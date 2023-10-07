لوكلير: فاسور "مسطّح المشاعر" بالضبط ما كانت تحتاجه فيراري في الفورمولا واحد

دخل فريق فيراري موسم 2023 الجاري على أمل المنافسة على اللقب، لكن الحصان الجامح بدا متأخراً عن فريق ريد بُل الذي بسيط سيطرته الكاملة على المنافسات.

وأمضت فيراري القسم الأكبر من الموسم في محاولة فهم سبب معاناة السيارة، خاصة لناحية الإطارات في السباق. لكنها حققت تقدماً واضحاً بعد العطلة الصيفية.

ويبدو أن الطريقة المنهجية التي اتبعها الفريق لإيجاد الأجوبة قد بدأت تعطي مفعولها، حيث تأمل فيراري العودة لمنافسات الصدارة في موسم 2024 المقبل.

وضمن معرض كلامه على هامش جائزة قطر الكبرى، أوضح لوكلير بأن شخصية فاسور لعبت دوراً مهماً في مساعدة الفريق عبر القرارات العقلانية المطلوبة.

فقال: "فريدريك، مسطح المشاعر تماماً وهذا أمر أعتقد أنه جيد جداً لمركزه".

وأكمل: "أعتقد أنه وضمن فريق إيطالي مثل فيراري، فإن أكثر ما أحبه هو المشاعر الكبيرة التي نشعر بها، إضافة للشغف الذي يظهره جميع أفراد الفريق".

وتابع: "لكن وجود فريدريك لموازنة ذلك، أعتقد أنه كان أمراً جيداً جداً بهدف إيضاح الرؤية حين تسوء الأمور".

وأضاف: "أعتقد أن فريدريك قوّى من ذلك ضمن الفريق، وهذا أمر جيد للغاية".

ومنذ جولة هولندا، بدأ لوكلير وزميله كارلوس ساينز بتحقيق نتائج أفضل مع السيارة، حيث نجح الإسباني بتحقيق الفوز في سنغافورة بالفعل.

وحين سُئِل من أين يأتي ثبات الأداء، رد لوكلير: "بالتأكيد من فهم السيارة بدءاً من زاندفورت بشكل خاص".

وأكمل: "لاحقاً تأكدنا من ذلك في مونزا، الحلبة ذات الخصائص الصعبة جداً والمختلفة تماماً".

وأردف: "ذلك ساعدنا على مواصلة استخلاص الأداء الأقصى من السيارة بشكل متواصل".

لكن بالمقابل، أبدى ساينز قلقه من أنه ورغم التحسن لكن مشاكل السيارة ما زالت موجودة.

فقال: "أحد أكبر نقاط الضعف هو معدل التآكل للإطارات، ومع وقفتي صيانة فإن المشكلة لم تظهر بالكامل".

وأضاف: "لكن التقدم جيد. كنا نعمل بشكل كبير على إدارة الإطارات. نعلم أن التحسن في الفورمولا واحد لا يأتي فجأة بل عبر تحسينات متواصلة وهذا ما نقوم به هذا الموسم".