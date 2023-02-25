لوكلير: سيارة فيراري الجديدة أفضل على المقاطع المستقيمة لكنها أبطأ في المنعطفات
يتوقع شارل لوكلير أن تقدم سيارة فيراري الجديدة لموسم 2023 في الفورمولا واحد أداء أفضل على المقاطع المستقيمة مقارنة بسابقتها، لكنه يعتقد بأنها ربما تعاني قليلًا على المنعطفات.
تمتعت سيارة فيراري العام الماضي بمستويات ارتكازية مدهشة، حيث غذّت جوانبها بتصميمها المثير الهواء العلوي المتدفق نحو الأرضية وقنوات فينتوري أسفلها والتي تحتاجها سيارات التأثيرات الأرضية من أجل العمل بشكل جيد لتكون سريعة.
لكن السيارة الحمراء عانت على المقاطع المستقيمة بالمقارنة مع غريمتها ريد بُل الأكثر كفاءة.
لذلك عمدت القلعة الحمراء إلى تصميم سيارة هذا الموسم مستهدفة تحسين ذلك الجانب في مواجهة الكفاءة الانسيابية لسيارة ريد بُل.
واختبرت فيراري تصاميم أجنحة مختلفة خلال تجارب البحرين الشتوية، حيث بدا بأن السيارة الجديدة تؤدي على نحو جيد بالمقارنة مع ريد بُل على المقاطع المستقيمة، بينما بدت سيارة "آر.بي19" تمتلك أفضلية على المنعطفات السريعة.
وعند سؤاله عما إذا كان التغيير الطفيف في فلسفة التصميم على سيارة فيراري قد بدّل الشعور على السيارة بالنسبة للسائقين، قال لوكلير: "نعم. فعل ذلك. لن أخوض في الكثير من التفاصيل، لكنني أعتقد بأن الفريق فعل ذلك على النحو الصحيح".
وأضاف: "أعتقد أنه لدينا سيارة أقل سحبًا، ولذلك يجب أن تكون أفضل هذا العام. لكن التعديلات غيّرت من خصائص أخرى كذلك".
وتابع: "كل هذا متناسق مع ما توقعناه، لكننا ما نزال بحاجة لإيجاد الإعدادات الصحيحة لهذه الخصائص الجديدة".
واختتم: "آمُل أنه يكون هنالك فارق أداء لم نجده بعد ونحصل عليه مع الوصول إلى الإعدادات المثالية".
لوكلير يتقدّم على راسل في الفترة الصباحيّة من اليوم الختاميّ لتجارب البحرين
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