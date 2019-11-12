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لوكلير سيتلقى عقوبة على شبكة الانطلاق في البرازيل لحصوله على محرّك جديد

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لوكلير سيتلقى عقوبة على شبكة الانطلاق في البرازيل لحصوله على محرّك جديد
12-11-2019

سيحصل شارل لوكلير سائق فيراري ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد على محرّك جديد، ما يعني تلقيه لعقوبة على شبكة الانطلاق في الجولة ما قبل الأخيرة من الموسم في البرازيل وفق ما أكّده الفريق.

عانى لوكلير من تسرّب للزيت خلال التجارب الحرّة الثالثة من جائزة الولايات المتّحدة الكبرى، وهو ما أجبره على العودة إلى استخدام خصائص قديمة من المحرّك لبقيّة مجريات عطلة نهاية الأسبوع.

وتركه ذلك متأخّرًا بـ "فارق طفيف" في الطاقة في طريقه للاكتفاء بالمركز الرابع في السباق.

وكانت فيراري تملك نظريًا فرصة تصليح وحدة الطاقة التي عانت من تسرّب الزيت، لكنّ ماتيا بينوتو مدير الفريق أكّد قبيل جائزة البرازيل الكبرى أنّ المحرّك "المتضرّر" سيتمّ تعويضه بوحدة طاقة جديدة.

وسيُؤدي ذلك إلى تلقي لوكلير لعقوبة التراجع 10 مراكز من مكان تأهّله في إنترلاغوس نظير تغيير محرّك الاحتراق الداخلي، كون تلك ستكون المناسبة الأولى التي يستخدم فيها محرّك احتراقٍ داخلي إضافي في هذا الموسم.

وفي حال اختارت فيراري منحه نظام "ام.جي.يو-اتش" أو شاحنًا توربينيًا جديدًا، فسيعني ذلك حصوله على 10 مراكز إضافيّة كعقوبة، وسيؤدي ذلك إلى تراجعه بشكلٍ أوتوماتيكي إلى المركز الأخير.

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وقال بينوتو: "سيحصل شارل على وحدة طاقة جديدة، كون وحدته تضرّرت يوم السبت في أوستن، حيث  أدّت إلى استخدامه لنسخة أخرى قديمة وأقلّ قوّة لبقيّة مجريات عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف: "تركيب وحدة طاقة جديدة يعني تلقيه لعقوبة على شبكة الانطلاق في ساو باول، لكنّنا سنعود إلى مستوى الأداء الطبيعي وإظهار بعض الروح القتاليّة لإكمال الموسم بنسق قوي".

وأردف: "سيكون ذلك مهمًا من أجل تأكيد تحقيقنا لتقدّم على سيارتنا ونقل بعض الزخم إلى العطلة الشتويّة. أعلم أنّ سائقانا والفريق بأكمله يُركّزون على ذلك".

وكانت فيراري قد عانت من سباق مخيب في أمريكا، حيث حرمها فالتيري بوتاس سائق مرسيدس من قطب الانطلاق الأوّل منهيًا سلسلة سيطرتها على التصفيات، قبل أن تنهار الحظيرة الإيطاليّة في السباق، إذ كانت وتيرة شارل لوكلير ضعيفة، بينما انسحب سيباستيان فيتيل بسبب عطلٍ ميكانيكي بعد معاناته هو الآخر في البداية.

وتزامن الأداء الباهت لفيراري في أوستن مع إصدار "فيا" لتوجيه تقني دفع بعض منافسي فيراري للتلميح إلى أنّ التوجيه التقني كان سبب ضعف الأداء، لكنّ فيراري نفت ذلك بشدّة.

ولم تؤكّد فيراري بعد ما إذا كانت وحدة الطاقة الجديدة التي سيحصل عليها لوكلير بذات الخصائص الأخيرة لهذا الموسم، أم أنّها تطوير إضافي سيكون بمثابة نموذج محرّك 2020 على إثر إشارة بعض التقارير لذلك.

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