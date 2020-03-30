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لوكلير: غياب عقدٍ مع فيراري "لن يزعزع" فيتيل

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لوكلير: غياب عقدٍ مع فيراري "لن يزعزع" فيتيل
30-03-2020

يرى شارل لوكلير سائق فيراري أن زميله سيباستيان فيتيل "لن يتزعزع" بانتهاء عقده مع فيراري نهاية موسم 2020 للفورمولا واحد، حيث يتوقع أن يبقى الألماني "قوياً جداً".

تمكن لوكلير من هزيمة فيتيل خلال أول موسم لهما معاً ضمن صفوف الحصان الجامح في 2019، حيث سجل أول فوزَين للعلامة الإيطالية في بلجيكا وإيطاليا على طريقه لإحراز المركز الرابع ضمن ترتيب بطولة السائقين.

ونتيجة لذلك تكللت جهوده بعقدٍ طويل الأمد مع فيراري حتى نهاية 2024 على أقل تقدير.

ويخوض فيتيل بطل العالم أربع مرات آخر مواسمه مع فيراري، لكن لوكلير لا يعتقد أن غياب الوضوح الكامل حيال المستقبل سيضعف من عزيمة الألماني.

حيث قال: "أشعر بأنني محظوظ جداً بحصولي على عقد طويل الأمد، وأنا مسرور للغاية بتواجدي في هذا الموقع".

وأكمل: "كما أنني أتفهم موقعه بطريقة ما، إذ خلال آخر موسمَين لي، كنتُ أحصل على عقد لموسم واحد فقط".

وتابع: "لا أعتقد أن ذلك سيزعزعه بشكل كبير. إنه سائق قوي جداً، وأتوقع منه أن يكون قوياً جداً بطبيعة الحال".

 

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وكانت فيراري قد صرحت سابقاً بأن فيتيل هو الخيار المفضّل لموسم 2021، بينما لم تنفِ رينو إمكانية الاستعانة ببطل العالم في حال سنحت الفرصة.

وحين سُئِل إن كان يرغب بتواجد فيتيل لفترة أطول مع فيراري، أجاب لوكلير: "أنا أقدم أداءً جيداً جداً بوجوده إلى جانبي".

وأكمل: "لكنني سأحترم قرار فيراري إن أرادت التغيير".

وكان فيتيل وكلير قد خاضا موسماً عاصفاً للغاية في 2019 وسط خلافات فيما يتعلق بأوامر الفريق، حيث ارتطم السائقان ببعضهما البعض على الحلبة في سباق جائزة البرازيل الكبرى.

وشدّد السائقان على أن علاقتهما لم تتضرر جراء تلك الحوادث، حيث أكد لوكلير على أن العلاقة "لطالما كانت جيدة" بينهما.

حيث قال: "كانت هناك بعض اللحظات الصعبة العام الماضي، لكن علاقتنا بقيت كما هي".

واختتم: "أعتقد أن الأمر الجيد هو أننا ناضجان بما يكفي للتمييز بين ما يحصل على المسار وما يحصل خارج المسار".

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