوقت هناك ولم أقد بأفضل طريقة ممكنة".

اقرأ أيضاً: لوكلير تفاجأ من قوة فيراري في تصفيات جائزة فرنسا الكبرى

وأضاف: "ومن ثمّ تأقلمنا في المحاولة الثانية وكانت أفضل هذه المرّة".

وأكمل: "قمنا بعملٍ جيّد على صعيد التواصل، لذا كانت مساعدة كارلوس لي مدهشة".

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت فيراري قادرة على التدرّب على ذلك التكتيك مسبقًا، قال لوكلير: "كلّا، لم نتدرّب على ذلك في الحقيقة".

وأكمل: "قمنا بعملٍ جيّدٍ بين المحاولتين الأولى والثانية في القسم الثالث، حقّقنا خطوة جيّدة في الوجهة الصحيحة".

وكشف ساينز بعد التصفيات، التي أنهاها تاسعًا قبل تراجعه إلى المركز الـ 19 على شبكة انطلاق سباق الأحد، أنّ فيراري خطّطت مسبقًا لاستخدام تكتيك السحب بالنظر إلى عقوبته.

وقال الإسباني: "كان الهدف الوصول إلى القسم الثالث لمنح شارل عامل السحب مرّتين مثلما فعلنا. كانت تلك الخطّة طوال عطلة نهاية الأسبوع".

وأكمل: "أعلم كيف أمنح عامل السحب بشكلٍ جيّد لأنّني أعرف ما أحتاجه في لفّة التصفيات في حال أردت الحصول على عامل سحبٍ جيّد".

وأردف: "لذا علمت ما عليّ فعله منذ البداية، وأعتقد بأنّنا أنجزنا ذلك بشكلٍ رائع".

وقال لوكلير أنّه بالنظر إلى عدم التدرّب على ذلك مسبقًا، فإنّه لم يعلم في أيّ نقطة سيبتعد الإسباني عن طريقه.

وأضاف: "لكن أجل، لقد أتقن كارلوس ذلك ببراعة وابتعد في الوقت المناسب".

في المقابل قال فيرشتابن الذي حلّ ثانيًا بفارق 0.304 ثانية عنه أنّ ريد بُل لم تفكّر في استخدام تكتيك مماثل عبر سيرجيو بيريز الذي تأهّل ثالثًا.

وقال: "كلّا، كان كلٌ منّا يُحاول تحقيق أفضل نتيجة تصفيات ممكنة".

وأردف: "الوضع مختلفٌ قليلًا عن فيراري بالنظر إلى انطلاق كارلوس من الخلف. لذا أعتقد بأنّ ما قاموا به ذكي، وأعتقد بأنّه لو كان على أحدنا الانطلاق من الخلف فإنّنا كنّا لنفعل الأمر ذاته".