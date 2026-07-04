لوكلير: "عليّ العمل على كل شيء" بحثًا عن إجابات بشأن سيارة فيراري لموسم 2026

فقد أنهى شارل لوكلير القسم الثالث من التصفيات الخاصة بالسباق القصير متأخرًا بأكثر من ثلاثة أعشار الثانية عن زميله، ليكتفي بالمركز الرابع على شبكة الانطلاق.

ورغم أن لوكلير تألق كثيرًا في التصفيات خلال الأعوام الأخيرة، بما في ذلك الموسم الماضي، ولا سيما مقارنة بزميله في الفريق، فإن أصيل موناكو يرى أن معاناته هذا العام تعكس مشكلة أوسع.

ولا يزال لوكلير يبحث عن الإحساس المناسب مع سيارة "اس.اف-26"، ولم يعثر بعد على إجابات واضحة.

وبعد جائزة موناكو الكبرى، انتقل من استخدام أقراص المكابح من "بريمبو" إلى "كاربون إندستري"، ورغم أن ذلك منحَه شعورًا أفضل قليلًا عند الكبح، فإنه لم يحل جميع المشاكل الأساسية.

وعندما سُئل عمّا يفتقده مقارنة بهاميلتون، أجاب الفائز بثمانية جوائز كبرى: "هذا ما أبحث عنه في الوقت الحالي. فمنذ فترة أدركت أنني لم أعد أشعر بالسهولة نفسها التي كنت أشعر بها مع سيارة العام الماضي".

وأضاف: "حتى عندما أضغط وأجمع كل شيء معًا، فإن الحديث يدور عن أجزاء من مئة من الثانية."

وبحسب لوكلير، فهذا يعني أن أمامه الكثير من العمل، لا سيما لاستعادة الثقة اللازمة لاستخراج آخر جزء من أداء السيارة عندما يكون الأمر في غاية الأهمية".

وأضاف: "يصل لويس إلى 100% من إمكانات السيارة بوتيرة أكبر مني، بينما أنا لا أفعل ذلك. لذلك، عليّ العمل على كل شيء بالفعل".

كما أوضح لوكلير أن الصورة ليست بهذه البساطة، مشيرًا إلى أنه شعر بالارتياح في النمسا حتى التصفيات، قبل أن تصبح وتيرة السباق يوم الأحد هي المشكلة الأساسية.

وفي سبيلبرغ، انطلق لوكلير أمام هاميلتون على شبكة الانطلاق، لكنه اعترف بأنه واجه صعوبات أكبر بكثير في سيلفرستون على صعيد اللفة الواحدة مقارنة بما حدث في النمسا.

وقال: "أعتقد أن الأمر الأهم هو إحساسي مع هذه السيارة".

وأضاف: "عندما لا تمتلك الإحساس المناسب، يصبح من الصعب استخراج زمن اللفة، كما يصبح من الصعب امتلاك الثقة اللازمة كل يوم سبت عند دخول التصفيات للوصول إلى حدود السيارة، وهذا ما أعاني منه."

وأردف: "يتعلّق الأمر بالثبات، وأن أكون قادرًا على تقديم 100% من مستواي. في القسمين الأول والثاني من التصفيات كنت قريبًا من ذلك، كما كنت واثقًا جدًا قبل القسم الثالث، لكنني فقدت السيطرة على السيارة. أنا ببساطة لا أشعر بها كما ينبغي."

فيراري تفاجئ نفسها في سيلفرستون

تزداد حالة الإحباط لدى لوكلير لأن سيارة فيراري لموسم 2026 تُظهر بوضوح أنها تمتلك إمكانات كبيرة.

وقد تجلى ذلك مجددًا يوم الجمعة في سيلفرستون، الأمر الذي فاجأ الكثيرين داخل الحصان الجامح.

وكان فريق فريد فاسور يتوقع معاناة كبيرة على الحلبة التي تعتمد بصورة كبيرة على أداء وحدة الطاقة، لكن ما حدث جاء بعكس التوقعات تمامًا.

وأضاف لوكلير: "نشعر بدهشة كبيرة بعدما حقق لويس قطب الانطلاق الأول اليوم، لكن بصورة عامة كنا نتوقع فارقًا أكبر بكثير مع السيارات التي أمامنا".

واختتم: "إنها خطوة جيدة إلى الأمام، لكننا، كفريق، مندهشون للغاية من قدرتنا على المنافسة بهذا المستوى على حلبة مثل هذه".