لوكلير: سيارة فيراري عانت "بشكل غريب" على إطارات الهارد في الصين
أبدى شارل لوكلير استياءه من الوتيرة الضعيفة التي ظهرت بها فيراري على إطارات هارد في سباق جائزة الصين الكبرى، حيث عجز المونغاسكي عن التقدم إلى معركة منصة التتويج.
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
بعدما خسر مركزًا لصالح جورج راسل على الانطلاقة بينما كان ينافس زميله بالفريق كارلوس ساينز، حقق لوكلير تقدمًا في المراحل الأولى من السباق معتمدًا استراتيجية التوقف الواحد ليتقدم إلى المركز الرابع.
لكن وفي ظل التوقعات بأن تكون فيراري الفريق الأقرب إلى ريد بُل من حيث وتيرة السباق، فلم يتمكن ثنائي القلعة الحمراء من تحقيق أي مكاسب إضافية، حيث حلّ لوكلير رابعًا بفارق 4.5 عن صاحب المركز الثالث سيرجيو بيريز وبفارق ناهز 10 ثوان خلف الوصيف لاندو نوريس سائق مكلارين.
هذا ولم يفهم لوكلير سبب تراجع وتيرة فيراري على إطارات هارد بهذه الطريقة، وذلك بعدما انتقل لهذه التركيبة بعد 12 لفة، ما تركه غير قادر على منافسة ثلاثي المقدمة.
حيث قال: "لا أعتقد بأننا وجدنا الوتيرة المناسبة كفريق، ولا سيما على إطارات هارد، وهو الأمر الغريب بعض الشيء لأن نقطة قوة الفريق منذ بداية الموسم تمثلت في الوتيرة القوية ضمن كافة الأجواء وعلى كافة الإطارات".
وأضاف: "ما حدث اليوم كان مختلفًا، حيث أنه وبمجرد أن وضعنا إطارات الهارد، بتنا متأخرين بنصف ثانية. ذلك غريب جدًا".
وأكمل: "الوضع محيّر، ولا سيما بالمقارنة مع مكلارين. حيث ظننت في البداية أننا سنتمكن من مقارعة لاندو. وكنت أدير الإطارات بشكل جيد حتى سيارة الأمان، لكن وبعد انتقالنا لإطارات هارد، باتت السيارة بطيئة وحسب".
وتابع: "سننظر في الأمر وسنحاول فهم ما سار على نحوٍ خاطئ في هذا السباق".
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