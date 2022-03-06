لوكلير: ظاهرة الارتداد تشبه الاضطراب الذي تشعر به على الطائرة

اختبرت كافة الفرق ذلك التأثير على المقطع المستقيم لخط الحظائر في حلبة برشلونة بدرجات متفاوتة.

مع ذلك، كان هنالك تركيز كبير على لوكلير تحديدًا بعد مقطع الفيديو الذي نشرته الفورمولا واحد لمعاناته بشكل كبير من ظاهرة الارتداد على متن سيارته فيراري "اف1-75".

وتمكنت الفرق في برشلونة من التغلب على تلك الظاهرة بعض الشيء من خلال تعديل ارتفاع السيارة وبعض التغييرات الانسيابية.

مع ذلك، من المتوقّع أن تكون تلك سمة حاضرة في هذا الموسم، على الأقل في السباقات الأولى، بينما يحاول المهندسون إيجاد حل للسيطرة عليها.

"يشبه الأمر ما تختبره من اضطرابات على متن الطائرات، الصعود والهبوط على طول المقطع المستقيم" قال لوكلير.

وأضاف: "أعتقد بأن أحد مقاطع الفيديو التي نشرتها الفورمولا واحد يُبيّن تلك الظاهرة بشكل واضح جدًا، ولا يمكنني القول بأن الشعور يكون رائعًا حينها. إذ تجعلك تشعر ببعض الإعياء، ولكن من دون مشاكل".

وتابع: "ما نزال في مرحلة مبكرة للغاية لهذا المشروع، لذلك يبدو الأمر وكأنه مشكلة كبيرة يواجهها جميع من في البادوك بدرجات متفاوتة".

وأكمل: "لكن لدينا هنا أفضل المهندسين في العالم وأثق تمامًا بأننا سنجد حلولًا لتلك المشكلة".

في المقابل، أشار العديد من المتابعين إلى أن سيارة فيراري "اف1-75" تمتعت بالحزمة الأكثر تنافسية في تجارب برشلونة.

لكن لوكلير كان حذرًا حيال الوتيرة الحقيقة للسيارة، في الوقت الذي اعترف فيه بأن التجارب الأولى سارت على نحوٍ جيد لفريق مارانيللو.

فقال: "أكملنا العديد من اللفات، لم نواجه مشاكل كبيرة، وهو أمر رائع دومًا بالنظر إلى المشروع الجديد تمامًا هذا العام. لذلك كانت تجارب جيدة واختبرنا العديد من الأمور الجديدة".

وأردف: "على صعيد الأداء، فمن المستحيل معرفة موقعنا بالمقارنة مع الآخرين، ما نزال في مرحلة مبكرة للغاية، والجميع يخبئ أداءه بعض الشيء، ولن نعرف الوتيرة الحقيقية للجميع سوى خلال التصفيات الأولى من الموسم".