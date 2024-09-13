جميع البطولات

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

لوكلير: علينا أن ننسى الفوز في مونزا

شدد شارل لوكلير سائق فيراري على أهمية المواصلة والعمل دون التأثر بالفوز الذي حققته العلامة الإيطالية على أرض موطنها في مونزا.

خلدون يونس
خلدون يونس
شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

أوضح لوكلير أنه يحاول التركيز على جائزة أذربيجان الكبرى، وذلك بعد تحقيق الفوز في مونزا.

وكانت فيراري قد طبّقت استراتيجية التوقف الواحد في السباق على الحلبة الإيطالية العريقة، ونجح لوكلير بالحفاظ على إطاراته ليحرز فوزاً غالياً أهداه لجماهير التيفوزي الغفيرة.

ورغم دفعة المعنويات الكبيرة هذه، لكن لوكلير لا يريد تشتيت تركيزه على السباق في باكو التي تعتبر حلبة شوارع.

فقال: "وصولاً إلى هذه الجولة، عليّ البدء من الصفر مجدداً".

وأكمل: "صحيح أننا نمتلك الزخم بعد الفوز في مونزا، لكنني أحاول عدم التفكير في الماضي كثيراً".

اقرأ أيضاً:

وأردف: "أنا أركز فقط على الجولة التي تنتظرني".

واسترسل: "في الماضي، كنا نقدم تصفيات ممتازة على حلبة باكو، لكننا كنا نعاني أيام السباقات لناحية إدارة الإطارات".

وأضاف: "أما هذا الموسم، فإن إدارة الإطارات هي نقطة قوتنا، لا أتوقع أن نجاري وتيرة مكلارين هنا، لكننا سنكون قريبين".

واستكمل: "سيمتلك منافسونا السيارة الأسرع، خاصة مكلارين. ربما ريد بُل كذلك. من ثم مرسيدس".

واختتم: "نحنا نعاني بعض الشيء من عدم الثبات".

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق فيرستابن: بياستري ليس السائق الذي يقبل بالمرتبة الثانية في الفريق
المقال التالي فيرستابن أمام هاميلتون خلال التجارب الحرة في باكو التي شهدت 3 أعلام حمراء

أبرز التعليقات

خلدون يونس
More from
خلدون يونس
لوكلير الأسرع مع نهاية التجارب الحرة الثانية في باكو بفارق 0.006 ثانية أمام بيريز

لوكلير الأسرع مع نهاية التجارب الحرة الثانية في باكو بفارق 0.006 ثانية أمام بيريز

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
لوكلير الأسرع مع نهاية التجارب الحرة الثانية في باكو بفارق 0.006 ثانية أمام بيريز
فيرستابن أمام هاميلتون خلال التجارب الحرة في باكو التي شهدت 3 أعلام حمراء

فيرستابن أمام هاميلتون خلال التجارب الحرة في باكو التي شهدت 3 أعلام حمراء

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
فيرستابن أمام هاميلتون خلال التجارب الحرة في باكو التي شهدت 3 أعلام حمراء
هاميلتون غير محبط لعدم إمكانية العمل مع نيوي

هاميلتون غير محبط لعدم إمكانية العمل مع نيوي

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
هاميلتون غير محبط لعدم إمكانية العمل مع نيوي
شارل لوكلير
More from
شارل لوكلير
لوكلير: الفريق هو المهم وليس نيوي

لوكلير: الفريق هو المهم وليس نيوي

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
لوكلير: الفريق هو المهم وليس نيوي
ساينز: استراتيجيات فيراري ومقاربتها للسباقات أبقتها ضمن معركة لقب الصانعين

ساينز: استراتيجيات فيراري ومقاربتها للسباقات أبقتها ضمن معركة لقب الصانعين

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
ساينز: استراتيجيات فيراري ومقاربتها للسباقات أبقتها ضمن معركة لقب الصانعين
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

برايم
برايم
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
فيراري
More from
فيراري
فيراري تترك الباب مفتوحًا أمام عودة ساينز إلى الفريق في المستقبل

فيراري تترك الباب مفتوحًا أمام عودة ساينز إلى الفريق في المستقبل

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
فيراري تترك الباب مفتوحًا أمام عودة ساينز إلى الفريق في المستقبل
نيوي يتكلم حول اهتمام فيراري والفرق الأخرى بخدماته

نيوي يتكلم حول اهتمام فيراري والفرق الأخرى بخدماته

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
نيوي يتكلم حول اهتمام فيراري والفرق الأخرى بخدماته
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

بيريز يشعر بالتفاؤل مع سيارة ريد بُل "الأكثر تماسكًا" في تجارب باكو

بيريز يشعر بالتفاؤل مع سيارة ريد بُل "الأكثر تماسكًا" في تجارب باكو

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
بيريز يشعر بالتفاؤل مع سيارة ريد بُل "الأكثر تماسكًا" في تجارب باكو
راسل عانى من مشاكل في محرّك مرسيدس في تجارب باكو

راسل عانى من مشاكل في محرّك مرسيدس في تجارب باكو

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
راسل عانى من مشاكل في محرّك مرسيدس في تجارب باكو
نوريس: وتيرة مكلارين متأخّرة في باكو

نوريس: وتيرة مكلارين متأخّرة في باكو

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
نوريس: وتيرة مكلارين متأخّرة في باكو
هورنر: أستون اختارت الاحتفال بالتوقيع مع نيوي "بشكل مبكر"

هورنر: أستون اختارت الاحتفال بالتوقيع مع نيوي "بشكل مبكر"

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
هورنر: أستون اختارت الاحتفال بالتوقيع مع نيوي "بشكل مبكر"

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط