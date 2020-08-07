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فورمولا 1 / جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى / أخبار عاجلة

لوكلير: على فيراري العثور على الإجابات حيال حالة الإطارات "الغريبة"

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لوكلير: على فيراري العثور على الإجابات حيال حالة الإطارات "الغريبة"
من قبل:
, رئيس التحرير
07-08-2020

قال شارل لوكلير بأنه يجب على الحظيرة الإيطالية فيراري العثور على إجابات واضحة حيال التأدية الغريبة للسيارة الحمراء على الإطارات المتوسطة "ميديوم" على حلبة سيلفرستون البريطانية ضمن منافسات سباق جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد.

وجد معظم السائقين اليوم بأنّ الإطارات المتوسطة واللّينة تمنح أداءً مماثلاً، ما يعني بأنّ معظم الفرق ستُحاول استخدام إطارات "الميديوم" من أجل التأهّل عليها إلى القسم الثالث واستخدامها في بداية السباق.

ولكن عانت فيراري مع هذه الإطارات خلال التجارب الحرّة ليوم الجمعة، إذ من الممكن أن يجد الفريق نفسه في موقفٍ صعب خلال القسم الثاني من التصفيات إذا لم يعثر على حلًّ للمشكلة، وهو ما قد يدفعه لاستخدام الإطارات اللّينة التي لن تصبّ في صالحه في بداية السباق.

وقال لوكلير الذي أنهى التجارب الثانية في المركز السابع "كانت تجارب أصعب من الأسبوع الماضي. ما زلنا نعمل بجد لمحاولة فهم المزيد حيال هذه الإطارات. علينا أن نفهم سبب تراجع تأديتنا مقارنةً بالآخرين على الإطارات المتوسطة".

وأضاف "إنه أمرٌ غريب بالنسبة لنا اليوم، كوننا نعاني عادةً مع الإطارات اللّينة على سيارتنا، ولكن القصة كانت مختلفة اليوم، إذ عانينا في استخدام الإطارات المتوسطة".

واستطرد قائلاً "أعتقد بأنه يجب علينا التركيز على هذا الجانب المهم. سيُحاول الكثيرون التأهل إلى القسم الثالث على الإطارات المتوسطة، إذ علينا أن نكون تنافسيين عليها للحصول على الفرصة. لذلك نحن بحاجة إلى بذل مجهودنا في ذلك".

من جانبه، عانى زميل لوكلير، السائق الألماني سيباستيان فيتيل في إيجاد الوتيرة السريعة حيث انتهى يومه مع مشكلة في محرك سيارته.

وتعليقًا على ذلك، قال الألماني "لم أحصل على تحذير، حدث بشكلٍ مفاجئ. من الواضح بأنه عطل. علينا الآن معرفة ماذا حصل ولكن ذلك سيستغرق عدّة أيام كونه سيتمّ شحن المحرك إلى المصنع ومن ثم تحليله هناك".

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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى
الكاتب خضر الراوي

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