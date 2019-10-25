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لوكلير يتعهّد بأن يكون أكثر حرصًا بعد مجازفته "غير المجدية" في اليابان

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لوكلير يتعهّد بأن يكون أكثر حرصًا بعد مجازفته "غير المجدية" في اليابان
25-10-2019

قال شارل لوكلير أنّه سيكون أكثر حرصًا على انطلاقة سباق جائزة المكسيك الكبرى بعد المجازفة "غير المُجدية" التي تسبّبت في حادثة تصادمه مع ماكس فيرتشابن خلال السباق الأخير في اليابان.

تجاوز فيرشتابن سائق فيراري لوكلير على الانطلاقة في سوزوكا، إذ خرج المونغاسكي عن المسار بالتوجّه إلى المنعطف الثاني قبل أن يعود ويصطدم بسيارة ريد بُل مُفسدًا السباق على كليهما.

وقُبيل سباق المكسيك نهاية هذا الأسبوع، قال لوكلير - الذي أكمل جائزة اليابان سادسًا في حين حلّ زميله سيباستيان فيتيل في المركز الثاني - أنّه بحاجة إلى أن يكون أكثر حرصًا في المستقبل.

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"أعتقد أنّه كان من غير المُجدي المخاطرة بهذا القدر عند المنعطف الأوّل" قال لوكلير.

وأضاف: "خسرت الكثير من النقاط وكان ذلك أمرًا مؤسفًا، وغير ضروري على الأرجح. سواء كنت قمت بالأمور على نحوٍ مختلف، فقد كان أحد تلك المواقف واردة الحدوث، إذ ارتكبت خطأ وهذا ما حدث. كما قلت، سأتعلّم من ذلك، ربما من خلال أن أكون أكثر حرصًا خلال انطلاقة السباق التالي".

وبعد السباق في اليابان، تلقّى لوكلير عقوبة خمس ثوانٍ إثر احتكاكه الذي تسبّب كذلك في كسر على الجناح الأمامي لسيارته، حيث تقبّل أصيل موناكو كامل مسؤولية تلك الحادثة.

وقال لوكلير في المكسيك أنّه وبينما لم يفكّر حينها حيال الأمر، لكنّ خطئه بات واضحًا بمجرّد أن شاهد الإعادة بعد السباق.

"كنت أتوقّع ما سيحدث بمجرّد أن وصلت إلى حجرة المراقبين" قال لوكلير.

وأكمل: "شاهدت الصور، ونعم كان ليكون من الخطأ عدم حصولي على عقوبة جرّاء ما حدث".

جديرٌ بالذكر أنّ لوكلير وفيرشتابن كانا محور معركتين حابستين للأنفاس في وقت سابق من الموسم، إذ تنافسا على الفوز في النمسا ومن ثمّ على منصّة التتويج في بريطانيا.

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مع ذلك، وبعد حادثتهما في اليابان، قال لوكلير أنّه لا حاجة لمزيد من المحادثات مع فيرشتابن لتصفية الأجواء.

"تحدّثنا بشكل وجيز قبل الدخول إلى غرفة المراقبين" قال لوكلير.

واختتم: "علم أنّني ارتكبت خطأ وأنّ هذه الأمور واردة الحدوث. لم يكن يشكّل الأمر مسألة كبيرة في نهاية المطاف".

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