تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / باها المجر: القانون يرجح كفة هولوزيتش أمام الراجحي بعد تعادلهما بالتوقيت
فورمولا 1 أخبار

لوكلير: عودة فيراري هذا العام بعد موسم 2021 الكارثي "ليست مفاجئة تمامًا"

قال شارل لوكلير أنّ عودة فريقه فيراري هذا العام من بطولة العالم للفورمولا واحد بعد الموسم الكارثي الذي خاضه العام الماضي "ليست مفاجئة تمامًا".

لوكلير: عودة فيراري هذا العام بعد موسم 2021 الكارثي "ليست مفاجئة تمامًا"

عانت قلعة مارانيللو العام الماضي من أحد أسوأ مواسمها في التاريخ الحديث، حيث حلّ الفريق بالمركز السادس في بطولة الصانعين، وهي أسوأ نتيجة للحصان الإيطالي الجامح منذ العام 1980.

لكن وعلى الرُغم من تقييد تطوير الهيكل عبر قوانين هذا الموسم، كانت فيراري من بين أكثر الفرق تحسّنًا، إذ سجّلت ثلاث منصات تتويج، بما فيها اقتراب لوكلير الوشيك من الفوز بجائزة بريطانيا الكبرى الشهر الماضي.

وقد أوضح المونغاسكي - الذي شهد العمل الذي يتم في المصنع - بأنّ تحوّل فيراري هذا العام لم يمثّل مفاجأة كبيرة.

فقال: "الموسم أفضل مما كان متوقّعًا. أعتقد بأنّ هنالك الكثير من العمل خلف هذا، وبالطبّع يمكنني رؤية ذلك في أي وقت أذهب فيه إلى مارانيللو، وهنا على الحلبة بالتأكيد. لذلك لا يمثّل هذا التحوّل مفاجأة تمامًا".

وأضاف: "هنالك بطبيعة الحال مكاسب كبيرة بالمقارنة مع العام الماضي، ومن الرائع رؤية ذلك، كما أنّه يُظهر أننا نسير في الوجهة الصحيحة".

وتابع: "لكنّ تلك ليست نهاية الطريق، حيث أنّ هدفنا هو العودة إلى الصدارة من جديد، لذلك فإننّا لا نركّز فقط على التوقعات، بل العمل كذلك الذي يتم في مارانيللو وعلى الحلبة لمحاولة تعزيز كل شيء كي نعود إلى الموقع الذي نريده في أسرع وقت ممكن".

من جهة أخرى، أوضح لوكلير أن قدوم كارلوس ساينز إلى الفريق كان "رائعًا" بالنسبة له، حيث دفعه الإسباني من البداية، كما أنّها خطوة للفريق بينما يركّز على العودة إلى سكة الانتصارات في 2022.

فقال: "أنا أستمتع بهذا الموسم. ليست تلك مرحلة سهلة على الفريق، بالطبع نحاول إعادة بناء كل شيء للعودة إلى الصدارة في أقرب وقت، كما أنّه ما يزال أول عام في زمالتي مع كارلوس".

وأكمل: "لكن الأمور تسير على نحوٍ جيّد للغاية بيننا، حيث ندفع بعضنا البعض، كما أنه تنافسيّ للغاية، وذلك رائع بالنسبة لي".

المشاركات
التعليقات
باها المجر: القانون يرجح كفة هولوزيتش أمام الراجحي بعد تعادلهما بالتوقيت

المقال السابق

باها المجر: القانون يرجح كفة هولوزيتش أمام الراجحي بعد تعادلهما بالتوقيت
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
موتو جي بي

موتو جي بي: كيف لعب العلم الأحمر لصالح مارتن في سباق ستيريا

1 س
2
موتو جي بي

موتو جي بي: مارتن يتفوّق على الجميع ويُحقّق الفوز بسباق ستيريا بعد الحادث المروّع

19 س
3
فورمولا 1

وولف: حادثة بوتاس في المجر لن تؤثّر على قرارنا بشأن تشكيلة 2022

4
فورمولا 1

ما الذي توصّلت إليه ألبين لقلب ركود أداء أوكون

5
فورمولا 1

لوكلير: عودة فيراري هذا العام بعد موسم 2021 الكارثي "ليست مفاجئة تمامًا"

2 س
أحدث الأخبار
لوكلير: عودة فيراري هذا العام بعد موسم 2021 الكارثي "ليست مفاجئة تمامًا"
فورمولا 1

لوكلير: عودة فيراري هذا العام بعد موسم 2021 الكارثي "ليست مفاجئة تمامًا"

2 س
باها المجر: القانون يرجح كفة هولوزيتش أمام الراجحي بعد تعادلهما بالتوقيت
فورمولا 1

باها المجر: القانون يرجح كفة هولوزيتش أمام الراجحي بعد تعادلهما بالتوقيت

17 س
تحليل: فيراري تضيف سلاحًا جديدًا إلى ترسانتها
فورمولا 1

تحليل: فيراري تضيف سلاحًا جديدًا إلى ترسانتها

22 س
غاسلي يتوقّع المزيد من "السباقات الجنونية" في 2021
فورمولا 1

غاسلي يتوقّع المزيد من "السباقات الجنونية" في 2021

08-08-2021
سترول: أستون مارتن تواجه موسمًا "أكثر صعوبة" في 2021 بعد تغيير القوانين
فورمولا 1

سترول: أستون مارتن تواجه موسمًا "أكثر صعوبة" في 2021 بعد تغيير القوانين

07-08-2021
أحدث ملفات الفيديو
تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
05-08-2021

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1 11:41
فورمولا 1
05-08-2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

الأكثر شعبية اليوم

موتو جي بي: كيف لعب العلم الأحمر لصالح مارتن في سباق ستيريا
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: كيف لعب العلم الأحمر لصالح مارتن في سباق ستيريا

موتو جي بي: مارتن يتفوّق على الجميع ويُحقّق الفوز بسباق ستيريا بعد الحادث المروّع
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: مارتن يتفوّق على الجميع ويُحقّق الفوز بسباق ستيريا بعد الحادث المروّع

وولف: حادثة بوتاس في المجر لن تؤثّر على قرارنا بشأن تشكيلة 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: حادثة بوتاس في المجر لن تؤثّر على قرارنا بشأن تشكيلة 2022

ما الذي توصّلت إليه ألبين لقلب ركود أداء أوكون
فورمولا 1 فورمولا 1

ما الذي توصّلت إليه ألبين لقلب ركود أداء أوكون

لوكلير: عودة فيراري هذا العام بعد موسم 2021 الكارثي "ليست مفاجئة تمامًا"
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير: عودة فيراري هذا العام بعد موسم 2021 الكارثي "ليست مفاجئة تمامًا"

فيراري: لدينا أفضل تشكيلة سائقين في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري: لدينا أفضل تشكيلة سائقين في الفورمولا واحد

تحليل: فيراري تضيف سلاحًا جديدًا إلى ترسانتها
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: فيراري تضيف سلاحًا جديدًا إلى ترسانتها

إكليستون يُعارض بثّ الفورمولا واحد على الأجهزة الذكية
فورمولا 1 فورمولا 1

إكليستون يُعارض بثّ الفورمولا واحد على الأجهزة الذكية

أحدث الأخبار

لوكلير: عودة فيراري هذا العام بعد موسم 2021 الكارثي "ليست مفاجئة تمامًا"
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير: عودة فيراري هذا العام بعد موسم 2021 الكارثي "ليست مفاجئة تمامًا"

باها المجر: القانون يرجح كفة هولوزيتش أمام الراجحي بعد تعادلهما بالتوقيت
فورمولا 1 فورمولا 1

باها المجر: القانون يرجح كفة هولوزيتش أمام الراجحي بعد تعادلهما بالتوقيت

تحليل: فيراري تضيف سلاحًا جديدًا إلى ترسانتها
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: فيراري تضيف سلاحًا جديدًا إلى ترسانتها

غاسلي يتوقّع المزيد من "السباقات الجنونية" في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

غاسلي يتوقّع المزيد من "السباقات الجنونية" في 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.