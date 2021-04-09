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لوكلير: سيارات الفورمولا واحد لموسم 2021 أكثر صعوبة في دخول المنعطفات

قال شارل لوكلير سائق فيراري أنّ سيارات الفورمولا واحد لموسم 2021 أكثر صعوبة في دخول المنعطفات بسبب القوانين الانسيابيّة الجديدة.

لوكلير: سيارات الفورمولا واحد لموسم 2021 أكثر صعوبة في دخول المنعطفات

كجزء من دفع "فيا" لإبطاء السيارات هذا العام، تمّ اعتماد مجموعة من التغييرات على قوانين الأرضيّة من أجل خفض الارتكازيّة.

ومع خفض الارتكازيّة بحوالي 10 بالمئة، أصبحت السيارات أبطأ، حيث لاحظ لوكلير تغييرًا في المقاربة بالرغم من أنّ سيارات 2021 لا تتطلّب أسلوب قيادة مختلفًا بالكامل.

وقال حيال ذلك ضمن حوارٍ حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "على صعيد أسلوب القيادة فلم تكن هناك أيّة تغييرات، لكن هناك شيء مختلف".

وأضاف: "عليك الضغط بقدرٍ أقلّ قليلًا عند دخول المنعطفات، كون إدارة القسم الخلفي من السيارة أكثر صعوبة نتيجة الأرضيّة المعدّلة".

ويُعدّ لوكلير سائقًا يرغب بأن يكون القسم الخلفيّ من السيارة طليقًا، كون ذلك يسمح له بالانعطاف بشكلٍ أفضل. ويُعتقد بأنّ ذلك كان عاملًا وراء معاناته بشكلٍ أقلّ على سيارة العام الماضي بالمقارنة مع زميله سيباستيان فيتيل.

وبحديثه عمّا تعلّمه العام الماضي حيال سبب تفوّقه على فيتيل على صعيد استخراج أفضل أداء من سيارة "اس.اف1000"، قال أصيل موناكو: "أعتقد بأنّ المسألة تتعلّق بالشعور بالسيارة وأسلوب القيادة في النهاية".

وأضاف: "أحبّ قسمًا خلفيًا يتحرّك يُمكنني استخدامه لإدارة السيارة. يُعاني السائقون الآخرون من هذا الجانب. لم يكن القسم الخلفي من سيارة اس.اف1000 مستقرًا للغاية، ولم تكن تلك مشكلة مطلقًا بالنسبة لي، لكن لا يُمكنني الإجابة نيابة عن سيباستيان. تلك مجرّد خصائص تتناسب مع أسلوب قيادتي".

أمّا المقاربة الأخرى للقيادة التي غيّرها لوكلير في مسيرته فهي تتمثّل في كيفيّة تحديده لمستوى العدائيّة تجاه السائقين الآخرين في المعارك.

فبعد أن خسر الفوز بجائزة النمسا الكبرى 2019 بعد معركة رائعة مع ماكس فيرشتابن، ردّ لوكلير بالتعهّد بالتسابق بشكلٍ أكثر احتدامًا منذ ذلك الحين.

ونتيجة لقرار مراقبي السباقات بالسماح للسائقين التسابق بشكلٍ محتدمٍ أكثر منذ ذلك الحين، قال لوكلير أنّ مقاربته لا تزال على حالها حتّى الآن.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ ذلك جيّدٌ للرياضة، وقلت ذلك مباشرة في نهاية ذلك السباق بالرغم من خيبة أملي حيال النتيجة".

وأضاف: "دائمًا ما اعتقدت بأنّهم لو سمحوا لنا بالتسابق بقيودٍ أقل، فسنكون قادرين على تقديم سباقات أكثر إثارة".

واختتم بالقول: "لكنّنا نحتاج لثبات القرارت من قبل المراقبين، مثلما حدث حينها. حصلنا منذ ذلك الحين على تأكيد حيال السماح للتنافس بشكلٍ متقاربٍ ومباشر من دون الخوف من العقوبات، وتأقلمت مع هذا الوضع الجديد بشكلٍ جيّد".

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