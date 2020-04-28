لوكلير سيكون "مسروراً" بالإبقاء على فيتيل كزميل له في 2021

ينتهي عقد فيتيل مع العلامة الإيطالية بنهاية موسم 2020 المعلق حتى الآن، وكان بطل العالم أربع مرات قد بدأ محادثات عقده الجديد مع فريقه بالفعل.

لكن وبينما ما زالت الشكوك تحيط بقرار فيراري، عبّر لوكلير بوضوح أنه لا يواجه أية مشاكل في زمالته للألمانيّ، بالرغم من بعض الحوادث المثيرة للجدل خلال موسمهما الأول معاً.

حيث قال أصيل موناكو: "أنا مسرور جداً مع سيباستيان. أعتقد أن العلاقة بيننا جيدة، بالرغم من أننا عانينا بعض المشاكل على الحلبة مثل البرازيل وغيرها".

وأكمل: "أعتقد أنها كانت على الدوام علاقة جيدة، بالرغم أنها من الخارج لم تكن تبدو كذلك على الأغلب".

وتابع: "لذا، سأكون مسروراً ببقائه كزميل، لكنني سأحترم القرار حيال هوية السائق الذي سيكون زميلي. في نهاية المطاف، عملي يتمحور حول التأقلم مع زميلي السائق الآخر، ويمكنك على الدوام التعلم من زميلك".

وأردف: "لذا، سأرحّب بأي سائق، لكن في حال بقي سيباستيان، سأكون مسروراً بالتأكيد".

وسرت تكهنات الموسم الماضي ربطت لويس هاميلتون بانتقال إلى فيراري من فريقه مرسيدس، لكن يبدو أن احتمالات بقاء البريطاني مع السهام الفضية تزداد بشكل مطّرد.

وحين سُئِل إن كان يعتقد بأن هاميلتون يرى في مرسيدس خياراً أفضل، أجاب لوكلير: "أنا مسرور له، إن كان يشعر أنه في المكان المناسب له".

وأكمل: "أنا مسرور في مكاني. فريق أحلامي كان على الدوام فيراري، أود فقط رفع الفريق إلى المكانة التي يستحقها وتحقيق الفوز".

بالمقابل، ومع تواصل تأثير جائحة "كوفيد-19" على العالم من الناحية المادية، تمّ خفض مرتبات عدة سائقين للمساعدة في الحد من النفقات.

وكشف لوكلير بالمقابل أنه سيكون منفتحاً على إجراءات مماثلة إن تطلب الأمر ذلك لمساعدة فيراري.

فقال: "أعتقد أنه الأمر الصائب للقيام به بالنظر إلى الصعوبات الحالية التي نواجهها جميعنا".

واختتم: "علينا أن نتأقلم مع الظروف".