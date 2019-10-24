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لوكلير: شائعات المحرّك محاولات لـ "زعزعة" فريقنا

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لوكلير: شائعات المحرّك محاولات لـ "زعزعة" فريقنا
24-10-2019

يعتقد شارل لوكلير بأنّ نقاط الاستفهام التي طُرحت مؤخّرًا حول قانونيّة محرّك فيراري هي محاولة لـ "زعزعة" فريقه، حيث أصرّ على أنّ الحظيرة الإيطاليّة ليست قلقة حول الوضع الحالي في بطولة العالم للفورمولا واحد.

على إثر أفضليّة فيراري الحاليّة على صعيد المحرّك في بطولة العالم للفورمولا واحد، كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ عددًا من الفرق المنافسة قد راسلت "فيا" للحصول على توضيحات حول قانونيّة بعض الأفكار التصميميّة في وحدة الطاقة.

ويُعتقد بأنّ هذه الاستفسارات كانت متعلّقة بزيت المبرّد الداخلي ونظام استعادة الطاقة، حيث تعتقد الفرق المنافسة لفيراري بأنّها العوامل الرئيسيّة وراء المكاسب التي حقّقتها فيراري في هذا الموسم.

لكن في ظلّ عدم التقدّم بأيّ احتجاج رسمي، فإنّ فيراري مرتاحة حيال الوضع الحالي، كما أنّ لوكلير لم يكن قلقًا على الإطلاق.

وقال أصيل موناكو: "أعتقد بأنه في كلّ مرحلة يكون فيها فريقٌ بصدد المرور بفترة جيّدة فمن الواضح أنّ الجميع يمعن النظر في التفاصيل لمحاولة زعزعته".

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وأضاف: "أعتقد بأنّ ثقتنا عالية داخل الفريق حيال عدم وجود أيّة مشاكل، ذلك لا يؤثّر علينا".

من جانبه وصف ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل أفضليّة محرّك فيراري الحاليّة بـ "الجنونيّة"، حيث يعتقد بأنّ تلك الأفضليّة ستجعل الحظيرة الإيطاليّة غير قابلة للهزيمة في المكسيك.

وبالرغم من تحقيقه الفوز في النسختين الماضيتين من السباق، يعتقد فيرشتابن بأنّ فريقه لن يكون بذات القوّة التي كان عليها في العامين الماضيين، ولن يكون قادرًا على المنافسة على الفوز حتّى لو كانت ريد بُل السيارة الأسرع بأريحيّة على مدار اللفّة الواحدة.

وقال الهولندي: "كسبت فيراري المزيد من الطاقة مع تقدّم العام. أعتقد بأنّه من الصعب جدًا التغلّب عليها بكلّ صدق حتّى لو كانت سيارتك أسرع بنصف ثانية فسيكون من شبه المستحيل التغلّب عليهم في التصفيات".

وأكمل: "مثلما ترون مع مرسيدس، لديها أفضل سيارة بالمقارنة معها (فيراري) ورغم ذلك تفتقر للأداء في التصفيات. لديهم فارق سرعة جنوني".

وعندما سُئل إن كان يعلم مصدر قفزة الطاقة، أجاب فيرشتابن: "كلّا، لولا ذلك لطبّقنا ذلك في محرّكنا بالطبع. نُواصل الضغط من جانبنا لمحاولة تحقيق مكاسب في الطاقة، لكنّ الفجوة كبيرة جدًا".

واختتم حديثه بالقول: "أعتقد بأنّنا عندما ننظر إلى مرسيدس ورينو فإنّني أعتقد بأنّنا نبدو أقوياء، لسنا نفتقد للكثير في الحقيقة. بالطبع تستخدم مرسيدس المزيد من الارتكازيّة بالمقارنة معنا، لكنّنا قريبون منها، لذا أعتقد بأنّ ذلك إنجازٌ جيّد".

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