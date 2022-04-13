لوكلير: على فيراري عدم السماح لضغط اللقب بالتأثير على مقاربتها

أحرز لوكلير انتصاره الثاني من أصل ثلاثة سباقات حتّى الآن خلال موسم 2022 نهاية الأسبوع الماضي، في الوقت الذي اضطرّ فيه أقرب منافسيه ماكس فيرشتابن للانسحاب للمرّة الثانية.

وسمح ذلك للوكلير بالتمتّع بأفضليّة 34 نقطة أمام جورج راسل سائق مرسيدس ثاني الترتيب العام، في حين يقتصر فيرشتابن على المركز السادس برصيد 25 نقطة. أما في بطولة الصانعين فإنّ فيراري تتصدّر الترتيب العام بفارق 39 نقطة عن مرسيدس، و49 عن ريد بُل.

وفي حين أنّ الموسم لا يزال في مراحله الأولى، في ظلّ تبقي 20 سباقًا على نهايته، فإنّ عودة فيراري إلى المقدّمة جلبت الكثير من الحماس في صفوف التيفوز وإيطاليا ووسائل الإعلام مع اتّجاه الفورمولا واحد إلى إيمولا أوّل سباقين على أرض فيراري.

لكنّ لوكلير حذّر من أنّ على فريقه عدم الانسياق وراء الحماس المفرط بعد البداية القويّة لموسم 2022.

وعندما سُئل عن الحماس في إيطاليا بالتوجّه إلى عطلة نهاية أسبوع إيمولا، أجاب لوكلير: "أجل، يُمكنني أن أتخيّل ذلك، لكنّني لا أريد التفكير في ذلك كثيرًا لأنّنا لا نزال في المراحل الأولى من الموسم".

وأضاف: "من الواضح أنّه من الجيّد تصدّر البطولة. 34 نقطة فارقٌ جيّدٌ أينما كنت في الروزنامة، لكن لا أريد التركيز على البطولة كثيرًا في الوقت الحاضر".

وأردف: "ستكون إيطاليا مذهلة، لكنّنا نحتاج لمقاربة عطلة نهاية الأسبوع بذات الشكل مثل هذه السباقات الأولى. أعتقد بأنّه من المهمّ للغاية عدم تسليط الضغط على أنفسنا وعدم الإفراط في القيام بالأمور".

وأكمل: "نعمل بشكلٍ جيّد كفريق منذ بداية الموسم، ونحتاج لمواصلة القيام بعمانا مثلما فعلنا في هذه الجولات الثلاث الماضية".

ويملك لوكلير أفضليّة امتصاص ضغط التيفوزي، وذلك بعد فوزه بجائزة إيطاليا الكبرى 2019 في مونزا بالرغم من ضغط لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس الشرس عليه طوال مسافة السباق.

وقال حيال ذلك: "دائمًا ما تكون إيطاليا مذهلة بالنسبة إلينا، لذا لا يسعني الانتظار للتواجد هناك. من الواضح أنّ مونزا كانت سباقًا أكثر حدّة مع لويس خلفي، لكنّني حاولت عدم التفكير كثيرًا في موقعنا".

وأضاف: "بالرغم من أنّ المدرّجات ستبدو مختلفة هناك، كون اللون الأحمر سيغلب عليها، فإنّنا سنُحاول التركيز على عملنا وعدم التركيز على موقعنا في البطولة".