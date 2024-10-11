لوكلير: فاسور ليس صديقتي كي أغار عليه من علاقته بهاميلتون
عبّر شارل لوكلير عن سعادته بقدوم لويس هاميلتون إلى صفوف فيراري، حيث قال بأن تلك خطوة ستعزّز من حافزه للتحسّن.
شارل لوكلير، فيراري وفريدريك فاسور، مدير فريق فيراري
الصورة من قبل: فيراري
مزح نجم فيراري شارل لوكلير حول قدوم لويس هاميلتون إلى فيراري والعلاقة القديمة التي تجمع البريطاني بطل العالم بمدير الفريق فريدريك فاسور.
وصرّح المونغاسكي بأنه لا يشعر بالغير إثر انتقال هاميلتون إلى فيراري، مازحًا بشأن طبيعة علاقته مع فاسور.
حيث قال خلال مهرجان رياضي نظمته صحيفة Gazzetta dello Sport في ترينتو: "فريد ليس صديقتي! نحب بعضنا البعض، ونقدّر بعضنا البعض كذلك، لكن ليس هنالك أي شعور بالغيرة".
هذا وشدّد لوكلير على أنه تجمعه علاقة احترافية بفاسور وأنها لن تتأثّر بقدوم هاميلتون إلى فيراري، موضحًا كذلك الحافز الكبير الذي يوفّره وجود سائق مثل هاميلتون معه بنفس الفريق.
"أعلم منذ فترة طويلة عن المحادثات بين لويس وفيراري" قال لوكلير، مُضيفًا: "علمت بأن هنالك احتمالية لانضمامه للفريق. كل الأمور كانت واضحة وكنت أول من قال بأنه سيكون حافزًا لي أن أسابق بجوار زميل لديه هذا العمق".
وتابع: "سيكون ذلك بمثابة تحد مثير لي أن أجاور بطل عالم سباعي يقود على نفس السيارة. كما تجمعني كذلك علاقة جيدة مع لويس وأنا متأكد بأنها ستستمر في المستقبل".
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