فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
Postponed
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
64 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
78 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
92 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
120 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
127 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
141 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
148 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
162 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
176 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
183 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
197 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
211 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير سيكون "مسروراً" بالإبقاء على فيتيل كزميل له في 2021

المشاركات
التعليقات
لوكلير سيكون "مسروراً" بالإبقاء على فيتيل كزميل له في 2021
28-04-2020

أوضح شارل لوكلير سائق فيراري أنه سيكون "أكثر من مسرور" بالإبقاء على سيباستيان فيتيل كزميل له خلال الموسم المقبل في الفورمولا واحد، وذلك بعد تشديده على أنّ العلاقة بينهما أفضل مما تبدو عليه.

ينتهي عقد فيتيل مع العلامة الإيطالية بنهاية  موسم 2020 المعلق حتى الآن، وكان بطل العالم أربع مرات قد بدأ محادثات عقده الجديد مع فريقه بالفعل.

لكن وبينما ما زالت الشكوك تحيط بقرار فيراري، عبّر لوكلير بوضوح أنه لا يواجه أية مشاكل في زمالته للألمانيّ، بالرغم من بعض الحوادث المثيرة للجدل خلال موسمهما الأول معاً.

حيث قال أصيل موناكو: "أنا مسرور جداً مع سيباستيان. أعتقد أن العلاقة بيننا جيدة، بالرغم من أننا عانينا بعض المشاكل على الحلبة مثل البرازيل وغيرها".

وأكمل: "أعتقد أنها كانت على الدوام علاقة جيدة، بالرغم أنها من الخارج لم تكن تبدو كذلك على الأغلب".

وتابع: "لذا، سأكون مسروراً ببقائه كزميل، لكنني سأحترم القرار حيال هوية السائق الذي سيكون زميلي. في نهاية المطاف، عملي يتمحور حول التأقلم مع زميلي السائق الآخر، ويمكنك على الدوام التعلم من زميلك".

وأردف: "لذا، سأرحّب بأي سائق، لكن في حال بقي سيباستيان، سأكون مسروراً بالتأكيد".

اقرأ أيضاً:

وسرت تكهنات الموسم الماضي ربطت لويس هاميلتون بانتقال إلى فيراري من فريقه مرسيدس، لكن يبدو أن احتمالات بقاء البريطاني مع السهام الفضية تزداد بشكل مطّرد.

وحين سُئِل إن كان يعتقد بأن هاميلتون يرى في مرسيدس خياراً أفضل، أجاب لوكلير: "أنا مسرور له، إن كان يشعر أنه في المكان المناسب له".

وأكمل: "أنا مسرور في مكاني. فريق أحلامي كان على الدوام فيراري، أود فقط رفع  الفريق إلى المكانة التي يستحقها وتحقيق الفوز".

بالمقابل، ومع تواصل تأثير جائحة "كوفيد-19" على العالم من الناحية المادية، تمّ خفض مرتبات عدة سائقين للمساعدة في الحد من النفقات.

وكشف لوكلير بالمقابل أنه سيكون منفتحاً على إجراءات مماثلة إن تطلب الأمر ذلك لمساعدة فيراري.

فقال: "أعتقد أنه الأمر الصائب للقيام به بالنظر إلى الصعوبات الحالية التي نواجهها جميعنا".

واختتم: "علينا أن نتأقلم مع الظروف".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
براون: أتحدى بينوتو أن يكشف تفاصيل التسوية السرية مع "فيا"

المقال السابق

براون: أتحدى بينوتو أن يكشف تفاصيل التسوية السرية مع "فيا"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين شارل لوكلير
قائمة الفرق فيراري تسوق الآن

منصة السباق

جائزة فرنسا الكبرى

جائزة فرنسا الكبرى

٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

كاري يكشف إطار الروزنامة المعدلة لموسم 2020 وثقته بعودة السباقات في الصيف

2
فورمولا 1

براون: أتحدى بينوتو أن يكشف تفاصيل التسوية السرية مع "فيا"

49د
3
رالي داكار

منظّمو رالي داكار متأكّدون من إقامة نسخة 2021

أحدث ملفات الفيديو

قناة 01:30
فورمولا 1

قناة "أف-دكت" لسيارة مرسيدس دبليو03

سائقو الفورمولا واحد في المنزل 04:06
فورمولا 1

سائقو الفورمولا واحد في المنزل

قناة 01:41
فورمولا 1

قناة "أف-داكت" لفريق مكلارين

سبعة من أغرب الرعاة في تاريخ الفورمولا واحد 08:28
فورمولا 1

سبعة من أغرب الرعاة في تاريخ الفورمولا واحد

لفات أسطورية: إيرتون سينا في دونينغتون 1993 01:59
فورمولا 1

لفات أسطورية: إيرتون سينا في دونينغتون 1993

أحدث الأخبار

لوكلير سيكون "مسروراً" بالإبقاء على فيتيل كزميل له في 2021
F1

لوكلير سيكون "مسروراً" بالإبقاء على فيتيل كزميل له في 2021

براون: أتحدى بينوتو أن يكشف تفاصيل التسوية السرية مع "فيا"
F1

براون: أتحدى بينوتو أن يكشف تفاصيل التسوية السرية مع "فيا"

جائزة بريطانيا الكبرى "متشجّعة" بالحديث عن استئناف الأحداث الرياضيّة
F1

جائزة بريطانيا الكبرى "متشجّعة" بالحديث عن استئناف الأحداث الرياضيّة

ريسينغ بوينت: انطلاقة الموسم من النمسا أمر "منطقي"
F1

ريسينغ بوينت: انطلاقة الموسم من النمسا أمر "منطقي"

موتو جي بي "متفائلة" ببدء موسم 2020 في يوليو
F1

موتو جي بي "متفائلة" ببدء موسم 2020 في يوليو

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
تذاكر
٢ يوليو - ٥ يوليو
تذاكر
١٦ يوليو - ١٩ يوليو
تذاكر
٣٠ يوليو - ٢ أغسطس
تذاكر
٢٧ أغسطس - ٣٠ أغسطس
تذاكر
٣ سبتمبر - ٦ سبتمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.