لوكلير: سيارة فيراري الجديدة توفّر مرونة أكبر على صعيد الإعدادات

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
12 مارس
-
15 مارس
التجارب الحرة الأولى خلال
19 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
19 مارس
-
22 مارس
الحدث التالي خلال
25 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فيتنام الكبرى
تذاكر
02 أبريل
-
05 أبريل
الحدث التالي خلال
39 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
30 أبريل
-
03 مايو
الحدث التالي خلال
67 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
07 مايو
-
10 مايو
الحدث التالي خلال
74 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
21 مايو
-
24 مايو
الحدث التالي خلال
88 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
102 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
11 يونيو
-
14 يونيو
الحدث التالي خلال
109 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
123 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
130 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
144 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
158 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
186 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
193 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
207 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
214 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
228 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
242 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
249 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
263 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
277 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير: سيارة فيراري الجديدة توفّر مرونة أكبر على صعيد الإعدادات

المشاركات
التعليقات
لوكلير: سيارة فيراري الجديدة توفّر مرونة أكبر على صعيد الإعدادات
22-02-2020

قال شارل لوكلير أنّ سيارة فيراري الجديدة توفّر مرونة أكبر على صعيد وجهة الإعدادات لتفادي اعتماد أدائها كثيرًا على تصاميم الحلبات ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد.

أكمل لوكلير اليوم الأوّل خلف مقود سيارة فيراري "اس.اف1000" ضمن التجارب الشتويّة الأولى في برشلونة يوم الأربعاء الماضي مُتمًا 131 لفّة.

وعاد أصيل موناكو للجلوس خلف مقودها مجدّدًا صباح يوم الخميس قبل أن يُسلّمها لزميله سيباستيان فيتيل في فترة ما بعد الظهر.

وبدخوله موسمه الثاني مع فيراري، كان لوكلير قادرًا على التأثير على تصميم السيارة للمرّة الأولى لتتناسب أكثر مع حاجياته، وهو ما يشعر بأنّه قد تمّ بالفعل.

وقال حيال ذلك: "من الواضح أنّهم كانوا يُسجّلون تعليقاتي في كلّ سباقٍ في العام الماضي، لذا باتوا يعرفونني بشكلٍ أفضل بكثير كسائقٍ".

وأكمل: "يعرفون ما أحتاجه، وأيّ توازنٍ أحتاجه لتقديم أفضل أداء لي على المسار، وحاولوا على الأقلّ توفير مرونة في إعدادات السيارة لتشمل أسلوب قيادتي، وهو ما سيُحدث الفارق الأكبر هذا العام على ما أعتقد".

وأردف: "يجب أن تكون هذه خطوة إلى الأمام".

اقرأ أيضاً:

واكتفى لوكلير بالمركز الـ 11 خلال اليوم الافتتاحيّ في الوقت الذي اختارت فيه فيراري عدم السعي وراء الأداء منذ الوهلة الأولى، لكنّه بدا متشجّعًا بالبيانات الأوليّة.

وقال حيال ذلك: "بالتأكيد لدينا مرونة أكبر في إعدادات السيارة هذا العام. ذلك ما يُمثّل أمرًا جيّدًا على الدوام لكلا السائقين".

وأضاف: "يُمكننا ملاءمة السيارة أكثر لأسلوب قيادتنا بشكلٍ مفصّل، لكن مجدّدًا لم نضغط على السيارة بعد، لكنّنا نعلم أنّ لدينا مرونة إضافيّة، تلك حقيقة".

وأكمل: "لا يُمكن لذلك سوى أن يكون إيجابيًا".

اقرأ أيضاً:

ونفى لوكلير أنّ خطوة توسيع مجال الإعدادات ليشمل السائقَين أكثر قد جاءت نتيجة تباينٍ كبير بين أسلوب قيادته وأسلوب قيادة فيتيل، قائلًا أنّ ذلك جاء لتفادي جعل السيارة مناسبة أكثر لحلبة واحدة.

وقال في هذا الصدد: "يعود السبب الرئيسي وراء ذلك إلى الموسم الماضي عندما كنّا أقوياء جدًا في بعض السباقات وعانينا أكثر في أخرى".

وأضاف: "احتجنا للمزيد من المرونة على صعيد الإعدادات من أجل القدرة على ملاءمة السيارة مع الحلبة المختلفة".

وأكمل: "كان ذلك السبب الرئيسي، لكن بالتأكيد سيُساعدنا ذلك، لكن ليس الأمر كما لو أنّنا سننتقل من وجهة إلى أخرى معاكسة تمامًا على صعيد أسلوبَي قيادتنا".

واختتم حديثه بالقول: "سيُساعدنا ذلك على الحلبات التي عانينا عليها العام الماضي من أجل الحصول على بعض المرونة الإضافيّة وتوفير إعدادات أفضل لتلك الحلبات".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
نظام "داس" قد يخرق قوانين خطّ الحظائر المغلق في الفورمولا واحد

المقال السابق

نظام "داس" قد يخرق قوانين خطّ الحظائر المغلق في الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة أستراليا الكبرى

جائزة أستراليا الكبرى

١٢ مارس - ١٥ مارس
التجارب الحرة الأولى الانطلاقة خلال
19 يوماً
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرة الأولى
الخميس ١٢ مارس
الجمعة ١٣ مارس
21:00
12:00
التجارب الحرة الثانية
الجمعة ١٣ مارس
الجمعة ١٣ مارس
01:00
16:00
التجارب الحرة الثالثة
الجمعة ١٣ مارس
السبت ١٤ مارس
23:00
14:00
التجارب التأهيلية
السبت ١٤ مارس
السبت ١٤ مارس
02:00
17:00
السباق
الأحد ١٥ مارس
الأحد ١٥ مارس
01:10
16:10
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

لوكلير: سيارة فيراري الجديدة توفّر مرونة أكبر على صعيد الإعدادات

31د
2
فورمولا 1

نظام "داس" قد يخرق قوانين خطّ الحظائر المغلق في الفورمولا واحد

3
فورمولا 1

لماذا ستزيد قيود تدفّق الوقود من أوزان سيارات الفورمولا واحد في 2020

4
فورمولا 1

بينوتو: فيراري ليست بسرعة مرسيدس وريد بُل في التجارب الشتوية

5
فورمولا 1

أجمل الصور من تجارب برشلونة الشتوية الأولى

أحدث ملفات الفيديو

نظام توجيه سيارة مرسيدس الجديد 07:03
فورمولا 1

نظام توجيه سيارة مرسيدس الجديد

أهم مجريات اليوم الأول من تجارب برشلونة الشتوية 03:11
فورمولا 1

أهم مجريات اليوم الأول من تجارب برشلونة الشتوية

سيارة رينو 2020 على حلبة برشلونة 01:00
فورمولا 1

سيارة رينو 2020 على حلبة برشلونة

سيارة مكلارين 2020 على حلبة برشلونة 00:43
فورمولا 1

سيارة مكلارين 2020 على حلبة برشلونة

إطلاق سيارة ألفا روميو 2020 00:38
فورمولا 1

إطلاق سيارة ألفا روميو 2020

أحدث الأخبار

لوكلير: سيارة فيراري الجديدة توفّر مرونة أكبر على صعيد الإعدادات
F1

لوكلير: سيارة فيراري الجديدة توفّر مرونة أكبر على صعيد الإعدادات

نظام "داس" قد يخرق قوانين خطّ الحظائر المغلق في الفورمولا واحد
F1

نظام "داس" قد يخرق قوانين خطّ الحظائر المغلق في الفورمولا واحد

لماذا ستزيد قيود تدفّق الوقود من أوزان سيارات الفورمولا واحد في 2020
F1

لماذا ستزيد قيود تدفّق الوقود من أوزان سيارات الفورمولا واحد في 2020

أجمل الصور من تجارب برشلونة الشتوية الأولى
F1

أجمل الصور من تجارب برشلونة الشتوية الأولى

شتاينر يكشف عن سبب حادث ماغنوسن في تجارب برشلونة
F1

شتاينر يكشف عن سبب حادث ماغنوسن في تجارب برشلونة

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
١٢ مارس
تذاكر
١٩ مارس
تذاكر
٢ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل
تذاكر
٧ مايو
تذاكر
٢١ مايو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.