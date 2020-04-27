لوكلير: سيُواجه السائقون صعوبة للعودة إلى الحالة الذهنيّة المناسبة للتسابق

لا يزال القائمون على بطولة العالم للفورمولا واحد غير متأكّدين من موعد إقامة السباق الأوّل من الموسم بسبب أزمة فيروس كورونا، لكن يأمل القائمون على البطولة بانطلاق الموسم في يوليو/تموز أو أغسطس/آب في حال تمّ رفع القيود المفروضة على السفر.

ومن شأن الافتقار للأحداث حتّى ذلك الحين أن يترك السائقين أمام فترة توقّف تصل إلى 5 أشهر بعيدًا عن المسارات ومن دون العمل عن قربٍ مع فرقهم قبل أن يعودوا للمنافسة مباشرة ضمن ما قد يكون موسمًا مزدحمًا.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول قدر التحدّي الذي ينتظر السائقين للعودة إلى مستوى التركيز الذين يحتاجونه، اعترف لوكلير بأنّ الوضع لن يكون سهلًا.

وبحديثه إلى مجموعة مختارة من وسائل الإعلام عبر اتّصالٍ من شقّته في موناكو، قال سائق فيراري: "سيكون الوضع صعبًا: تحتاج للتواجد في الحالة الذهنيّة المناسبة قبل الدخول إلى السيارة".

وأردف: "ذلك أمرٌ تُصبح فيه أفضل مع كلّ مرّة تقوم فيها بذلك، لذا إن توقّفت لفترة طويلة، فحينها يُصبح من الصعب العودة إلى تلك الحالة. لذا أجل، سيكون الوضع صعبًا".

وأكمل: "أحاول التدرّب في كلّ أسبوع في منزلي لمحاولة وضع نفسي في دائرة التركيز، بالرغم من أنّ ذلك ليس للدخول إلى السيارة، على الأرجح لطبخ بعض الباستا بعد ذلك!".

ثمّ تابع: "لكن أجل، أقوم بذلك فقط لتدريب نفسي، وأعتقد بأنّه من المهمّ أن أكون مُركّزًا جدًا في كلّ مرّة أذهب فيها للتدرّب، كما لو أنّني بصدد صعود سيارتي".

ومع إكمال فيراري للتجارب الشتويّة متأخّرة عن غريمتَيها مرسيدس وريد بُل، يعلم لوكلير أنّ الحظيرة الإيطاليّة تُواجه أوقاتًا صعبة على وجه الخصوص في حال أرادت اللحاق بهما.

وقال أصيل موناكو: "عانينا قليلًا خلال التجارب الشتويّة. لذا نحتاج للحاق بالآخرين، وهل سنكون قادرين على اللحاق أم لا. لكنّنا حقّقنا تقدّمًا جيّدًا على سيارة العام الماضي مع تقدّم الموسم".

وأكمل: "أعتقد بأنّ علينا مواصلة العمل مثلما فعلنا العام الماضي. أنا متأكّدٌ من أنّ النتائج ستأتي في نهاية المطاف. لكن سيكون الموسم صعبًا على الجميع، إذ حالما ينطلق فإنّه لن يتوقّف. ولن تكون لدينا استراحات لتطوير السيارة أكثر من الآخرين".

وواصل شرحه بالقول: "لذا أعتقد بأنّ العمل على المسار سيكون مهمًا جدًا وأكثر أهميّة من أيّ عامٍ مضى كوننا سنُمضي الكثير من الوقت على الحلبة حالما ينطلق الموسم".

ثمّ تابع: "سيكون من المهمّ جدًا الحفاظ على التركيز والتجهّز منذ السباق الأوّل، وأن نُقدّم ردود الفعل المناسبة كسائقَين للفريق ونُحاول مساعدته على السير نحو الوجهة الصحيحة مباشرة".

وبالرغم من أنّ لوكلير يستمتع بوقته في عالم الرياضات الإلكترونيّة، إلّا أنّه اعترف بأنّ المنافسة الواقعيّة هي الأفضل من دون منازع.

وعندما سُئل عمّا يشتاقه أكثر في هذه الفترة، أجاب: "التسابق. التسابق ورؤية الناس على ما أعتقد والتواجد معهم. يُصبح البقاء في الشقّة لعدّة أسابيع مملًّا مع مرور الوقت".