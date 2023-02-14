لوكلير: سيارة فيراري الجديدة "تبدو جيّدة"

بعد لحظات قليلة من الكشف عن سيارة فيراري الجديدة في مارانيللو، قام لوكلير بقيادتها للفّتين على حلبة فيورانو.

وببثّ الحدث مباشرة في إطار حدث التقديم، لم يُواجه لوكلير أيّ عناء في الضغط على السيارة لاستكشاف إمكانيّاتها، وبدا أصيل موناكو متفائلًا بعد ذلك.

وقال: "كان الشعور جيّدًا داخلها. هذه هي الكيلومترات الأولى لهذا المشروع الجديد بعد الكثير من الكيلومترات على جهاز المحاكاة، وذلك شعورٌ مميّز. سار كلّ شيء على نحوٍ سلس".

وأردف: "من الواضح أنّه من الصعب الدخول في التفاصيل بعد لفّتين فقط، لكنّني قدّمت بالفعل انطباعي حالما كنت في السيارة وتحدّثت إلى المهندسين. سارت السيارة على نحوٍ جيّد وسلس، لذا أجل سار كلّ شيء على نحوٍ جيّدٍ حقًا".

وكان لوكلير قد كسب خيار قيادة السيارة أوّلًا بعد رمي عملة من قبل فريدريك فاسور مدير الفريق.

وكان الاتّفاق أنّ من سيكسب سيقود السيارة أوّلًا لكن للفّتين فقط، بينما سيقود الثاني لثلاث لفّات.

وجاء هذا الحدّ الصارم لعدد اللفّات لضمان امتثال فيراري بالكامل مع القوانين التي تحظر الاختبارات في الفورمولا واحد.

إذ عوضًا عن اختيار استخدام أحد يومي التصوير الترويجي القيمين المتاحين للفريق، اختارت فيراري إكمال هذه اللفّات الخمس تحت ما يُصنّف بـ "الأحداث الاستعراضيّة" في القوانين.

ذلك يعني أنّه طالما أنّ الفريق لم يجتز مسافة 15 كلم في السيارة الحاليّة، فإنّ ذلك لا يدخل في حيّز يومي التصوير الترويجي.

وبالنظر إلى أنّ طول حلبة فيورانو يبلغ 2.997 كلكم، فإنّ اللفّات الخمس تضمن بقاء فيراري تحت ذلك الحاجز.