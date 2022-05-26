لوكلير: على فيراري التأهّب "لمفاجآت" في موناكو

بدا لوكلير في طريقه نحو تحقيق الفوز في إسبانيا يوم الأحد الماضي بعد تقدمه في الصدارة بفارق 16 ثانية أمام ثنائي ريد بُل، قبل أن يتعرض لمشكلة في الشاحن التوربيني ونظام "ام جي يو-اتش" على وحدة طاقة فيراري وينسحب من السباق.

وعلى إثر ذلك خسر لوكلير صدارة ترتيب السائقين للمرة الأولى هذا الموسم مع تسجيل فيرشتابن لفوزه الثالث على التوالي ليحتل الصدارة بفارق 6 نقاط.

لكن فيراري تبدو المرشّحة الأقوى للفوز نهاية هذا الأسبوع حول شوارع موناكو، وذلك بفضل أفضلية أدائها القوي على المنعطفات البطيئة حتى الآن في هذا الموسم، بينما مالت ريد بُل للتميز أكثر من حيث السرعة على المقاطع المستقيمة، الأمر الذي سيحمل أهمية أقل في موناكو.

وضمن معرض حديثه اليوم الخميس في موناكو، أوضح لوكلير أن فيراري لديها "حزمة قوية في كل مكان"، لكنه لم يكن متأكدًا مما إذا كان الفريق هو المرشّح للفوز في موناكو، إذ يعتقد بأنه قد تكون هنالك بعض المفاجآت من حيث التأديات على المسار.

فقال: "لا أعلم ما إذا كنا المرشّحين للفوز هنا. لكنني أعتقد بأنه ستكون هنالك مفاجآت في هذا السباق".

وأضاف: "حيث أننا شاهدنا ذلك العام الماضي، فسيارتنا لم تكن تنافسية هكذا على مدار الموسم. لكننا وصلنا إلى موناكو وكانت لدينا واحدة من أقوى السيارات على ذلك المسار".

وتابع: "ربما يكون هنالك بعض الفرق التي لم نفكّر بها وقد تكون تنافسية للغاية هنا، وهذا سيفاجئنا".

وأكمل: "لكنني واثق جدًا بأننا سنكون ضمن معركة المنافسة على الفوز".