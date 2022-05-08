تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / راسل: سيارة مرسيدس كانت "وحشًا مختلفًا بالكامل" في تصفيات ميامي التالي / مرسيدس: جولة ميامي الواعدة تُظهر قدرة سيارة "دبليو13" على المنافسة في المقدّمة
فورمولا 1 / جائزة ميامي الكبرى أخبار عاجلة

لوكلير: سيكون "من الصعب للغاية" الإبقاء على ريد بُل خلفنا إن كانت قريبة

يتخوّف شارل لوكلير من أنّه في حال اقترب منه ماكس فيرشتابن خلال جائزة ميامي الكبرى للفورمولا واحد فإنّه سيكون "من الصعب للغاية" البقاء أمامه بالنظر إلى أفضليّة ريد بُل على صعيد السرعة على الخطوط المستقيمة.

لوكلير: سيكون "من الصعب للغاية" الإبقاء على ريد بُل خلفنا إن كانت قريبة

أحرز لوكلير قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الثالثة هذا الموسم بتقدّمه ثنائيّة فيراري في تصفيات ميامي، بالتزامن مع خطأ فيرشتابن في لفّته الأخيرة واكتفائه بالمركز الثالث.

وكانت المعركة بين ريد بُل وفيراري متقلّبة حتّى الآن خلال جولات موسم 2022 الافتتاحيّة، حيث أثبتت أفضليّة سرعة ريد بُل القصوى عند نهاية الخطوط المستقيمة أهميّتها على صعيد فوزه في جدّة، في الوقت الذي اختارت فيه فيراري استخدام حزمة ذات ارتكازيّة أعلى تحسّبًا لتآكل الإطارات المفرط الذي لم يحدث في النهاية.

وكان فيرشتابن قادرًا هناك على تجاوز لوكلير مستفيدًا من نظام "دي آر اس"، بينما صعّبت كفاءة ريد بُل الانسيابيّة مهمّة لوكلير للضغط على سيرجيو بيريز خلال القسم الأوسط من سباق إيمولا.

وجلبت فيراري جناحًا خلفيًا معدّلًا في ميامي بغرض التقليص من مستويات الجرّ التي ولّدتها في الجولات الأولى، لكنّ لوكلير لا يزال يتوقّع معاناته للإبقاء على فيرشتابن خلفه على الخطوط المستقيمة الطويلة على حلبة ميامي.

وقال سائق فيراري بعد التصفيات: "إن كانوا قريبين منّا، فسيكون الوضع صعبًا جدًا".

وأكمل: "لكن لدينا هذه الأفضليّة في المنعطفات، وآمل أن يكونوا بعيدين عنّا كثيرًا كي لا يحصلوا على فرصة تجاوزنا على الخطوط المستقيمة".

وأردف: "سيُخبرنا الوقت بذلك، ولن نكتشف ذلك إلّا في السباق. لكنّ وتيرة السيارة تبدو قويّة. لذا سنُركّز على أنفسنا وسنرى موقعنا".

اقرأ أيضاً:

وعندما سُئل عن قدر ثقته في حزمة سيارة "اف1-75" بالنظر إلى النتائج التي حقّقتها حتّى الآن، قال لوكلير: "الكثير من الثقة. إنّها حزمة قويٌة جدًا، وهي تعمل في مختلف الظروف تقريبًا منذ بداية الموسم".

ثمّ تابع: "هذه علامة جيّدة للمستقبل. لكن مثلما قلت عدّة مرّات، أعتقد بأنّ التحديثات ستكون مهمّة جدًا هذا العام".

وكانت فيراري قد وصفت تحديثها لسباق ميامي في الوثيقة الرسميّة لـ "فيا" التي توضّح تغييرات سيارتها بأنّه "أضعفت قوّة" مستويات الجرّ على الجناح الخلفي، حيث قال لوكلير أنّ "التغيير سار في الوجهة الصحيحة، على أمل أن يحصل على المزيد خلال بقيّة الموسم من أجل البقاء في المقدّمة".

كما قال لوكلير أنّ تواجد ساينز بجانبه عند انطلاقة السباق "أفضل بالتأكيد" لفرص فيراري في التغلّب على ريد بُل.

وقال: "السيارتان تنافسيّتان للغاية. لذا أنا وكارلوس تنافسيأن، ذلك رائعٌ للفريق وسنضغط لمحاولة إكمال السباق في ذات المركزين".

المشاركات
التعليقات
راسل: سيارة مرسيدس كانت "وحشًا مختلفًا بالكامل" في تصفيات ميامي
المقال السابق

راسل: سيارة مرسيدس كانت "وحشًا مختلفًا بالكامل" في تصفيات ميامي
المقال التالي

مرسيدس: جولة ميامي الواعدة تُظهر قدرة سيارة "دبليو13" على المنافسة في المقدّمة

مرسيدس: جولة ميامي الواعدة تُظهر قدرة سيارة "دبليو13" على المنافسة في المقدّمة
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

لوكلير يأمل أن تُساعد تحديثات فيراري على تحقيق خطوة في جائزة إسبانيا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير يأمل أن تُساعد تحديثات فيراري على تحقيق خطوة في جائزة إسبانيا الكبرى

فيرشتابن يُتقن لعبة الإطارات ويخرج منتصرًا أمام لوكلير في ميامي
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يُتقن لعبة الإطارات ويخرج منتصرًا أمام لوكلير في ميامي

تغطية مباشرة لسباق جائزة ميامي الكبرى 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة ميامي الكبرى 2022

بوتاس: تصفيات ميامي هي الأفضل لي حتى الآن مع ألفا روميو
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس: تصفيات ميامي هي الأفضل لي حتى الآن مع ألفا روميو

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.