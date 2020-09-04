لوكلير عانى مع سيارة فيراري على كمية كبيرة من الوقود في تجارب مونزا

أنهى لوكلير التجارب الحرّة الأولى في المركز الـ 11 قبل أن يتقدّم للتاسع في التجارب الثانية، إلّا أنّ وتيرته على محاكاة السباق دفعته لحثّ فريقه على إيجاد بعض الحلول كون السباق سيكون صعبًا للغاية في الظروف الحالية.

"نحن بحاجة إلى محاولة العثور على شيء ما للسباق كونه سيكون صعبًا للغاية" قال لوكلير، مضيفًا "إذ يبدو بأننا نُعاني كثيرًا مع توازن السيارة وتآكل الإطارات أثناء قيامنا بمحاكاة السباق على خزان ممتلئ من الوقود. لذلك هناك بالتأكيد الكثير من العمل على صعيد هذا الجانب، ولكننا على الأقلّ نشعر ببعض الإيجابية لناحية الأداء على محاكاة التجارب التأهيلية".

وأكمل "كان من الصعب للغاية قيادة السيارة مع كمية كبيرة من الوقود. ولهذا السبب كنت أقول بأنه أمامنا الكثير من العمل ولكني متأكد بأننا سنجد حلاًّ في محاولةٍ لإصلاح ذلك".

وتابع قائلاً "الهدف يبقى في قدرتنا على المنافسة على كمية منخفضة من الوقود أثناء انتقالنا بعدها إلى كمية أكبر. ولكن بصراحة لا أعتقد بأنه سيكون بقدرنا تقديم مستوىً أفضل من الذي قدمناه اليوم على صعيد محاكاة التجارب التأهيلية، إذ أتمنى أن نجد الحلول كون اليوم لم يكن يومًا جيدًا على صعيد وتيرة السباق".

وعندما سُئِل عمّا إذا سيتمكّن من التأهّل إلى القسم الثالث، أجاب قائلاً "آمل التأهّل إلى القسم الثالث ولكن المنافسة ستكون متقاربة للغاية. في الوقت الحالي، لا أعتقد بأننا نملك الوتيرة بعد للوصول إلى القسم الثالث...ولكننا قريبون منه".

من جهته، قال فيتيل الذي تواجد خارج العشرة الأوائل خلال فترتَي التجارب الحرّة "من الصعب قيادة السيارة، ولكنها ليست المرّة الأولى التي نواجه هذه المشاكل".

وأكمل "نحن نخسر الوقت على الخطوط المستقيمة وهو أمرٌ متوقّع. كما أننا نفتقر إلى التماسك عند دخول المنعطفات على الإطارات الأربعة إذ تنزلق السيارة كثيرًا. ولكننا نُحاول تحسينها قليلاً للغد".