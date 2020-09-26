لوكلير غاضب حيال عدم إعلامه بالفروقات الصحيحة خلال القسم الثاني من التصفيات

تأهّل السائق المونغاسكي في المركز الـ 11 على شبكة الانطلاق، إذ شهدت حلبة سوتشي إخفاق ثنائي فيراري في التأهّل إلى القسم الثالث بعد الحادث الذي تعرّض له سيباستيان فيتيل حيث سينطلق الألماني من المركز الـ 15.

وأخفق لوكلير في التأهّل إلى القسم الثالث بفارق 0.043 ثانية، حيث خسر المعركة مع إستيبان أوكون الذي كان قريبًا منه خلال اللّفة الأخيرة من القسم الثاني.

ويرى لوكلير بأنّ عدم معرفته بالفارق الحقيقي والصحيح مع أوكون أدّى إلى خروجه من القسم الثاني بما أنه كان قريبًا من السيارات أمامه، إذ قال "لقد أعلمني الفريق بأنّ أوكون خلفي بفارق ثانية أو ثانيتَين. ولكن بدلاً من ذلك، كان بعيدًا أكثر عني. أعتقد بأني كنت أمتلك فارقًا أكبر مع السيارات أمامي. أشعر بالغضب الآن".

وأضاف "عليّ أن أهدأ. السباق غدًا وهناك بإمكاننا الحصول على النقاط. بالنسبة لي، إنها جائزة كبرى صعبة. لم أقد بشكلٍ جيد خلال التجارب الحرّة وبعدها بدأت بإيجاد الإيقاع خلال التصفيات، إلّا أني لم أكن قادرًا على إظهار إمكانات السيارات وأنا آسفٌ لذلك".

في غضون ذلك، كان لوكلير محظوظًا لإنهاء التجارب التأهيلية من دون أضرارٍ بعدما كان قريبًا من الاصطدام بسيارة زميله فيتيل الذي فقد السيطرة على سيارته وحطّم الجزء الخلفي منها على المنعطف الرابع.

وتعليقًا على ذلك، قال "كان الأمر مخيفًا حقًا، ولكني آمل أنه بخير. خيبة الأمل باتت أكبر لعدم تواجدنا في القسم الثالث".

من ناحيته، شرح فيتيل ما حدث معه قائلاً "لقد فقدت السيطرة على السيارة على المنعطف الثاني وحدث الأمر عينه على المنعطف الرابع بيد أنه لم يكن بإمكاني السيطرة عليها هذه المرّة".

واختتم "كنت أعاني خلال التجارب التأهيلية لا سيما على المقطع الأوّل من الحلبة. من الواضح بأني حاولت المخاطرة أكثر قليلاً".