لوكلير: سيارات 2022 ستتطلب أسلوب قيادة مختلفًا على السرعات المنخفضة

تدخل الفورمولا واحد حقبة جديدة من القوانين التقنية للموسم المُقبل في محاولة لتعزيز التنافسية بين الفرق، إلى جانب تسهيل ملاحقة السيارات لبعضها البعض والتسابق جنبًا إلى جنب.

ومن المتوقّع أن تكون السيارات الجديدة أثقل بـ 40 كلغ من سيارات الموسم الحالي، وذلك بسبب الإطارات ذات الخصائص الجديدة والزيادة في وزن الهيكل بسبب تغييرات السلامة.

وقد أكمل السائقون اختباراتهم الأولى على جهاز المُحاكاة مع النماذج الأولى لسيارات 2022 خلال الأشهر الماضية، بينما يستعدون لاختبار السيارات الفعلية للمرة الأولى على الحلبة في فبراير/شباط المُقبل مع انطلاق التجارب الشتوية.

وقد صرّح لوكلير سائق فيراري لموقعنا "موتورسبورت.كوم" في جدّة على هامش جائزة السعودية الكبرى بأن نموذج سيارة 2022 الذي اختبره كان "أفضل وأفضل في كل مرّة".

فقال: "الشعور إيجابي لحد الآن، ذلك يُظهر بأننا نعمل في الاتّجاه الصحيح، أن يكون لدينا شعور أفضل في كل مرة أختبر فيها النموذج على جهاز المُحاكاة".

وأضاف: "إنه شعور رائع. ولكن سنرى أين سنكون بالمقارنة مع الآخرين بمجرد أن نختبر السيارة الفعلية للمرة الأولى مع الجميع".

في المقابل كشف لوكلير أن الوزن الإضافي على السيارة كان ملحوظًا، وتحديدًا على المنعطفات البطيئة، ما تطلّب منه تغييرًا في أسلوب قيادته.

حيث قال: "إنها سيارات ثقيلة، أثقل بكثير من سيارات هذا العام. بمقدورك الشعور بذلك بشكل كبير على المنعطفات البطيئة. يجعلنا ذلك نغيّر كثيرًا في أسلوب القيادة على تلك المنعطفات، كون السيارات أثقل بكثير".

وأكمل: "لكن يُمكنني القول بأن أسلوب القيادة يكون مشابهًا أكثر على المنعطفات السريعة".