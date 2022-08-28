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لوكلير غير محبط من فيراري رغم النتيجة العكسية لمحاولة تسجيل أسرع لفة في سبا

قال شارل لوكلير أنه لا يشعر بأي إحباط من مسؤولي الاستراتيجية في فيراري على إثر قرار استدعائه للتوقف في مرحلة متأخرة من سباق بلجيكا، بالرُغم من إتيان ذلك بنتيجة عكسية في آخر لفتين.

لوكلير غير محبط من فيراري رغم النتيجة العكسية لمحاولة تسجيل أسرع لفة في سبا

شق لوكلير طريقه من الخلف في السباق ليتواجد بالمركز الخامس، وذلك بعد توقفه الاضطراري المبكر بعد أن علق جزء انفصل من حاجب الحماية الشفاف في المكابح، فقط لتطلب منه فيراري التوقف من جديد قبل لفتين من النهاية لمحاولة تسجيل أسرع لفة والحصول على نقطة إضافية، على الرُغم من عدم الاقتناع الذي بدا على لوكلير على اللاسلكي.

وبالرُغم من تمكن لوكلير من تجاوز فرناندو ألونسو بعد خروجه من خط الحظائر، إلا أنه الإسباني عاد لتجاوزه بالتوجه إلى اللفة الأخيرة.

وتمكن المونغاسكي مستعينًا بالدي آر اس من استعادة المركز من ألونسو، إلّا أن سائق فيراري تلقى عقب السباق عقوبة 5 ثوان لإسراعه في خط الحظائر خلال التوقف الأخير ليخسر المركز لصالح سائق ألبين.

ونفى لوكلير أن يكون هنالك أي إحباط من فيراري إثر ذلك القرار المتأخر، كما تحمل المسؤولية كاملة في هذه العقوبة، قائلًا بأن الفريق لم تكن له علاقة بذلك.

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فقال: "في النهاية، الأمر الأكثر إحباطًا هو رؤية ذلك الفارق خلف ريد بُل، وهو ما نحتاج للعمل عليه".

وأضاف: "إذا ما نظرتم إلى ريد بُل، فقد كانوا في مستوى آخر تمامًا، ووجدوا شيئًا ما نهاية هذا الأسبوع".

وتابع: "لا نفهم بعد سبب ذلك. إنهم سريعون للغاية على المقاطع المستقيمة، كما لو أن ليس لديهم ارتكازية، لكنه بعد ذلك يدخلون المنعطفات ويكونون سريعين كذلك مثلنا، أو أسرع. الأمر مقلق".

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