لوكلير عانى لكبح مشاعره في اللفات الأخيرة قبل فوزه في موناكو
اعترف شارل لوكلير بأنه عانى ليرى من بين الدموع في اللفات الأخيرة من سباق جائزة موناكو الكبرى، وذلك بعد تحقيقه فوزًا أول عاطفيًا على أرضه وأمام جماهيره.
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
تصدر المونغاسكي كل لفة من نسخة هذا العام من سباق موناكو، ليحقق حلمًا وفوزًا طال انتظاره في موطنه.
وبينما استذكر اللفات الأخيرة من السباق، كشف لوكلير بأنه كان يعاني من أجل كبح مشاعره، وكيف أنه ظل يذكر نفسه في "آخر لفيتن أو ثلاث لفات" بأن يجلب السيارة إلى خط النهاية، قبل أن يترك العنان لمشاعره بمجرد أن عبر العلم المرقّط.
"إنه شعور مدهش. لطالما قلت بأن ذلك السباق سيكون له قيمة مضافة عاطفية، لكنني لم أتوقع بأن تكون إلى هذا الحد" قال لوكلير.
وأضاف: "قبل لفتين أو ثلاث من النهاية، وبينما خرجت من النفق، أدركت أنني أعاني بالفعل من أجل الرؤية كونني بدأت بالبكاء بعض الشيء، حيث قلت لنفسي: شارل، لا يمكنك أن تفعل ذلك الآن. ما يزال أمامك لفتان أو ثلاث حتى النهاية كي تحرز الفوز".
وتابع: "بعد ذلك كان الوضع على ما يرام، لكن الفرحة كانت غامرة بعدما عبرت خط النهاية. ذلك الفوز يعني الكثير لي، فهذا سباق لطالما حلمت بالفوز به منذ أن كنت طفلًا. لقد اكتسبت شغفي بالتسابق من هذا الحدث، سويًا مع أبي الذي فعل كل شيء من أجلي".
وأكمل: "والدتي كانت حاضرة هنا كذلك، ما أضاف مشاعر أخرى، إلى جانب أخوي وصديقتي وكل أصدقائي. الجميع هنا، ما يجعل تلك اللحظة مميزة للغاية".
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