لوكلير: فيتيل ما زال أقوى في وتيرة السباق

بعد موسم أول مثير للإعجاب مع فيراري في 2019، يبدو لوكلير مصمماً على تقديم عمل أفضل في موسم 2020 المقبل، وأن يصبح منافساً دورياً على الفوز بل وحتى المنافسة على اللقب.

وعقب تحسن كبير وملحوظ في أدائه خلال التصفيات على مدار الموسم المنصرم، أشار أصيل موناكو إلى أن وتيرة السباقات هي المجال الذي ينبغى عليه تحسينه.

وفي مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، تكلم لوكلير حيال المجالات التي يجب التركيز عليها في 2020، فقال: "بعد أول ثلاثة أو أربعة سباقات، رأيت أن الكثير من نقاط ضعفي كانت في التصفيات أكثر منها في السباق".

وأكمل: "لذا ركزتُ كثيراً على التصفيات، وقدمتُ خطوة كبيرة منذ فرنسا لناحية التصفيات، ما كان أمراً جيداً".

وتابع: "في السباق، أعتقد أنه ما زال أمامي بعض العمل. يمتلك سيباستيان خبرة كبيرة في السباقات، كما أنه أفضل مني في الوقت الراهن. لذا، عملي في العطلة الشتوية ينحصر في السباق، ومحاولة تحسين وتيرتي".

بالمقابل، يرى لوكلير أنه من المحوري له ولفيراري تلافي الأخطاء المكلفة التي أهدرت بسببها عدة انتصارات العام الماضي. خاصة في بدايات الموسم.

فقال: "آمل أو على الأقل أعمل بشكل كبير جداً على التقليل من الأخطاء التي اقترفتها في 2019. أعتقد أنه وكفريق علينا التركيز على ذلك أيضاً".

وتابع: "فيما يتعلق بالأداء، لطالما كان من الصعب جداً جداً معرفة المستوى قبل السباق الأول. في الحقيقة كنت سأقول قبل التجارب الشتوية، لكنّ تجارب 2019 الشتوية سارت أفضل بكثير من السباق الأول. لذا علينا الانتظار حتى السباق الافتتاحي".

وأردف: "لكننا عملنا بشكل كبير، ومن ثم سنرى نتيجة الأداء لاحقاً. لكنني أشعر بأنني أكثر استعداداً بالمقارنة مع بداية موسم 2019. وآمل أن أتمكن من إثبات ذلك على المسار".

وستكون المعركة بين لوكلير وفيتيل مذهلة هذا العام، بعد أن اشتعلت طوال موسم 2019 المنصرم، لعل من أبرز المحطات حين ارتطم الثنائي ببعضهما البعض في جائزة البرازيل الكبرى.

لكن، ومع إقرار لوكلير ببعض اللحظات الصعبة التي جمعته بزميله الألماني، لكنه أشار بوضوح إلى أن علاقتهما خارج الحلبة أفضل بكثير مما تبدو عليه.

فقال: "أعتقد أننا ناضجان بما يكفي لفهم ما يحصل على المسار، من الواضح أن كلانا سائقان تنافسيان. كلانا نود الانتصارات ومن الخاطئ أن تسير الأمور بمنحى مختلف".

وأكمل: "لذا نعم، نود الفوز. نحن تنافسيان بشكل كبير وفي بعض الأحيان تحصل احتكاكات على الحلبة، لكن في نهاية المطاف، نحن ناضجان لنعي ما يحصل، ونحن شخصان مختلفان خارج الحلبة".

واختتم: "أعتقد أن الأمر الأهم يكمن في العمل الجماعي، خاصة خارج المسار لمحاولة تطوير السيارة بأفضل شكل ممكن. وبالطبع، عدم تخطي الحدود على الحلبة، كما حصل في البرازيل. لكنني أعتقد أنه كان درساً جيداً لكل منا ولن يتكرر".