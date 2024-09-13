لوكلير: علينا أن ننسى الفوز في مونزا
شدد شارل لوكلير سائق فيراري على أهمية المواصلة والعمل دون التأثر بالفوز الذي حققته العلامة الإيطالية على أرض موطنها في مونزا.
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
أوضح لوكلير أنه يحاول التركيز على جائزة أذربيجان الكبرى، وذلك بعد تحقيق الفوز في مونزا.
وكانت فيراري قد طبّقت استراتيجية التوقف الواحد في السباق على الحلبة الإيطالية العريقة، ونجح لوكلير بالحفاظ على إطاراته ليحرز فوزاً غالياً أهداه لجماهير التيفوزي الغفيرة.
ورغم دفعة المعنويات الكبيرة هذه، لكن لوكلير لا يريد تشتيت تركيزه على السباق في باكو التي تعتبر حلبة شوارع.
فقال: "وصولاً إلى هذه الجولة، عليّ البدء من الصفر مجدداً".
وأكمل: "صحيح أننا نمتلك الزخم بعد الفوز في مونزا، لكنني أحاول عدم التفكير في الماضي كثيراً".
وأردف: "أنا أركز فقط على الجولة التي تنتظرني".
واسترسل: "في الماضي، كنا نقدم تصفيات ممتازة على حلبة باكو، لكننا كنا نعاني أيام السباقات لناحية إدارة الإطارات".
وأضاف: "أما هذا الموسم، فإن إدارة الإطارات هي نقطة قوتنا، لا أتوقع أن نجاري وتيرة مكلارين هنا، لكننا سنكون قريبين".
واستكمل: "سيمتلك منافسونا السيارة الأسرع، خاصة مكلارين. ربما ريد بُل كذلك. من ثم مرسيدس".
واختتم: "نحنا نعاني بعض الشيء من عدم الثبات".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
لوكلير: الفريق هو المهم وليس نيوي
ساينز: استراتيجيات فيراري ومقاربتها للسباقات أبقتها ضمن معركة لقب الصانعين
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
فيراري تترك الباب مفتوحًا أمام عودة ساينز إلى الفريق في المستقبل
نيوي يتكلم حول اهتمام فيراري والفرق الأخرى بخدماته
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
أحدث الأخبار
بيريز يشعر بالتفاؤل مع سيارة ريد بُل "الأكثر تماسكًا" في تجارب باكو
راسل عانى من مشاكل في محرّك مرسيدس في تجارب باكو
نوريس: وتيرة مكلارين متأخّرة في باكو
هورنر: أستون اختارت الاحتفال بالتوقيع مع نيوي "بشكل مبكر"
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات