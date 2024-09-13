لوكلير: علينا أن ننسى الفوز في مونزا

أوضح لوكلير أنه يحاول التركيز على جائزة أذربيجان الكبرى، وذلك بعد تحقيق الفوز في مونزا.

وكانت فيراري قد طبّقت استراتيجية التوقف الواحد في السباق على الحلبة الإيطالية العريقة، ونجح لوكلير بالحفاظ على إطاراته ليحرز فوزاً غالياً أهداه لجماهير التيفوزي الغفيرة.

ورغم دفعة المعنويات الكبيرة هذه، لكن لوكلير لا يريد تشتيت تركيزه على السباق في باكو التي تعتبر حلبة شوارع.

فقال: "وصولاً إلى هذه الجولة، عليّ البدء من الصفر مجدداً".

وأكمل: "صحيح أننا نمتلك الزخم بعد الفوز في مونزا، لكنني أحاول عدم التفكير في الماضي كثيراً".

وأردف: "أنا أركز فقط على الجولة التي تنتظرني".

واسترسل: "في الماضي، كنا نقدم تصفيات ممتازة على حلبة باكو، لكننا كنا نعاني أيام السباقات لناحية إدارة الإطارات".

وأضاف: "أما هذا الموسم، فإن إدارة الإطارات هي نقطة قوتنا، لا أتوقع أن نجاري وتيرة مكلارين هنا، لكننا سنكون قريبين".

واستكمل: "سيمتلك منافسونا السيارة الأسرع، خاصة مكلارين. ربما ريد بُل كذلك. من ثم مرسيدس".

واختتم: "نحنا نعاني بعض الشيء من عدم الثبات".