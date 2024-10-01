لوكلير: على فيراري أن تكون واقعية بشأن حظوظها بالمنافسة على اللقب

يعتقد شارل لوكلير أن بعض الحلبات التي زارتها الفورمولا 1 مؤخرًا هي التي جعلت فيراري "تبدو جيدة"، حيث حثّ الفريق على أن يكون واقعيًا حيال نظرته إلى إمكانية المنافسة على لقبي البطولة.

يحتل لوكلير حاليًا المركز الثالث في ترتيب السائقين برصيد 245 نقطة، متأخرًا بـ 86 نقطة خلف المتصدر ماكس فيرستابن، كما أنه في أفضل موقع من أجل الضغط على ريد بُل بجانب لاندو نوريس الذي يملك 279 نقطة في رصيده.

بينما تتواجد فيراري كذلك في المركز الثالث ضمن ترتيب الصانعين برصيد 441 نقطة خلف مكلارين المتصدرة برصيد 516 نقطة وريد بُل التي تملك 475 نقطة، مع بقاء 6 سباقات رئيسية و3 قصيرة حتى نهاية الموسم.

وكانت فيراري قد عادت إلى التقدم في المنافسة بعد تراجع أدائها في منتصف الموسم، حيث تمكن لوكلير من الفوز في مونزا والصعود على منصة التتويج في سبا، زاندفورت وباكو.

لكن بالرغم من ذلك يرى المونغاسكي أن ذلك الأداء الجيد اعتمد بشكل كبير على طبيعة الحلبات التي زارتها البطولة مؤخرًا، حيث حذّر من مغبة الانسياق بالتوقعات إلى أهداف غير واقعية.

فقال: "علينا أن نتمتع ببعض الحظ لأنه حتى وإذا ما واصلنا الأداء الجيد حتى نهاية الموسم، فإنه سيكون من الصعب التقدم والفوز بلقب السائقين".

وأضاف: "لكنني لا أفكر في ذلك حاليًا، أركز فقط في كل سباق على حدة، إذ أن أسوأ شيء قد نفعله الآن هو أن تكون لدينا توقعات خاطئة بالمضي قدمًا".

وتابع: "لقد سابقنا على حلبات خاصة للغاية منذ مونزا والتي جعلتنا نبدو جيدين تحديدًا، وآمُل أن يستمر ذلك بعد سنغافورة. ولكن يجب أن تكون لدينا التوقعات المناسبة بالتوجه إلى الجولات لأنه بخلاف ذلك سيكون من الصعب إيجاد أداء ليس على السيارة من الأساس. في المقابل نحن نواصل العمل وعملية التطوير تسير على نحو جيد".