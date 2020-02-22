لوكلير: سيارة فيراري الجديدة توفّر مرونة أكبر على صعيد الإعدادات

أكمل لوكلير اليوم الأوّل خلف مقود سيارة فيراري "اس.اف1000" ضمن التجارب الشتويّة الأولى في برشلونة يوم الأربعاء الماضي مُتمًا 131 لفّة.

وعاد أصيل موناكو للجلوس خلف مقودها مجدّدًا صباح يوم الخميس قبل أن يُسلّمها لزميله سيباستيان فيتيل في فترة ما بعد الظهر.

وبدخوله موسمه الثاني مع فيراري، كان لوكلير قادرًا على التأثير على تصميم السيارة للمرّة الأولى لتتناسب أكثر مع حاجياته، وهو ما يشعر بأنّه قد تمّ بالفعل.

وقال حيال ذلك: "من الواضح أنّهم كانوا يُسجّلون تعليقاتي في كلّ سباقٍ في العام الماضي، لذا باتوا يعرفونني بشكلٍ أفضل بكثير كسائقٍ".

وأكمل: "يعرفون ما أحتاجه، وأيّ توازنٍ أحتاجه لتقديم أفضل أداء لي على المسار، وحاولوا على الأقلّ توفير مرونة في إعدادات السيارة لتشمل أسلوب قيادتي، وهو ما سيُحدث الفارق الأكبر هذا العام على ما أعتقد".

وأردف: "يجب أن تكون هذه خطوة إلى الأمام".

واكتفى لوكلير بالمركز الـ 11 خلال اليوم الافتتاحيّ في الوقت الذي اختارت فيه فيراري عدم السعي وراء الأداء منذ الوهلة الأولى، لكنّه بدا متشجّعًا بالبيانات الأوليّة.

وقال حيال ذلك: "بالتأكيد لدينا مرونة أكبر في إعدادات السيارة هذا العام. ذلك ما يُمثّل أمرًا جيّدًا على الدوام لكلا السائقين".

وأضاف: "يُمكننا ملاءمة السيارة أكثر لأسلوب قيادتنا بشكلٍ مفصّل، لكن مجدّدًا لم نضغط على السيارة بعد، لكنّنا نعلم أنّ لدينا مرونة إضافيّة، تلك حقيقة".

وأكمل: "لا يُمكن لذلك سوى أن يكون إيجابيًا".

ونفى لوكلير أنّ خطوة توسيع مجال الإعدادات ليشمل السائقَين أكثر قد جاءت نتيجة تباينٍ كبير بين أسلوب قيادته وأسلوب قيادة فيتيل، قائلًا أنّ ذلك جاء لتفادي جعل السيارة مناسبة أكثر لحلبة واحدة.

وقال في هذا الصدد: "يعود السبب الرئيسي وراء ذلك إلى الموسم الماضي عندما كنّا أقوياء جدًا في بعض السباقات وعانينا أكثر في أخرى".

وأضاف: "احتجنا للمزيد من المرونة على صعيد الإعدادات من أجل القدرة على ملاءمة السيارة مع الحلبة المختلفة".

وأكمل: "كان ذلك السبب الرئيسي، لكن بالتأكيد سيُساعدنا ذلك، لكن ليس الأمر كما لو أنّنا سننتقل من وجهة إلى أخرى معاكسة تمامًا على صعيد أسلوبَي قيادتنا".

واختتم حديثه بالقول: "سيُساعدنا ذلك على الحلبات التي عانينا عليها العام الماضي من أجل الحصول على بعض المرونة الإضافيّة وتوفير إعدادات أفضل لتلك الحلبات".