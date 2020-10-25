لوكلير سعيد جداً بنتيجته الإيجابية في البرتغال

بدأ لوكلير السباق رابعاً، لكنه تراجع عند الانطلاقة حيث اشتكى من انزلاق سيارته واستفسر عبر اللاسلكي عمّا إذا هطلت بعض زخات المطر.

وبالرغم من ذلك نجح أصيل إمارة موناكو في العودة والتقدم على ثنائي مكلارين كارلوس ساينز ولاندو نوريس، منهياً السباق في المركز الرابع.

وتأتي هذه النتيجة بعد سباق مخيب للآمال نسبياً في نوربورغرينغ حيث عانت الحظيرة الإيطالية كثيراً خلال السباق بالرغم من أدائها الجيد في التصفيات.

ويرى لوكلير أنّ المركز الرابع في البرتغال خير دليل على سير الفريق في الاتجاه الصحيح وعلى عمل التحديثات الأخيرة كما ينبغي.

"أنا سعيد للغاية" قال لوكلير، مضيفاً: "أعتقد بأنّه كان من الضروري بالنسبة للفريق تحقيق هذه النتيجة الإيجابية خاصةً خلال السباق".

وأكمل: "لم نكن سعيدين بما حصل في نوربورغرينغ، لأنّ التصفيات كانت جيدة لكنّنا عانينا كثيراً في السباق".

وتابع: "أن نحظى أخيراً بعطلة نهاية أسبوع جيدة جداً خلال التجارب التأهيلية والسباق لهو أمرٌ رائع".

وأردف: "ذلك يعني أنّنا نسير في الاتجاه الصحيح، قمنا بجلب تحديثات بسيطة على السيارة خلال السباقات الماضية ويبدو أنّها تعمل كما ينبغي لذا أنا سعيد جداً".

من جهته أكمل زميله سيباستيان فيتيل السباق في المركز العاشر، موقعاً على تسجيل قلعة مارانيللو أكبر حصيلة لها من النقاط منذ الجولة الأولى للموسم في النمسا.

"لستُ راضياً للغاية بتحقيق نقطة واحدة" قال الألماني.

واستدرك: "عانيت كثيراً خلال اللفات الأولى لرفع درجة حرارة الإطارات، كانت قيادة السيارة أمراً صعباً".

واستطرد: "لذا لم أستطع إبراز وتيرتنا الحقيقية، حظينا بفترات جيدة وأخرى سيئة. وافتقرنا للثبات في الأداء".

واختتم: "لا أعلم إذا ما كان ينبغي عليّ قول شيء آخر، من الأفضل ألاّ أقوم بذلك. لقد بذلت أقصى ما لديّ".