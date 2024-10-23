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لوكلير عن لقب السائقين: سأبقى متشبّثًا بحظوظي حتى تصبح مستحيلة

بعد فوزه في أوستن، ما يزال لوكلير متمسكًا بفرصته الضئيلة بإحراز لقب السائقين.

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: فيراري

لا يرى شارل لوكلير سائق فيراري أن فرصته للفوز ببطولة السائقين والإطاحة بماكس فيرستابن مستحيلة بعد.

أحرز شارل لوكلير الفوز بسباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى مسجلًا انتصاره الثالث هذا الموسم بعد موناكو ومونزا، في حين حل منافساه على اللقب ماكس فيرستابن ولاندو نوريس في المركز الثالث والرابع تواليًا.

هذا ويتأخّر لوكلير حاليًا بفارق 79 نقطة خلف فيرستابن في ترتيب السائقين، إذ يمتلك فرصة ضئيلة للفوز بهذا اللقب.

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حيث قال عند سؤاله عن فرصته للفوز ببطولة السائقين هذا العام: "حسنًا، لا يجب أن نستبعد أي شيء أبدًا".

وأضاف: "حتى وفي حال قمنا بكل شيء على نحو مثالي، سنظل بحاجة لبعض الحظ. لكنني أؤمن بفرصي للفوز بلقب السائقين حتى تصبح مستحيلة رياضيًا".

في المقابل، يرى لوكلير أن حظوظ فيراري للفوز بلقب الصانعين ما تزال أعلى بكثير.

فقال: "لو خضنا سباقات مثالية حتى نهاية الموسم، وكنا أفضل من مكلارين، فبوسعنا الظفر بلقب الصانعين".

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