فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
السباق خلال
19 ساعات
:
55 دقيقة
:
45 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
تذاكر
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
12 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
26 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
34 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
75 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة روسيا الكبرى / أخبار عاجلة

لوكلير غاضب حيال عدم إعلامه بالفروقات الصحيحة خلال القسم الثاني من التصفيات

المشاركات
التعليقات
لوكلير غاضب حيال عدم إعلامه بالفروقات الصحيحة خلال القسم الثاني من التصفيات
من قبل:
, رئيس التحرير

شعر شارل لوكلير بالغضب لعدم إعلامه بالفروقات الصحيحة مع السيارات الأخرى ما ساهم في خروجه من القسم الثاني من التجارب التأهيلية لجائزة روسيا الكبرى، الجولة العاشرة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.

تأهّل السائق المونغاسكي في المركز الـ 11 على شبكة الانطلاق، إذ شهدت حلبة سوتشي إخفاق ثنائي فيراري في التأهّل إلى القسم الثالث بعد الحادث الذي تعرّض له سيباستيان فيتيل حيث سينطلق الألماني من المركز الـ 15.

وأخفق لوكلير في التأهّل إلى القسم الثالث بفارق 0.043 ثانية، حيث خسر المعركة مع إستيبان أوكون الذي كان قريبًا منه خلال اللّفة الأخيرة من القسم الثاني.

ويرى لوكلير بأنّ عدم معرفته بالفارق الحقيقي والصحيح مع أوكون أدّى إلى خروجه من القسم الثاني بما أنه كان قريبًا من السيارات أمامه، إذ قال "لقد أعلمني الفريق بأنّ أوكون خلفي بفارق ثانية أو ثانيتَين. ولكن بدلاً من ذلك، كان بعيدًا أكثر عني. أعتقد بأني كنت أمتلك فارقًا أكبر مع السيارات أمامي. أشعر بالغضب الآن".

وأضاف "عليّ أن أهدأ. السباق غدًا وهناك بإمكاننا الحصول على النقاط. بالنسبة لي، إنها جائزة كبرى صعبة. لم أقد بشكلٍ جيد خلال التجارب الحرّة وبعدها بدأت بإيجاد الإيقاع خلال التصفيات، إلّا أني لم أكن قادرًا على إظهار إمكانات السيارات وأنا آسفٌ لذلك".

في غضون ذلك، كان لوكلير محظوظًا لإنهاء التجارب التأهيلية من دون أضرارٍ بعدما كان قريبًا من الاصطدام بسيارة زميله فيتيل الذي فقد السيطرة على سيارته وحطّم الجزء الخلفي منها على المنعطف الرابع.

وتعليقًا على ذلك، قال "كان الأمر مخيفًا حقًا، ولكني آمل أنه بخير. خيبة الأمل باتت أكبر لعدم تواجدنا في القسم الثالث".

من ناحيته، شرح فيتيل ما حدث معه قائلاً "لقد فقدت السيطرة على السيارة على المنعطف الثاني وحدث الأمر عينه على المنعطف الرابع بيد أنه لم يكن بإمكاني السيطرة عليها هذه المرّة".

واختتم "كنت أعاني خلال التجارب التأهيلية لا سيما على المقطع الأوّل من الحلبة. من الواضح بأني حاولت المخاطرة أكثر قليلاً".

بوتاس: مركز الانطلاق الثالث "جيد للغاية" في سوتشي 

المقال السابق

بوتاس: مركز الانطلاق الثالث "جيد للغاية" في سوتشي 
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة روسيا الكبرى
الكاتب خضر الراوي

الأكثر شعبية اليوم

لوكلير غاضب حيال عدم إعلامه بالفروقات الصحيحة خلال القسم الثاني من التصفيات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير غاضب حيال عدم إعلامه بالفروقات الصحيحة خلال القسم الثاني من التصفيات

هاميلتون يُقدّم أداءً باهرًا وينطلق أوّلاً في سباق روسيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب التأهيليّة

هاميلتون يُقدّم أداءً باهرًا وينطلق أوّلاً في سباق روسيا

بوتاس: مركز الانطلاق الثالث "جيد للغاية" في سوتشي 
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس: مركز الانطلاق الثالث "جيد للغاية" في سوتشي 

رسميًا: روسي ينضمّ إلى فريق بيتروناس ياماها في الموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

رسميًا: روسي ينضمّ إلى فريق بيتروناس ياماها في الموتو جي بي

ياماها: صفقة روسي لموسم 2021 تطلّبت ستّة أشهر لإتمامها
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

ياماها: صفقة روسي لموسم 2021 تطلّبت ستّة أشهر لإتمامها

موتو جي بي: موربيديللي يتقدم ثلاثية ياماها وينطلق أولّا في كتالونيا
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب التأهيليّة

موتو جي بي: موربيديللي يتقدم ثلاثية ياماها وينطلق أولّا في كتالونيا

هاميلتون يصف تصفيات روسيا "بالسيئة للغاية" بعد دراما القسم الثاني
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون يصف تصفيات روسيا "بالسيئة للغاية" بعد دراما القسم الثاني

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2020

أحدث الأخبار

لوكلير غاضب حيال عدم إعلامه بالفروقات الصحيحة خلال القسم الثاني من التصفيات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير غاضب حيال عدم إعلامه بالفروقات الصحيحة خلال القسم الثاني من التصفيات

بوتاس: مركز الانطلاق الثالث "جيد للغاية" في سوتشي 
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس: مركز الانطلاق الثالث "جيد للغاية" في سوتشي 

هاميلتون يصف تصفيات روسيا "بالسيئة للغاية" بعد دراما القسم الثاني
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون يصف تصفيات روسيا "بالسيئة للغاية" بعد دراما القسم الثاني

فيرشتابن: لم نكن نتوقّع التأهّل بالمركز الثاني في سوتشي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: لم نكن نتوقّع التأهّل بالمركز الثاني في سوتشي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

لوكلير غاضب حيال عدم إعلامه بالفروقات الصحيحة خلال القسم الثاني من التصفيات

35د
2
فورمولا 1

هاميلتون يُقدّم أداءً باهرًا وينطلق أوّلاً في سباق روسيا

3
فورمولا 1

بوتاس: مركز الانطلاق الثالث "جيد للغاية" في سوتشي 

38د
4
موتو جي بي

رسميًا: روسي ينضمّ إلى فريق بيتروناس ياماها في الموتو جي بي

5
موتو جي بي

ياماها: صفقة روسي لموسم 2021 تطلّبت ستّة أشهر لإتمامها

33د

أحدث الأخبار

لوكلير غاضب حيال عدم إعلامه بالفروقات الصحيحة خلال القسم الثاني من التصفيات
فورمولا 1

لوكلير غاضب حيال عدم إعلامه بالفروقات الصحيحة خلال القسم الثاني من التصفيات

بوتاس: مركز الانطلاق الثالث "جيد للغاية" في سوتشي 
فورمولا 1

بوتاس: مركز الانطلاق الثالث "جيد للغاية" في سوتشي 

هاميلتون يصف تصفيات روسيا "بالسيئة للغاية" بعد دراما القسم الثاني
فورمولا 1

هاميلتون يصف تصفيات روسيا "بالسيئة للغاية" بعد دراما القسم الثاني

فيرشتابن: لم نكن نتوقّع التأهّل بالمركز الثاني في سوتشي
فورمولا 1

فيرشتابن: لم نكن نتوقّع التأهّل بالمركز الثاني في سوتشي

هاميلتون يُقدّم أداءً باهرًا وينطلق أوّلاً في سباق روسيا
فورمولا 1

هاميلتون يُقدّم أداءً باهرًا وينطلق أوّلاً في سباق روسيا

أحدث ملفات الفيديو

مسيرة جورجيو بيولا المذهلة في عالم سباقات السيارات 08:49
فورمولا 1

مسيرة جورجيو بيولا المذهلة في عالم سباقات السيارات

تقديم رئيس الفورمولا واحد الجديد: ستيفانو دومينيكالي 04:26
فورمولا 1

تقديم رئيس الفورمولا واحد الجديد: ستيفانو دومينيكالي

لماذا تمّ منع الأجنحة المرنة في الفورمولا واحد؟ 06:01
فورمولا 1

لماذا تمّ منع الأجنحة المرنة في الفورمولا واحد؟

أحد أروع سباقات هاميلتون: سيلفرستون 2008 مع المطر 01:33
فورمولا 1

أحد أروع سباقات هاميلتون: سيلفرستون 2008 مع المطر

أجمل اللحظات من جائزة روسيا الكبرى 03:13
فورمولا 1

أجمل اللحظات من جائزة روسيا الكبرى

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.