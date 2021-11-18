لوكلير سيغيّر مقاربته إذا لم يُعاقب فيرشتابن على حركته مع هاميلتون في البرازيل

بعدما أبقى فيرشتابن على غريمه هاميلتون في الخلف عبر دفع البريطاني خارج المسار عند المنعطف الرابع، آثر المراقبون عدم فتح تحقيق رسمي في الواقعة خلال السباق الذي أكمله الهولندي ثانيًا خلف سائق مرسيدس.

مع ذلك، تقدمت مرسيدس لاحقًا بطلب بحقها في مراجعة الواقعة والاحتجاج على القرار على إثر ظهور دليل على هيئة فيديو من الكاميرا الأمامية لسيارة فيرشتابن والذي لم يكن متاحًا للمراقبين في وقت الواقعة.

وأوضح لوكلير أنه وإذا لم يعاقب المراقبون فيرشتابن الآن، فإنه سيعدّل من مقاربته للقيادة، تمامًا مثلما فعل بعد واقعته الخاصة مع سائق ريد بُل في جائزة النمسا الكبرى في موسم 2019.

وفي تلك الحادثة تفادى فيرشتابن العقوبة بعدما دفع لوكلير خارج المسار وتقدم أمامه في اللفات الختامية من السباق.

"نعم، عليك دومًا أن تتأقلم مع كل موقف، مع كل قرار يتّخذه المراقبون" قال لوكلير.

وأضاف: "بمجرد أن علمت بأنه لم يتم توقيع عقوبة على ماكس في النمسا، أتيت إلى سيلفرستون وغيّرت من أسلوب قيادتي. لذلك أعتقد بأنّ ذلك هو ذات الأمر بالنسبة للجميع، سنحاول دومًا التسابق إلى الحدود القُصوى ضمن ما هو مسموح. وهذا ما سأفعله طالما أن هذه الأمور مسموح بها الآن".

وتابع: "كان الوضع مختلفًا في النمسا، وبعد تلك الواقعة كنا نسابق بقوة أكثر، وهو الأمر الجيّد بالنسبة للفورمولا واحد، للعرض المقدم على الحلبة. لكن الوضع الحالي مختلف، سأترك المسألة للمراقبين لنرى ما يعتقدون الآن".

هذا وأصرّ المونغاسكي على أن ليس لديه تفضيل حيال النتيجة النهائية، فقال: "بصراحة، لا أمانع أي شيء. لكنني سأعرف ما هو مسموح، وعندها أريد أن تكون الصورة واضحة لي كسائق. ذلك هو الأمر الأهم بالنسبة لي".

وأكمل: "إذا كان ما حدث مسموحًا به، عندما سيكون التجاوز من الجهة الخارجية صعبًا جدًا. ولكن نعم، مهما كان الوضع، مهما كان القرار، سأتأقلم مع ذلك وأغيّر أسلوب قيادتي وفقه، لذلك لا مشكلة لديّ مع أيّ من القرارَين".