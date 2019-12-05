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لوكلير سيرحب بهاميلتون ضمن صفوف فيراري

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لوكلير سيرحب بهاميلتون ضمن صفوف فيراري
05-12-2019

قال شارل لوكلير أنه سيرحب بتواجد لويس هاميلتون كزميل له ضمن صفوف فيراري، وسط شائعات ربطت بطل العالم ستّ مرات بإمكانية الانتقال إلى الحصان الجامح.

سينتهي عقد هاميلتون الحالي مع فريقه مرسيدس نهاية الموسم المقبل، حيث سرت شائعات قوية ربطته بإمكانية الانتقال إلى فيراري وذلك على هامش جائزة أبوظبي الكبرى الختامية لموسم 2019 المنصرم، حيث أشارت تقارير إلى أن البريطاني التقى جون إيلكان رئيس فيراري.

وكان ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري قد كشف في وقت سابق أن تواجد هاميلتون كسائق حر سيجعل من فيراري "سعيدة"، بالرغم من أن بطل العالم كشف سابقاً أنه يود تمديد فترة بقائه في مرسيدس.

وواصل لوكلير الثناء على هاميلتون عندما سُئِل إن كان سيرحب بتواجد البريطاني ضمن صفوف فيراري في المستقبل، حيث قال: "حسناً بالطبع. في نهاية المطاف، نحن في الفورمولا واحد ونودّ منافسة الأفضل".

وأكمل: "حظيتُ بفرصة كبيرة هذا الموسم كي أزامل سيباستيان (فيتيل) إلى جانبي، وهو بطل عالم أربع مرات، وقد تعلمت الكثير منه".

وتابع: "يمكنك على الدوام التعلم من هؤلاء الأبطال، لذا نعم، بالتأكيد (سأرحب بتواجد هاميلتون)".

وسيصبح أغلب سائقي الصدارة خارج عقودهم مع نهاية موسم 2020، من بينهم لوكلير وفيتيل زميله.

وتفوق لوكلير على زميله ضمن ترتيب موسم 2019 بقارق 24 نقطة، ليصبح أول زميل يتفوق على فيتيل منذ دانيال ريكاردو في ريد بُل عام 2014.

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من جهته، رفض هاميلتون التفصيل في شائعات لقائه إيلكان، حيث واصل التأكيد على أن تواجد توتو وولف مدير مرسيدس الحالي ضمن الفريق سيلعب دوراً في قراره.

فقال: "عادة كل شيء يحصل خلف الكواليس، ومن الواضح أن هناك خصوصية للمسألة".

وأكمل: "أعتقد أنه وعلى مدار السنوات، لم أجلس على الإطلاق لأقيّم أية خيارات أخرى، لأنني أسير ضمن المسار الذي نعمل عليه".

وتابع: "بصراحة، ما زلت أعتقد أننا على الطريق الصحيح وأعتقد أن هناك القليل مما يمكنه تغيير مسارنا".

واستكمل: "أعلم أن توتو ينظر في خياراته فيما يتعلق بالمستقبل، وهو وحده يعلم الوجهة الأفضل له ولعائلته".

واختتم: "لذا فإنني أنتظر لأرى كيف سيتعامل مع المسألة".

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