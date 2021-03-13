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لوكلير: سيارة فيراري 2021 أظهرت "علامات مشجعة" حتى الآن

من قبل:
, محرر

قال شارل لوكلير أن سيارة فيراري أظهرت "علامات مشجعة" بعد بداية جيدة للتجارب الشتوية قبل موسم 2021 للفورمولا واحد.

لوكلير: سيارة فيراري 2021 أظهرت "علامات مشجعة" حتى الآن

عادت فيراري عقب موسم صعب للغاية في 2020، حيث عانت كثيراً على صعيد وحدة الطاقة، إضافة إلى ضعف الجرّ في السيارة وذلك ما ظهر جلياً على المقاطع المستقيمة.

وبعد أن عملت على وحدة الطاقة لهذا الموسم، إلى جانب تحسين الحزمة الانسيابية، فإن فيراري تأمل بإتمام موسم جيد.

وبالرغم من أنه ما زال من المبكر الحكم على كيفية أداء سيارة 2021، لكن لوكلير يرى علامات مشجعة فيها، وذلك بعد البيانات التي جمعها الفريق خلال اليوم الأول من التجارب الشتوية في البحرين.

حيث قال أصيل موناكو: "الانطباعات كانت جيدة للغاية. أكملنا يوم البارحة كامل البرنامج المقرر، لكن الظروف كانت صعبة جداً جداً".

وأكمل: "كانت الطقس حاراً للغاية، مع الكثير من الرياح، لكن من الصعب للغاية المقارنة بسيارة الموسم الماضي. كل الأمور نسبية: مقدار التحسن وغير ذلك. لكن نعم، هناك بعض العلامات المشجعة، لكننا لن نعرف الصورة الكاملة قبل التصفيات".

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إحدى النواحي التي كانت فيراري بحاجة للعمل عليها مع سيارة 2021 هي تحسين التماسك في قسمها الخلفي.

وحين سُئِل حيال ذلك، أجاب لوكلير: "أعتقد أننا كنا نعمل على هذه الناحية، وأولى البيانات تتناسب مع ما جمعناه في المصنع، لذا يبدو الوضع جيداً".

وتابع: "مجدداً، تقديم انطباعات عن السيارة في هذه الظروف، يعتبر أمراً صعباً جداً جداً. كل شيء يبدو جيداً، لكن الصعب التعليق على الوضع الحالي الآن، خاصة وأن جميع المنافسين يضغطون بأقصى ما لديهم".

واختتم: "حتى الآن ما زلنا في الأيام الأولى. لكن كل شيء يبدو جيداً، وكما قلت، الأمور متناسبة مع ما كنا نتوقع".

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الحدث التجارب الشتوية في البحرين
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الكاتب خلدون يونس

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