لوكلير: سيكون "من الصعب للغاية" الإبقاء على ريد بُل خلفنا إن كانت قريبة

أحرز لوكلير قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الثالثة هذا الموسم بتقدّمه ثنائيّة فيراري في تصفيات ميامي، بالتزامن مع خطأ فيرشتابن في لفّته الأخيرة واكتفائه بالمركز الثالث.

وكانت المعركة بين ريد بُل وفيراري متقلّبة حتّى الآن خلال جولات موسم 2022 الافتتاحيّة، حيث أثبتت أفضليّة سرعة ريد بُل القصوى عند نهاية الخطوط المستقيمة أهميّتها على صعيد فوزه في جدّة، في الوقت الذي اختارت فيه فيراري استخدام حزمة ذات ارتكازيّة أعلى تحسّبًا لتآكل الإطارات المفرط الذي لم يحدث في النهاية.

وكان فيرشتابن قادرًا هناك على تجاوز لوكلير مستفيدًا من نظام "دي آر اس"، بينما صعّبت كفاءة ريد بُل الانسيابيّة مهمّة لوكلير للضغط على سيرجيو بيريز خلال القسم الأوسط من سباق إيمولا.

وجلبت فيراري جناحًا خلفيًا معدّلًا في ميامي بغرض التقليص من مستويات الجرّ التي ولّدتها في الجولات الأولى، لكنّ لوكلير لا يزال يتوقّع معاناته للإبقاء على فيرشتابن خلفه على الخطوط المستقيمة الطويلة على حلبة ميامي.

وقال سائق فيراري بعد التصفيات: "إن كانوا قريبين منّا، فسيكون الوضع صعبًا جدًا".

وأكمل: "لكن لدينا هذه الأفضليّة في المنعطفات، وآمل أن يكونوا بعيدين عنّا كثيرًا كي لا يحصلوا على فرصة تجاوزنا على الخطوط المستقيمة".

وأردف: "سيُخبرنا الوقت بذلك، ولن نكتشف ذلك إلّا في السباق. لكنّ وتيرة السيارة تبدو قويّة. لذا سنُركّز على أنفسنا وسنرى موقعنا".

وعندما سُئل عن قدر ثقته في حزمة سيارة "اف1-75" بالنظر إلى النتائج التي حقّقتها حتّى الآن، قال لوكلير: "الكثير من الثقة. إنّها حزمة قويٌة جدًا، وهي تعمل في مختلف الظروف تقريبًا منذ بداية الموسم".

ثمّ تابع: "هذه علامة جيّدة للمستقبل. لكن مثلما قلت عدّة مرّات، أعتقد بأنّ التحديثات ستكون مهمّة جدًا هذا العام".

وكانت فيراري قد وصفت تحديثها لسباق ميامي في الوثيقة الرسميّة لـ "فيا" التي توضّح تغييرات سيارتها بأنّه "أضعفت قوّة" مستويات الجرّ على الجناح الخلفي، حيث قال لوكلير أنّ "التغيير سار في الوجهة الصحيحة، على أمل أن يحصل على المزيد خلال بقيّة الموسم من أجل البقاء في المقدّمة".

كما قال لوكلير أنّ تواجد ساينز بجانبه عند انطلاقة السباق "أفضل بالتأكيد" لفرص فيراري في التغلّب على ريد بُل.

وقال: "السيارتان تنافسيّتان للغاية. لذا أنا وكارلوس تنافسيأن، ذلك رائعٌ للفريق وسنضغط لمحاولة إكمال السباق في ذات المركزين".