لوكلير عن لقب السائقين: سأبقى متشبّثًا بحظوظي حتى تصبح مستحيلة
بعد فوزه في أوستن، ما يزال لوكلير متمسكًا بفرصته الضئيلة بإحراز لقب السائقين.
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: فيراري
لا يرى شارل لوكلير سائق فيراري أن فرصته للفوز ببطولة السائقين والإطاحة بماكس فيرستابن مستحيلة بعد.
أحرز شارل لوكلير الفوز بسباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى مسجلًا انتصاره الثالث هذا الموسم بعد موناكو ومونزا، في حين حل منافساه على اللقب ماكس فيرستابن ولاندو نوريس في المركز الثالث والرابع تواليًا.
هذا ويتأخّر لوكلير حاليًا بفارق 79 نقطة خلف فيرستابن في ترتيب السائقين، إذ يمتلك فرصة ضئيلة للفوز بهذا اللقب.
حيث قال عند سؤاله عن فرصته للفوز ببطولة السائقين هذا العام: "حسنًا، لا يجب أن نستبعد أي شيء أبدًا".
وأضاف: "حتى وفي حال قمنا بكل شيء على نحو مثالي، سنظل بحاجة لبعض الحظ. لكنني أؤمن بفرصي للفوز بلقب السائقين حتى تصبح مستحيلة رياضيًا".
في المقابل، يرى لوكلير أن حظوظ فيراري للفوز بلقب الصانعين ما تزال أعلى بكثير.
فقال: "لو خضنا سباقات مثالية حتى نهاية الموسم، وكنا أفضل من مكلارين، فبوسعنا الظفر بلقب الصانعين".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
لوكلير: لم نكن لنتصور سباقًا أفضل من هذا وما نزال نستهدف لقب البطولة
لوكلير يتألق في أوستن متقدماً ثنائية فيراري ومعركة محمومة بين نوريس وفيرستابن
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
ساينز اضطر للاكتفاء بوصافة أوستن بسبب صراع نوريس وفيرستابن على الانطلاقة
لوكلير: وتيرة فيراري في سباق أوستن القصير ينبغي أن تمنحها فرصة للفوز اليوم
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
أحدث الأخبار
أنتونيللي يقود بديلاً عن هاميلتون في التجارب الحرة الأولى لجائزة المكسيك الكبرى
تقني: ما الذي تعلّمناه من تحديثات ريد بُل ومكلارين في أوستن
مكلارين: أوامر الفريق كانت "لتدمّر" الفرص المستقبلية
مكلارين: دفاع فيرستابن ضد نوريس في أوستن "غير مقبول"
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات