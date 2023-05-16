لوكلير: فاسور بدأ لتوه بالعمل على تغييرات فيراري

انضم فاسور إلى فيراري كمدير للفريق بديلاً عن ماتيا بينوتو، قادماً من ألفا روميو، حيث بدأ عمله مع الحصان الجامح منذ بداية العام.

لكن وقبل سباق الموطن في إيمولا، فإن الفريق ما زال رابعاً ضمن ترتيب البطولة التي يتصدرها فريق ريد بُل.

وكشف لوكلير بأن فاسور بدأ لتوّه العمل على تغييرات فيراري، فقال: "أعتقد أنه بدأ لتوّه العمل".

وأكمل: "حتى الآن، كان يحاول تحليل الوضع بأسرع ما يمكن بهدف القيام بالتغييرات المُثلى للمستقبل".

وتابع: "أعتقد أن القسم الأكبر من عمله سيبدأ من الآن، لذا سنرى".

واسترسل: "من الواضح أنني أتكلم كثيراً مع فريد وأعلم طريقة عمله، وخططه على المدى البعيد للفريق، وأنا أدعمه بالكامل وأثق به كلياً".

واختتم: "لذا أنا واثق من أنه سيتخذ القرارات الصحيحة التي تضعنا على الطريق الصحيح. أنا أتطلع قدماً لذلك".