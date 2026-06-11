لوكلير سيختبر مزوّد مكابح جديدًا في برشلونة بعد حادث موناكو

انسحب سائق الحصان الجامح من سباق موطنه في موناكو قبل 14 لفة من النهاية بعدما اصطدم بالحواجز عند المنعطف الأخير بينما كان يحتل المركز الثالث.

وظهر لوكلير بمزاج قاتم بعد السباق إثر خسارته فرصة الصعود إلى منصة التتويج، قبل أن يكشف لاحقًا أن مشكلة تقنية في سيارة "اس.اف-26" كانت السبب وراء الحادث.

وقال: "لن أتحمل اللوم على الإطلاق".

وأضاف: "من أصل أربعة مكابح، كانت ثلاثة منها لا تعمل. وهذا ليس أمرًا جيدًا أبدًا في سيارة فورمولا 1".

وأكمل: "المكبح الأمامي الأيسر كان يعمل بشكل جيد، والأمامي الأيمن كان يعمل جزئيًا، بينما لم تكن المكابح الخلفية تعمل إطلاقًا".

ثمّ تابع: "وعندما أقول إطلاقًا، فأعني أن البيانات لا تُظهر أي تباطؤ على الإطلاق. وكأن أفكاك المكابح لم تكن موجودة في السيارة أساسًا".

ووصف لوكلير الوضع لاحقًا بأنه "كابوس"، لكن فيراري كانت قد توصلت بالفعل إلى حل يتمثل في اعتماد إعداد المكابح نفسه المستخدم على سيارة هاميلتون.

ويستخدم بطل العالم سبع مرات أقراص وبطانات مكابح من شركة "كاربون إندستري"، في حين كان لوكلير يعتمد إعدادات شركة "بريمبو"، التي واجه معها مشكلات منذ فترة.

ولهذا السبب، سيختبر لوكلير إعداد "كاربون إندستري" خلال حصّة التجارب الحرة الأولى في برشلونة قبل اتخاذ قرار بشأن الاستمرار به أو العودة إلى الإعداد السابق خلال بقية عطلة نهاية الأسبوع.

ويعود الأمر بالكامل إلى تفضيلات السائقين، وليس إلى تفوق أحد الخيارين على الآخر، إذ يوجد سائقون لا يرغبون أبدًا في التخلي عن أقراص بريمبو، مقابل آخرين اعتادوا الاعتماد على منتجات كاربون إندستري.

وسيكون من المثير للاهتمام متابعة هذا التطور بينما يحاول لوكلير تجاوز تراجع نتائجه مؤخرًا، إذ لم يحقق أي منصة تتويج منذ جائزة اليابان الكبرى في مارس.

وأدى ذلك إلى تراجعه للمركز الرابع في ترتيب بطولة السائقين خلف زميله هاميلتون، الذي حقق مركز الوصافة في سباقين متتاليين ضمن بداية قوية لموسم 2026.