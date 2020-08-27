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لوكلير: سنعاني على الخطوط المستقيمة في سبا

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لوكلير: سنعاني على الخطوط المستقيمة في سبا
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قال شارل لوكلير سائق فيراري أنّ الحصان الجامح سيُعاني بشكلٍ لافت في المقطعين الأوّل والثالث المتضمّنين للخطوط المستقيمة، لكنّه يُعوّل على المقطع الأوسط لمحاولة التعويض قليلًا.

عانت فيراري منذ إطلاق سيارتها الجديدة "اس.اف1000" لموسم 2020 من ضعفٍ حاد في الأداء على الخطوط المستقيمة نتيجة تراجع أداء وحدة طاقة الحصان الجامح بعد التسوية السريّة مع "فيا".

يأتي ذلك بعد عام من تحقيق لوكلير فوزه الأوّل في الفورمولا واحد خلال جائزة بلجيكا الكبرى مستفيدًا من الأداء القويّ للغاية لوحدة طاقة العام الماضي.

لكنّ الوضع يختلف هذا العام، حيث يتحضّر لوكلير وفريقه لعطلة نهاية أسبوع صعبة على حلبة سبا-فرانكورشان.

وعندما سُئل عن توقّعاته لسباق هذا الأسبوع، أجاب: "لا أعتقد بأنّ بوسعنا توقّع أداء مشابه للعام الماضي، سيكون الوضع أصعب بكثير".

وأضاف: "لكنّنا نعلم ذلك في جميع الأحوال، مثلما شاهدنا منذ بداية الموسم فإنّ الوضع أصعب بكثير بالنسبة إلينا. لكنّنا سنضغط بأقصى ما بوسعنا من أجل التواجد في أفضل مركزٍ ممكن. أعشق هذه الحلبة، لذا دعونا نرى ما يُمكننا فعله".

وعندما سُئل عمّا يُمكن لفريقه فعله من أجل محاولة تعويض ما يخسره على الخطوط المستقيمة، أشار لوكلير إلى حقيقة أنّ الحلبة لا تتطلّب الكثير من الارتكازيّة ما يعني عدم وجود الكثير لفعله، لكنّه يستهدف تقديم أداء جيّد في المقطع الأوسط لمحاولة التعويض.

وقال حيال ذلك: "لا أعتقد بأنّ هناك أشياء معيّنة لفعلها هنا، كونها حلبة منخفضة الارتكازيّة في جميع الأحوال".

ثمّ تابع: "سيكون الأمر ذاته بالنسبة للجميع. لذا أعتقد بأنّنا سنعاني في المقطعين الأوّل والثالث، لكنّ المقطع الثاني لا يزال قويًا على صعيد زمن اللفّة. آمل أن نتمكّن من كسب بعض الزمن بالمقارنة مع منافسينا هناك".

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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة بلجيكا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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