لوكلير: على فيراري التركيز على تحسين "إتقانها لأيّام الأحد" في 2023

تميّز موسم الفريق هذا العام بتأدياته القويّة أيّام السبت عبر وتيرة عالية في التجارب التأهيليّة، قبل مواجهة خيبات الأمل أيّام الأحد في السباقات إمّا بسبب الافتقار لوتيرة السباق، أو مشاكل الموثوقيّة أو أخطاء الاستراتيجيّة.

وقال أصيل موناكو أنّه يرغب باستغلال بقيّة السباقات هذا العام لتحسين أداء الفريق تحضيرًا للعام المقبل، وهو أقلّ قلقًا حيال المعركة مع سيرجيو بيريز على المركز الثاني في بطولة السائقين.

وقال سائق فيراري: "من الأفضل دائمًا الحلول في المركز الثاني عوضًا عن الثالث. لكنّ تركيزي الأساسي لا ينصبّ على ذلك في الحقيقة، بل على محاولة استغلال هذه السباقات الأربعة المتبقية كي ننافس على البطولة العام المقبل".

وعندما سُئل عمّا يحتاج الفريق لتحسينه أكثر من الجوانب الأخرى، أجاب: "أعتقد بأنّنا نحتاج لتحسين إنجازنا لأيّام الأحد بالأساس بكلّ صدق. هناك الكثير من الأمور. لا تزال إدارة الإطارات نقطة ضعف مثلما شاهدنا في السباقات الأخيرة".

وأضاف: "كذلك التواصل، والاستراتيجيّة، والموثوقيّة، أن نكون أكثر قوّة أيّام الأحد، كي نُنهي عطلة نهاية الأسبوع بأفضل شكلٍ ممكن. لأنّنا أقوياء أيّام السبت، لكنّنا ننهار أحيانًا أيّام الأحد".

وأكمل: "أعتقد بأنّنا نمرّ بذات العمليّة على صعيد التعافي من الكبوات. كلّما نرتكب خطأ أو يحدث خطبٌ ما، فإنّك تُحاول دائمًا تحليل ما حدث. ومن ثمّ حالما تفهم ذلك ومصدره، فإنّك تبدأ بالتطلّع إلى الأمام. ذلك ما فعلناه هذا العام وما سنُواصل فعله".