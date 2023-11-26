لوكلير: صف الانطلاق الأول لسباق أبوظبي "مفاجأة كبيرة"
وصف شارل لوكلير سائق فيراري تحقيق المركز الثاني في تصفيات جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا واحد "بالمفاجأة الكبيرة"، حيث سيبدأ السباق من صف الانطلاق الأول، رغم أنه كان يخشى عدم التأهل من القسمين الأول والثاني.
أكمل لوكلير التصفيات بفارق 0.139 ثانية فقط خلف ماكس فيرستابن صاحب قطب الانطلاق الأول خلال القسم الثالث.
وكان ذلك تعافياً سريعاً بالنسبة إلى لوكلير الذي كان تاسعاً بعد أول طلعة له في القسم الثالث، حيث أشار لاعتقاده بأن السيارة ستخذله في المقطع المستقيم.
كما أكد بأن السيارة متقلبة الأداء، لكنها عادت للحياة مع الإطارات الجديدة وكان ذلك بمثابة "مفاجأة كبيرة" حين تقدم للمركز الثاني.
فقال: "لسبب ما ومجدداً، فإن سيارتنا متقلبة جداً على الإطارات المستعملة، كما كان الحال في أول لفة سريعة من القسم الثالث، كانت لفة جيدة جداً لكننا كنا متأخرين".
وأكمل: "لم تكن لدي آمال كبيرة. لكن ومع استعمال إطارات جديدة، عاد كل شيء للحياة".
وأردف: "كان الشعور رائعاً. مجدداً، أكملت لفة رائعة. مسرور حقاً لتواجدي على صف الانطلاق الأول. لكنها مفاجأة كبيرة".
وكان لوكلير يعتقد بأنه على وشك الخروج من القسمين الأول والثاني، حيث قال: "بصراحة، وبالنظر إلى الجولة حتى الآن، لم أكن أتوقع ذلك على الإطلاق في اللفة الأخيرة. كنت أعلم أنه عليّ إكمال لفة متكاملة".
وأردف: "اجتزتُ المنعطف الأخير مع بعض الانزلاق. لكنني أعتقد أن الجميع عانى من ذلك".
وأضاف: "القسمان الأول والثاني: كنت قلقاً لعدم التأهل منهما. لكن من ثم مع التأهل في صف الانطلاق الأول، ذلك رائع".
بالمقابل، أكد لوكلير أن الأولوية في السباق هي الحفاظ على المركز الثاني وليس مهاجمة فيرستابن، حيث تحتاج فيراري للتقدم على مرسيدس لنيل مركز الوصافة في البطولة، حيث لا يتجاوز الفارق بينهما 4 نقاط.
فقال: "آمل أن يسير كل شيء بشكل جيد. هذا هو الهدف، التغلب على مرسيدس في البطولة".
وأكمل: "آمل أن يحظى كارلوس (ساينز الذي خرج من القسم الأول) بانطلاقة رائعة ومن ثم ينضم لي في المنافسة".
واختتم: "سنحاول الضغط بكلتا السيارتين للإنهاء أمام سيارتي مرسيدس وتحقيق المركز الثاني في البطولة، هذا كل ما يهمنا في هذه الجولة".
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