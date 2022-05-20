لوكلير "سيُفكّر مرّتين" قبل قيادة سيارة تاريخيّة بعد حادثه على سيارة لاودا في موناكو

كان لوكلير بصدد المشاركة في طلعة استعراضيّة ضمن حدث موناكو التاريخيّ في 2022 الأحد اماضي عندما تعرّضت سيارة فيراري 312بي3 من موسم 1972 لمشكلة في المكابح.

وكان الفائز بسباقَي البحرين وأستراليا في 2022 ضمن لفّته الثالثة عندما فقد السيطرة على القسم الخلفي من السيارة في منعطف "لا راسكاس" وانتهى بالقسم الخلفي في الحاجز الجانبي.

وقال زميله كارلوس ساينز الإبن أمسٍ الخميس أنّه لا يرغب بالمجازفة بقيادة سيارة كلاسيكيّة في الوقت الذي تتواجد فيه فيراري ضمن المعركة على اللقب.

وبالرغم من الحادث فقد قال لوكلير أنّه "دائمًا لشرفٌ" أن يقود سيارات تاريخيّة وأنّ ذلك "جزء من عملهم ويحتاجون لفعل ذلك أحيانًا".

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وأضاف: "لأكون صادقًا فأعتقد بأنّ جميع الفحوصات الضروريّة قد أُجريت بالفعل قبل الطلعة".

وأردف: "من الواضح أنّه كانت هناك طلعة تفقديّة على هذه السيارة يوم الخميس قبل الحدث، لكنّ العطل وقع في أحد براغي بطانات الفرامل ومن المستحيل معرفة ذلك".

وأكمل: "لذا بالمنافسة على البطولة، فسأفكّر مرّتين في المستقبل حيال فعل ذلك. لكن أجل، ذلك جزء من عملنا ونحتاج للتواجد في تلك السيارات أحيانًا".

وواصل شرحه بالقول: "إنّه دائمًا لشرفٌ بالنسبة لي أن أقود هذه السيارات، وأكون سعيدًا جدًا بذلك. لكن عليك إيجاد التوازن عندما تكون بصدد المنافسة على البطولة، أو حتّى بشكلٍ عام، لأسباب السلامة".

كما اختبر لوكلير مؤخّرًا سيارة 312تي4 الخاصة بجيل فيلنوف من موسم 1979 في فيورانو تسجيلًا لذكرى مرور 40 عامًا على وفاة الكندي.

لكنّه قال بأنّه استمتع أكثر على سيارة لاودا بالنظر إلى أنّه قاد سيارة فيلنوف على إطارات المتحف.

وقال أصيل موناكو: "كانت سيارة نيكي مدهشة حتّى وقوع الحادث، لكن لأكون صادقًا فإنّ سيارة فيلنوف التي قدتها كانت على إطارات المتحف، لذا لم يكن بوسعي الضغط مطلقًا، كان من الصعب تجاوز 100 كلم/س عليها".