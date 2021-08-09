لوكلير: عودة فيراري هذا العام بعد موسم 2021 الكارثي "ليست مفاجئة تمامًا"

عانت قلعة مارانيللو العام الماضي من أحد أسوأ مواسمها في التاريخ الحديث، حيث حلّ الفريق بالمركز السادس في بطولة الصانعين، وهي أسوأ نتيجة للحصان الإيطالي الجامح منذ العام 1980.

لكن وعلى الرُغم من تقييد تطوير الهيكل عبر قوانين هذا الموسم، كانت فيراري من بين أكثر الفرق تحسّنًا، إذ سجّلت ثلاث منصات تتويج، بما فيها اقتراب لوكلير الوشيك من الفوز بجائزة بريطانيا الكبرى الشهر الماضي.

وقد أوضح المونغاسكي - الذي شهد العمل الذي يتم في المصنع - بأنّ تحوّل فيراري هذا العام لم يمثّل مفاجأة كبيرة.

فقال: "الموسم أفضل مما كان متوقّعًا. أعتقد بأنّ هنالك الكثير من العمل خلف هذا، وبالطبّع يمكنني رؤية ذلك في أي وقت أذهب فيه إلى مارانيللو، وهنا على الحلبة بالتأكيد. لذلك لا يمثّل هذا التحوّل مفاجأة تمامًا".

وأضاف: "هنالك بطبيعة الحال مكاسب كبيرة بالمقارنة مع العام الماضي، ومن الرائع رؤية ذلك، كما أنّه يُظهر أننا نسير في الوجهة الصحيحة".

وتابع: "لكنّ تلك ليست نهاية الطريق، حيث أنّ هدفنا هو العودة إلى الصدارة من جديد، لذلك فإننّا لا نركّز فقط على التوقعات، بل العمل كذلك الذي يتم في مارانيللو وعلى الحلبة لمحاولة تعزيز كل شيء كي نعود إلى الموقع الذي نريده في أسرع وقت ممكن".

من جهة أخرى، أوضح لوكلير أن قدوم كارلوس ساينز إلى الفريق كان "رائعًا" بالنسبة له، حيث دفعه الإسباني من البداية، كما أنّها خطوة للفريق بينما يركّز على العودة إلى سكة الانتصارات في 2022.

فقال: "أنا أستمتع بهذا الموسم. ليست تلك مرحلة سهلة على الفريق، بالطبع نحاول إعادة بناء كل شيء للعودة إلى الصدارة في أقرب وقت، كما أنّه ما يزال أول عام في زمالتي مع كارلوس".

وأكمل: "لكن الأمور تسير على نحوٍ جيّد للغاية بيننا، حيث ندفع بعضنا البعض، كما أنه تنافسيّ للغاية، وذلك رائع بالنسبة لي".