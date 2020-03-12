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لوكلير: على منافسي فيراري الوثوق بـ "فيا"

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لوكلير: على منافسي فيراري الوثوق بـ "فيا"
من قبل:
12-03-2020

قال شارل لوكلير سائق فيراري بأنّ على الفرق المنافسة لفيراري التي عبّرت عن احتجاجها على تسوية فيراري و"فيا" بشأن محرّك 2019 الوثوق بالهيئة الحاكمة عشيّة انطلاق موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

أعلنت "فيا" في نهاية اليوم الأخير من تجارب برشلونة الشتويّة عن توصّلها إلى تسوية سريّة مع فيراري بخصوص محرّكها من موسم 2019، وهو ما أثار حفيظة الفرق السبعة التي لا تستخدم محرّكات فيراري ودفعها لمراسلة "فيا" للتعبير عن احتجاجها والمطالبة بالإفصاح عن فحوى تلك التسوية.

لكنّ الهيئة الحاكمة تمسّكت بموقفها، خاصة أنّ قوانينها تسمح بهكذا تسويات، كما سبق وأن اعتُمدت في عدّة حالات في السابق.

وشغلت هذه المسألة بادوك البطولة في الفترة الحاليّة، حيث قال لوكلير: "أثق في فريقي بالكامل، ذلك مؤكّد. كما أثق بـ فيا للتأكّد من أنّ كلّ شيء على ما يرام. لذا بالنسبة لي أجل، انتهت المسألة وأتطلّع إلى المستقبل".

وعندما سُئل إن كان يتفهّم قلق الفرق المنافسة لفيراري، أشار لوكلير إلى أنّه كان ليتفهّم ذلك لو كان في مكانها، مؤكّدًا على أنّ سريّة الاتّفاق تعود إلى محاولة عدم كشف تفاصيل عمل وحدة طاقة فيراري ومنحها مجانًا لبقيّة المصنّعين.

وقال حيال ذلك: "أتفهّم ذلك ولا. بشكلٍ ما أجل عليهم أيضاً الوثوق بـ فيا وقيامها بعملها على أكمل وجه، وأعتقد بأنّه من المفهوم بالكامل عدم تقديمها لشرحٍ كامل، كون هناك الكثير من العمل من جانبنا على جميع المكوّنات".

وأضاف: "إن جعلت كلّ تلك المعلومات متاحة علنيًا، فحينها ستجعل كلّ العمل الذي قام به الفريق عامًا، وأتفهّم ذلك بالكامل".

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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة أستراليا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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